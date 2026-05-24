Η στιγμή που περίμενε ο Ολυμπιακός: Ο αρχηγός Παπανικολάου σηκώνει την κούπα της Euroleague (vid+pics)
O Κώστας Παπανικολάου σηκώνει το τρόπαιο της Euroleague στον ουρανό του T-Center – Δείτε το βίντεο από την απονομή του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της Ιστορίας του, σπάζοντας την… κατάρα της πρώτης θέσης της regular season.
Κάπως έτσι, στην κορύφωση της βραδιάς, ο Κώστας Παπανικολάου σήκωσε το τρόπαιο ως αρχηγός της ομάδας, στον ουρανό του T-Center, με την Euroleague να δημοσιεύει το σχετικό βίντεο.
Η στιγμή που ο Παπανικολάου σηκώνει το τρόπαιο της Euroleague
The 🏆 ceremony @Olympiacos_BC #F4GLORY pic.twitter.com/6uZdQhEsxb
— EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026
