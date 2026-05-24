Euroleague: Μέσω πλατφόρμας ο κόσμος επιλέγει τα τραγούδια του τελικού
Η Euroleague βρήκε τον τρόπο να βάλει και τον κόσμο… στο κόλπο καθώς άνοιξε πλατφόρμα στην οποία οι οπαδοί μπορούν να διαλέξουν τα τραγούδια του τελικού!
- Γιατί τα 28 είναι η πιο κρίσιμη ηλικία για την εργασιακή ζωή των γυναικών
- Αστυνομικοί στην Πάτρα έσπασαν την πόρτα για να σώσουν γυναίκα που ξυλοκοπούνταν άγρια από τον άνδρα της
- «Σβήνονται» πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία – Ποιους αφορά
- Γιορτή σήμερα 24 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η κορύφαια στιγμή της χρονιάς για τη Euroleague έφτασε. Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθούν με μοναδικό σκοπό να κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στον μεγάλο τελικό του Final Four στο «T-Center» της Αθήνας.
Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν την 4η κατάκτηση τους, ενώ η ισπανική ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας έχει 11 τρόπαια.
Η διοργανώτρια αρχή βρήκε τον τρόπο να βάλει και τον κόσμο… στο κόλπο H Εuroleague άνοιξε πλατφόρμα στην οποία οι οπαδοί μπορούν να διαλέξουν τα τραγούδια του τελικού.
Bάζεις τα στοιχεία σου (Εmail, ονοματεπώνυμο) και απλά προσθέτεις το αγαπημένο σου τραγούδι (τίτλος τραγουδιού και όνομα καλλιτέχνη) στη… playlist του DJ του Final Four μέσω της πλατφόρμας, ενώ διεκδικείς και δώρα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
- Η συμβουλή του Κομπανί στους παίκτες της Μπάγερν μετά το νταμπλ
- Ο Ολυμπιακός «βλέπει» Πρέμιερ Λιγκ
- Νέο αλαλούμ: Οπαδοί του Ολυμπιακού δεν έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού με την Ρεάλ!
- «Βουνό» τα προβλήματα για τον Γκαγκάτση στην ΕΠΟ
- Γιαννακόπουλος: «Καταλαβαίνω απόλυτα τη δυναμική της στιγμής, όμως δεν σημαίνει οτι ξαναγράφεται η ιστορία»
- Euroleague: Μέσω πλατφόρμας ο κόσμος επιλέγει τα τραγούδια του τελικού
- Κατακόκκινο ξανά το ΟΑΚΑ: Τόσοι οπαδοί του Ολυμπιακού θα βρεθούν στον τελικό
- Ρεάλ Μαδρίτης: Η «ακτινογραφία» της αντιπάλου του Ολυμπιακού για το τρόπαιο της Euroleague
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις