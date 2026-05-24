Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στο MEGA, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στον απόηχο της επιστολής της Λάουρα Κοβέσι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει πως η κυβέρνηση έρχεται και νομοθετεί για να εμποδίσει τις ευρωπαϊκές αρχές να ελέγξουν υπουργούς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ότι για να κρατήσει το μισθό του ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να παρανομήσει ή να ελεγχθεί για παράνομες πράξεις , μπορεί να χάσουμε κονδύλια σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε ΚΔΑΠ, σε κοινωνικές δομές. Αν, δηλαδή, παραβιάζεις το Κράτος Δικαίου, θα σου στερούν κονδύλια. Αυτό που έκαναν και στον Όρμπαν. Είναι παράσημο για την κυβέρνηση να τους αποκαλεί Όρμπαν η Ευρωπαία Εισαγγελέας;

Συνέχισε λέγοντας πως «η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και μπορεί να έχουμε τις συνέπειες και στη δημοκρατία και στην οικονομία. Όταν, λοιπόν, κάποιοι λένε “όχι” στην εξεταστική και δεν εξηγούν γιατί το 120 το αλλάζουν σε 151, προφανώς υπάρχουν στοιχεία καθεστώτος».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την Αυτοδιοίκηση, λέγοντας πως «τις συνέπειες του οποίου δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, καθώς πάνε στην ουσία να προχωρήσουν σε διορισμό δημάρχων».

«Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη»

Σχολιάζοντας την επικείμενη πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως «είναι άλλο πράγμα το πώς αντιδράει και τι θέλει η Νέα Δημοκρατία και τι θέλει και άλλο πράγμα αυτό καθαυτό το rebranding» και εκτίμησε πως «κόμματα προσωποπαγή συνήθως δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι ούτε ο κ. Τσίπρας, ούτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι η κ. Καρυστιανού. Αλλά η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι «εδώ και λίγες μέρες προαναγγέλλονται αποτελέσματα δημοσκοπήσεων πριν καν αυτές διενεργηθούν» και έκανε λόγο για συγκεκριμένες στοχεύσεις.

«Το ότι ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ… καταρρέει, το έχουμε ζήσει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα και συνεχώς διαψεύδεται . Είναι ο μύχιος πόθος του κατεστημένου . Γιατί αυτό είναι αυτό που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει απέναντί της ισχυρό ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να πάρει από παντού. Και από την αριστερά, και από την κεντροδεξιά. Άνθρωποι που διαχρονικά ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία επί Κωνσταντίνου και Κώστα Καραμανλή, τους εκφράζουν σήμερα ο Γεωργιάδης και ο Βορίδης; Ο κόσμος, όμως, έχει ένστικτο και βλέπει ποιος στέκεται σήμερα απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και ποιον πολεμάει αυτό το καθεστώς», ανέφερε.