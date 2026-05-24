«Ερυθρόλευκος» ο Κηφισός από τους οπαδούς του Ολυμπιακού

«Κόκκινο ποτάμι» θύμιζε το μεσημέρι της Κυριακής η λεωφόρος Κηφισού, με εκατοντάδες φιλάθλους του Ολυμπιακού να βρίσκονται καθ’ οδόν για το ΟΑΚΑ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν το δικό τους χρώμα στην κεντρική οδική αρτηρία του λεκανοπεδίου, στο… ταξίδι τους από το στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» μέχρι το T-Center, όπου θα διεξαχθεί στις 21:00 ο μεγάλος τελικός του Final Four της Euroleague.

Η αναχώρηση των «ερυθρολεύκων» από το Φάληρο

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν στο Καραϊσκάκη και από εκεί, μέσω Πειραιώς, βγήκαν στην εθνική οδό με κατεύθυνση το Μαρούσι.

Η στάση στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η πορεία με κατεύθυνση το ΟΑΚΑ έκανε μια… στάση στη διαδρομή της, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Εκεί που το 2024 οι «ερυθρόλευκοι» έγραψαν Ιστορία στον τελικό του UEFA Europa Conference League, καθώς έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με κάθε τρόπο στο ΟΑΚΑ

Με κέφι και συνθήματα καταφθάνουν στο ΟΑΚΑ, κατά χιλιάδες, οι φίλοι του Ολυμπιακού, δηλώνοντας έτοιμοι να «σηκώσουν» το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Την ίδια ώρα, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια και μέχρι στιγμής η διαδικασία εισόδους εξελίσσεται χωρίς απρόοπτα.