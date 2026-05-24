Το είπε και το έκανε ο Γάλλος μάγκας από τον… Πειραιά

Ο τελικός της Ευρωλίγκας ήταν συγκλονιστικός, ήταν δραματικός, ήταν μια «μάχη» στην οποία έπεσαν κορμιά.

Και για να κερδίσεις την «μάχη» χρειάζεσαι τον ηγέτη της πρώτης γραμμής, αυτόν που θα βγει μπροστά για να οδηγήσει και τους υπόλοιπους στη νίκη.

Χρειάζεσαι τον άνθρωπο που δεν θα φοβηθεί και θα πάρει την ευθύνη και ο Ολυμπιακός ευτύχησε απόψε να έχει σε μεγάλη βραδιά τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος το είχε υποσχεθεί στον κόσμο του Ολυμπιακού όταν έφτασε στην χώρα μας το καλοκαίρι του 2024. Είχε πει ξεκάθαρα πως πήγε στην ομάδα του λιμανιού για να κάνει την διαφορά και να οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ο άνθρωπος της βραδιάς, είναι ο άνθρωπος του τελικού είναι αυτός που έβαλε φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του για να πάρουν την κούπα της Ευρωλίγκας οι πειραιώτες.

Ήταν μια υπογραφή που είχε την καρδιά του μεγάλου ηγέτη, του παίκτη που έκανε στον περσινό ημιτελικό μια μυθική εμφάνιση και έκλαψε γιατί δεν μπόρεσε να προκριθεί ο Ολυμπιακός στον τελικό.

Φέτος όμως ήταν μια άλλη ιστορία, την οποία φρόντισε να γράψει ο Φουρνιέ με τον πλέον φανταστικό τρόπο. Ο τρόπος με τον οποίο κυριάρχησε ο Γάλλος σούπερ σταρ όταν η μπάλα ήταν «βαριά», έκανε την διαφορά για τους πρωταθλητές Ελλάδος.

Οι 20 πόντοι, οι τέσσερις ασίστ και τα πέντε ριμπάουντ φανερώνουν με μια απλά ματιά τα όσα έκανε στο glass floor ο μεγάλος άσος του Ολυμπιακού. Αλλά θα πρέπει εδώ να εστιάσουμε και σε κάτι ακόμα που δεν «αποτυπώνεται» στους αριθμούς της στατιστικής.

Είναι η ελπίδα που έδωσε ο Γάλλος, η σπίθα που άναψε ο Φουρνιέ για να μείνει «ζωντανός» ο Ολυμπιακός την ώρα που τα πάντα έμοιαζαν πολύ δύσκολα και η Ρεάλ έδειχνε να έχει το πρώτο χέρι.

Ανακηρύχθηκε MVP του τελικού κι αυτή την φορά τα δάκρυα του Φουρνιέ ήταν από χαρά. Κράτησε την υπόσχεσή που είχε δώσει στον κόσμο του Ολυμπιακού και οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.