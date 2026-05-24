Η εξομολόγηση του Στρεφέτσα για τον Ολυμπιακό

Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα έδωσε μία συνέντευξη στο κανάλι της Serie A. O Βραζιλιάνος αναφέρθηκε στην παρουσία του στην Πάρμα, λέγοντας πως ήταν μια καλή ευκαιρία καθώς στον Ολυμπιακό δεν έπαιζε τόσο πολύ.

Μίλησε και για τον προπονητή του στην Πάρμα, αλλά και για το όνειρο που εκπλήρωσε στον Ολυμπιακό, δηλαδή τη συμμετοχή του στο Champions League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Στρεφέτσα:

«Ήταν το πιο όμορφο πράγμα ως ποδοσφαιριστής, πάντα ονειρευόμουν να παίξω στο Champions League. Το να παίζω απέναντι σε πρωταθλητές όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Άρσεναλ ήταν πραγματικά υπέροχο. Ήταν μεγάλη συγκίνηση να αγωνιστώ στο Champions League απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους, ήταν το παιδικό μου όνειρο και το να το πραγματοποιήσω ήταν κάτι πολύ όμορφο. Θέλω ακόμα το Champions League και να πετύχω ένα γκολ· έχω κάνει μόνο ασίστ αλλά μου λείπει το γκολ, ελπίζω να μπορέσω να κάνω ακόμη πολλά παιχνίδια για να σκοράρω», ανέφερε αρχικά για το Champions League που αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Για τη μεταγραφή στην Πάρμα: «Ήταν μια ευκαιρία, δεν έπαιζα πολύ. Όταν δέχτηκα την κλήση της Πάρμα, λίγες μέρες πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Δέχτηκα γιατί ήθελα να παίζω, είναι φυσιολογικό στα 29 μου. Ήξερα ότι μπορούσα να έρθω εδώ, να βοηθήσω την Πάρμα και εκείνοι εμένα. Ήταν κάτι γρήγορο και ήταν αυτό που χρειαζόμουν εκείνη τη στιγμή της ζωής μου· ήταν κάτι πολύ θετικό για μένα».

Για το γκρουπ: «Βρήκα μια ήρεμη κατάσταση, τα παιδιά ήταν ήρεμα, συνειδητοποιούσαν τη δύναμη της ομάδας, βρήκα μια ωραία οικογένεια. Μπήκα αμέσως στους μηχανισμούς της ομάδας και του συνόλου. Το να βρίσκεσαι σε ένα τόσο νεανικό γκρουπ είναι περίεργο· στον Ολυμπιακό υπήρχαν πολλοί έμπειροι παίκτες, ένιωθα ακόμα παιδί, ενώ εδώ είμαι από τους πιο μεγάλους. Είναι ένα γκρουπ με πολύ καλά παιδιά, ήρεμα, με βοήθησαν να προσαρμοστώ και χάρηκα πολύ που βρήκα αυτή την οικογένεια».

Για τη διαχείριση του προπονητή Κουέστα: «Είναι ένας προπονητής που δεν αφήνει κανέναν πίσω, του αρέσει να δουλεύει με όλο το γκρουπ. Είναι απαιτητικός, θέλει πάντα δουλειά, είναι συνεχώς συγκεντρωμένος και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Είναι πολύ καλός και πολύ έξυπνος, καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει η ομάδα. Κάναμε όσα μας ζήτησε και τα κάναμε καλά, ήταν πολύ καλός στο να διαβάζει τις στιγμές. Κατάλαβε τι μπορούσε να κάνει η ομάδα και το εφάρμοσε. Το να έχεις έναν νεαρό προπονητή είναι ακόμη καλύτερο, καταλαβαίνουν περισσότερο τους νεότερους και τις δυναμικές της ομάδας. Είναι κι αυτοί νέοι».

Για το φινάλε της σεζόν: «Είμαστε πολύ ήρεμοι, δεν έχουμε πλέον την πίεση να εξασφαλίσουμε την παραμονή. Πετύχαμε τον στόχο μας, αλλά εμένα δεν μου αρέσει να αφήνω τίποτα στην τύχη. Κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο δίνω τα πάντα, ελπίζω να πετύχω κι άλλα γκολ και ασίστ με αυτή τη φανέλα. Το ότι σωθήκαμε δεν σημαίνει ότι δεν παίζουμε άλλο. Θέλουμε να πάρουμε κι άλλους βαθμούς, να διεκδικήσουμε τα παιχνίδια και να δείξουμε την αξία μας ως ομάδα και ως Πάρμα. Συνεχίζουμε στον δρόμο μας για να τελειώσουμε καλά τη χρονιά».