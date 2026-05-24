ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
Πολιτική Γραμματεία 24 Μαΐου 2026, 14:38

«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

Βολές κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τα όσα ανέφερε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του εξαπέλυσε το ΚΚΕ.

«Όσες κυριακάτικες αναρτήσεις κι αν κάνει ο κ. Μητσοτάκης, προκειμένου να παρουσιάσει μια ψεύτικη εικόνα για την καθημερινότητα του λαού, δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τους δύο ‘κόσμους’: από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε το ΚΚΕ.

«Οι εργαζόμενοι στερούνται τη φτηνή λαϊκή στέγη»

Ακολούθως πρόσθεσε ότι «γιατί όταν οι εργαζόμενοι στερούνται τη φτηνή λαϊκή στέγη, απειλούνται με πλειστηριασμούς, ζουν με μισθούς σταθερά κατώτατους απ’ τις στοιχειώδεις ανάγκες τους, στοιβάζονται σαν τις σαρδέλες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, βιώνουν την υποβάθμιση του ΕΣΥ με τις τραγικές ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, την ίδια ώρα το κεφαλαίο με απανωτούς αντεργατικούς νόμους εντείνει την εκμετάλλευση απολαμβάνει παχυλές επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, φοροαπαλλαγές και άλλα προνόμια για τις μπίζνες του, ακόμα και στην πολεμική οικονομία».

Τέλος, το ΚΚΕ επισήμανε πως «το κρίσιμο, λοιπόν, για τον λαό είναι να απαλλαγεί τόσο από αυτή την κυβέρνηση όσο και από κάθε δήθεν νέο ή αναπαλαιωμένο διαχειριστή της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ να δυναμώσει την εργατική λαϊκή αντιπολίτευση για να μπουν στο επίκεντρο οι δικές του ανάγκες ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων».

Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

ERIS: Το «καλό» άγχος που χαρίζει χρόνια ζωής

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

«Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η ανάπτυξη να φτάσει ακόμη πιο γρήγορα στην κοινωνία», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Πολιτική 24.05.26

Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Για την επίσκεψη της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης και η βουλεύτρια Μιλένα Αποστολάκη

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει
Αντιπολίτευση 24.05.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απαριθμεί τις «αφωνίες» για σειρά φλεγόντων ζητημάτων του πρωθυπουργού στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. «Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια που σπάει ρεκόρ στην Ελλάδα», τονίζει

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα εκτενές κείμενο θέτει το διακύβευμα των εκλογών, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι μια μάχη για τη ζωή μας», τονίζει

Η στρατηγική της Μαρίας Καρυστιανού – 3+1 παρεμβάσεις
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Πως θα κινηθεί η Μαρία Καρυστιανού ώστε να μετατρέψει την Ελπίδα για Δημοκρατία σε κόμμα με ηγεσία, θέσεις και τοπικές οργανώσεις. Η στάση απέναντι στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Μητσοτάκης: Κυριακάτικη «προεκλογική» ανασκόπηση – Κουβέντα για το μπάζωμα της εξεταστικής
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Σε μία μακροσκελή ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο εβδομάδες - Κουβέντα για τον πληθωρισμό που καλπάζει και το μπάζωμα στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Νέα ανάρτηση 24.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Βγάζει νύχια το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά, χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματά του για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Νέα αναστάτωση στην κορυφή του «επιτελικού κράτους» έφεραν οι κεραυνοί του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, το κυβερνητικό μπλόκο στην εξεταστική και τα ελληνοτουρκικά, με το Μαξίμου να επιδίδεται σε προσπάθεια απαξίωσης του πρώην πρωθυπουργού, αποφεύγοντας να απαντήσει στην ουσία των καταγγελιών του.

Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αν τον πετύχω κάπου στον δρόμο, εγώ τι θα κάνω;
«Δεν το κρύβω» 23.05.26

«Έχουμε ένα σύστημα το οποίο ίσως θα πρέπει με αυτή την αφορμή να το ξανασκεφτούμε», τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Τι υποστηρίζει 23.05.26

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.05.26

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της εξεταστικής
Σκληρές εκφράσεις 23.05.26

Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Πολιτική 23.05.26

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Φωτιά τώρα: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στα Καλύβια Θορικού – Σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο
Αττική 24.05.26

Για να περιοριστεί η φωτιά επιχειρούν συνολικά 62 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, καθώς και 18 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

«Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η ανάπτυξη να φτάσει ακόμη πιο γρήγορα στην κοινωνία», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Πολιτική 24.05.26

Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

Στο «Τ-Center» για τον τελικό της Euroleague και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Euroleague 24.05.26

Η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ θα βρεθεί στο Telekom Center για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον σούπερσταρ του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ένας από αυτούς που θα δουν το ματς από κοντά.

Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ποιοι παίκτες του τελικού έχουν κατακτήσει το τρόπαιο της Euroleague (vids)
Μπάσκετ 24.05.26

Στα ρόστερ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ υπάρχουν παίκτες που έχουν αγωνιστεί και στο παρελθόν σε τελικούς αλλά και παίκτες που έχουν πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου

«H καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ ήταν σπατάλη ταλέντου»
Μουσική βιομηχανία 24.05.26

Ο Πολ Σάιμον υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι, ο Έλβις Πρίσλεϊ έπαψε να τον ενδιαφέρει, όταν σταμάτησε να είναι ο φρέσκος, «ακατέργαστος» καλλιτέχνης.

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Για την επίσκεψη της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης και η βουλεύτρια Μιλένα Αποστολάκη

Τουρκία: Επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του CHP- Εμφύλιος στο κόμμα της αντιπολίτευσης
Κόσμος 24.05.26

Μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζγκιούρ Οζέλ από την προεδρία του CHP για «παρατυπίες» στο συνέδριο, ο πρώην επικεφαλής Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κάλεσε την αστυνομία να εκκενώσει τα κεντρικά γραφεία του κόμματος

Κρήτη: Συνελήφθη ο πατέρας της 3χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ
Ενδοοικογενειακή βία 24.05.26

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα μαζί με τη μητέρα του παιδιού ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων, στην Κρήτη - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών οι θάνατοι δύο παιδιών της οικογένειας

Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος
Έρευνα 24.05.26

Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο

ΕΕ: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια – Στην κορυφή η Ελλάδα
Έκθεση Eurofound 24.05.26

Εντείνεται η στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Πανελλαδικές 2026: Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους – Τι περιλαμβάνει
Γραμμή 1550 24.05.26

Το δίκτυο παρεμβάσεων έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές 2026

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
Αναγνώριση προσώπων 24.05.26

H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
Μπάσκετ 24.05.26

Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τελικό. Διαβάστε για τη σύγκριση των δύο ομάδων σε άμυνα κι επίθεση, για τους κορυφαίους τους και για τις 10 τελευταίες «μονομαχίες τους».

Ουκρανία: Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από ρωσικούς βομβαρδισμούς
ARD 24.05.26

Η μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε σαν αποτέλεσμα και τη μερική καταστροφή του κτιρίου του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD

Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία
Κόσμος 24.05.26

Ο άνδρας, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από το Κερνς, υπέκυψε έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αφού ανασύρθηκε από το νερό όπου του επιτέθηκε ο καρχαρίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά

Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ
Ελλάδα 24.05.26

Οι δράστες προσποιούνταν λογιστές και με το πρόσχημα της δήθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, προκειμένου να «διασφαλιστούν», έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

