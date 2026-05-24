ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη
Για την επίσκεψη της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης και η βουλεύτρια Μιλένα Αποστολάκη
«Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη», επισημαίνουν σε κοινή δήλωση ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης και η βουλεύτρια Β1′ Βορείου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη, με αφορμή την αποστολή ευρωβουλευτών της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού που θα βρεθούν στην Ελλάδα στις 26 – 28 Μαΐου για διερεύνηση των καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης και αξιολόγηση των διορθωτικών μέτρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Αποστολή της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα επισκεφθεί την Ελλάδα για να διερευνήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκατοντάδες εκατομμύρια ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων κατασπαταλήθηκαν και κατευθύνθηκαν παρανόμως σε μη δικαιούχους. Η αποστολή αυτή έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 26 έως την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026. Τα μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου θα συναντηθούν κυρίως με κυβερνητικούς αξιωματούχους (υπουργούς, υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς), ενώ μόνο δύο συναντήσεις με προτεινόμενους από το ΠΑΣΟΚ (Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Π. Τυχεροπούλου) περιλαμβάνονται στο τελικό πρόγραμμα», τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.
Ακολούθως προσθέτουν πως «δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες για ένα πλουραλιστικό και ισορροπημένο πρόγραμμα, η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σε συνεργασία με την ακροδεξιά, κατάφεραν να απορρίψουν τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γ. Μανιάτη σε συνεργασία με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή Μ. Αποστολάκη, εμποδίζοντας την ακρόαση κρίσιμων μαρτύρων που θα είχαν πολλά να εισφέρουν».
«Δεν θα επιτρέψουμε τη συγκάλυψη της αλήθειας»
Σύμφωνα με τους ίδιους, «είναι δε χαρακτηριστικό, ότι στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν ακόμα και τη συνάντηση με την κ. Τυχεροπούλου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα απείλησε ότι θα αποχωρήσει από την αποστολή».
Τέλος, αναφέρουν ότι «κατά συνέπεια από το πρόγραμμα της αποστολής, με ευθύνη Νέας Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος απουσιάζουν οι παραγωγοί και κτηνοτρόφοι που αποκάλυψαν το σκάνδαλο, οι υπάλληλοι (με εξαίρεση την κ. Τυχεροπούλου) και πρώην διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποπέμφθηκαν από τον Οργανισμό, μόλις προσπάθησαν να περιορίσουν το πάρτι διαφθοράς. Παρά τις προσπάθειές τους όμως, δεν θα επιτρέψουμε τη συγκάλυψη της αλήθειας. Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γ. Μανιάτης, μαζί με τη συνάδελφό του Lucia Annunziata θα είναι παρόντες στην αποστολή και θα διασφαλίσουν τόσο την παρουσίαση των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και το να τεθούν προ των ευθυνών τους οι αρμόδιοι υπουργοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι».
