Euroleague: Πάνοπλος ο Ολυμπιακός στο ραντεβού με την κούπα μέσα στο κατακόκκινο ΟΑΚΑ!
Αντίστροφη μέτρηση για τις μεγάλες στιγμές. Ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (21:00) για τον μεγάλο τελικό του Euroleague Final Four 2026 του «T-Center».
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ήρθε η ώρα. Η μεγάλη στιγμή. Ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον μεγάλο τελικό του Euroleague Final Four 2026 του «T-Center».
Στις 21:00 θα αρχίσει το σπουδαίο ματς με το οποίο θα ολοκληρωθεί το τουρνουά της Αθήνας και θα μάθουμε τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ.
Οι Πειραιώτες για την 4η κούπα τους, η «Βασίλισσα» -που είναι και πολυνίκης- για τη 12η. Το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ in.gr θα σας βάλει από πολύ νωρίς στο κλίμα του τελικού, με live ενημερώσεις από πριν και φυσικά τη -λεπτό προς λεπτό- εξέλιξη της αναμέτρησης.
Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς.
Ο Ολυμπιακός είναι πάνοπλος για το ιστορικό παιχνίδι, καθώς άπαντες βρίσκονται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ έχασε και τον Γκαρούμπα, μένοντας χωρίς ψηλό, με τα προβλήματα να είναι αμέτρητα.
- Τελικός Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης: Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ για τη μετακίνηση των φιλάιθλων
- Euroleague: Πάνοπλος ο Ολυμπιακός στο ραντεβού με την κούπα μέσα στο κατακόκκινο ΟΑΚΑ!
- Μπαίνει σε καραντίνα η Εθνική του Κονγκό λόγω ‘Εμπολα
- Κριστιάνο, ο «Μίδας» του παγκόσμιου αθλητισμού
- Primera Division: Υποβιβασμός για Τζιρόνα και Μαγιόρκα – Στο Conference League η Χετάφε
- Παπανικολάου: «Εστιάζουμε στο πώς θα είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει και όχι οι άλλοι»
- Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)
- Οι «Ολυμπιακοί των ντοπαρισμένων» ξεκινούν στο Λας Βέγκας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις