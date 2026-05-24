Η Μάντσεστερ Σίτι αποχαιρετά τον Πεπ Γκουαρδιόλα: Το «Last Dance» του θρυλικού προπονητή στο «Etihad» (vid, pics)
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κάθεται για τελευταία φορά στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι και η οικογένεια των «πολιτών» αποχαιρετά τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου.
Μπορεί το παιχνίδι με την Άστον Βίλα να μην έχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο για τη Μάντσεστερ Σίτι μετά την απώλεια του τίτλου από την Άρσεναλ, ωστόσο ο κόσμος γέμισε το «Etihad» για να αποχαιρετήσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα.
Ο Ισπανός τεχνικός κάθισε για τελευταία φορά στον πάγκο των «Πολιτών» καθώς μετά από μία απόλυτα επιτυχημένη δεκαετία αποφάσισε να αποχωρήσει δίνοντας την σκυτάλη στον… δικό του Έντσο Μαρέσκα.
PEP GUARDIOLA’S BLUE & WHITE ARMY. 🔵⚪️🔵⚪️ pic.twitter.com/ebitTJc1R8
— City Xtra (@City_Xtra) May 24, 2026
🏴🔵 EL ETIHAD SE DESPIDIÓ DE PEP GUARDIOLA Y BERNARDO SILVA 👏
HOMENAJE DEL MANCHESTER CITY A SUS ÍDOLOS, QUE DICEN ADIÓS ANTE ASTON VILLA pic.twitter.com/FLf3mceJdB
— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) May 24, 2026
Όπως είναι λογικό, τα πάντα στο γήπεδο ήταν αφιερωμένα σε εκείνον, με πανό και κασκόλ στις κερκίδες να αποτυπώνουν την ευγνωμοσύνη του κόσμου προς το πρόσωπό του. Μάλιστα ο Ουνάι Έμερι παρέδωσε πριν τη σέντρα μία πλακέτα στον Γκουαρδιόλα με τον οποίο είχε «θερμή» αγκαλιά.
Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο στο «Etihad» που ετοιμάζεται να περάσει σε νέα εποχή από το καλοκαίρι. Βέβαια ο Πεπ δεν είναι ο μόνος που είπε «αντίο» σήμερα καθώς το ματς με τη Βίλα ήταν το τελευταίο και για τους Μπερνάρντο Σίλβα και Τζον Στόουνς.
Legend. pic.twitter.com/7actFPyMbe
— Manchester City (@ManCity) May 24, 2026
Αμφότεροι κλείνουν το κεφάλαιο Σίτι μετά από πολυετή παρουσία κατά την οποία κατέκτησαν τα πάντα με την ομάδα. Σε κάθε περίπτωση η επόμενη μέρα στο κλαμπ θα είναι πολύ διαφορετική και θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον η νέα σελίδα, μετά από έναν προπονητή που άλλαξε το στάτους της.
- Η Μάντσεστερ Σίτι αποχαιρετά τον Πεπ Γκουαρδιόλα: Το «Last Dance» του θρυλικού προπονητή στο «Etihad» (vid, pics)
