Αρης: «Χρυσή» μεταγραφή του Ντιαντί στην Σαουδική Αραβία
Η Αλ Ντιριγιάχ ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία και ενεργοποιήθηκε αυτόματα η ρήτρα αγοράς του νεαρού Σενεγαλέζου μεσοεπιθετικού ύψους 4.000.000 ευρώ.
Το «δώρο» για τον Θόδωρο Καρυπίδη, που είχε χθες (23/5) τα γενέθλια του, ήρθε από τη Σαουδική Αραβία, καθώς η Αλ Ντιριγιάχ επικράτησε επί της Αλ Ουλά στο μπαράζ ανόδου με 2-1 στην παράταση (κ.δ. 1-1) και θα αγωνιστεί την επόμενη περίοδο στη μεγάλη κατηγορία, ενώ παράλληλα ενεργοποιήθηκε αυτόματα και η ρήτρα αγοράς των δικαιωμάτων του Κλέιτον Ντιαντί, που περιλαμβανόταν στο συμβόλαιο δανεισμού του.
Κάτι που σημαίνει ότι ο Άρης, που είχε ήδη εισπράξει 1.200.000 ευρώ για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, θα βάλει στα ταμεία του ένα επιπλέον ποσό, που θα αγγίζει τα 4.000.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου υπήρχαν επαφές ανάμεσα στις δυο ομάδες, χωρίς, όμως, να υπάρξει συμφωνία για πώληση του παίκτη.
Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο Άρης είχε δαπανήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, για την απόκτηση του Ντιαντί ένα ποσό 600.000 ευρώ. Μια απόλυτα κερδοφόρα επένδυση και βαθιά «ανάσα» για τα ταμεία της ΠΑΕ, ενώ θα πρέπει τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν και για την ενίσχυση του ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
