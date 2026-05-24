Η στρατηγική της Μαρίας Καρυστιανού – 3+1 παρεμβάσεις

Οι αντιδράσεις του Νίκου Πλακιά αλλά και του Παύλου Ασλανίδη μετά την ανακοίνωση της δημιουργίας κόμματος δεν προκάλεσαν ιδιαίτερο προβληματισμό στο επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού. «Ήταν αναμενόμενες» ανέφερε χαρακτηριστικά μέλος του επιτελείου της, προσθέτοντας όμως πως «δεν θα επηρεάσει ούτε τις αποφάσεις ούτε τον λόγο του κόμματος». Ζητούμενο άλλωστε, όπως εξηγούν, δεν είναι η δημιουργία ενός κόμματος των Τεμπών.

«Φτιάχνουμε ένα κόμμα που μπορεί να ξεκίνησε από την ανάγκη της κάθαρσης στα Τέμπη αλλά δεν τελειώνει εκεί. Έχει ατζέντα συνολική και στόχους ευρύτερους» ανέφερε χαρακτηριστικά το ίδιο στέλεχος εξηγώντας όμως πως μια σειρά συγγενών στηρίζουν την Μαρία Καρυστιανού. Προσέθεσε όμως με νόημα πως εμείς δεν θα μπούμε σε ένα άτυπο διαγωνισμό του πόσοι μας στηρίζουν και πόσοι όχι. «Η επιλογή είναι να φτιάξουμε ένα κόμμα για όλους τους Έλληνες που θα φτιάξει μια νέα μέρα για την Ελλάδα», προσέθεσε.

Λίγες μονάχα ώρες μετά την πρώτη επίσημη της Μαρίας Καρυστιανού ως αρχηγού πολιτικού κόμματος, η ηγετική ομάδα της “Ελπίδας για Δημοκρατία” ετοιμάζει την επόμενη ημέρα του κόμματος. Ο στόχος της νίκης στις εκλογές μπορεί να μοιάζει αυτή τη στιγμή ανέφικτος, αλλά η αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Μαρίας Καρυστιανού περισσεύει. Και οι ίδιοι όμως γνωρίζουν πως η αισιοδοξία δεν αρκεί για να φέρει αποτελέσματα, εξού και το στενό επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού ετοιμάζει 3+1 παρεμβάσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα που θα μετατρέψουν τις ιδέες σε πράξεις.

3+1 παρεμβάσεις

Παρέμβαση πρώτη: επιστροφή στην βάση

Πρώτιστο μέλημα της Μαρίας Καρυστιανού είναι η επιστροφή της στον κόσμο, στην κοινωνία, στους απλούς και λαϊκούς ανθρώπους που η ίδια θεωρεί πως αποτελούσαν και αποτελούν την πραγματική της δύναμη. Μπορεί το γραφείο επικοινωνίας του κόμματος να έχει πλημμυρίσει από αιτήματα για εμφανίσεις των κεντρικών στελεχών στα κανάλια, όμως η ίδια και το στενό της επιτελείο έχουν αποφασίσει να απέχουν από τις συνεντεύξεις.

Επιθυμία της Μαρίας Καρυστιανού όπως χαρακηριστικά αναφέρουν στο in δεν είναι να δημιουργήσει ένα κόμμα που θα βασίζεται στα τηλεοπτικά παράθυρα άλλα ένα κόμμα με ρίζεες στην κοινωνία. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο από αυτή την εβδομάδα, η ίδια θα ξεκινήσει περιοδείες σε όλη την Ελλάδα ώστε με έναν τρόπο άμεσο να μιλήσει απευθείας με τον κόσμο.

Οι περιοδείες μαθαίνουμε πως είναι ήδη κλεισμένες. Η Βόρεια Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο ενώ θα ακολουθήσει και η Κρήτη. Το μοντέλο της άμεσης επικοινωνίας εκτιμάται πως θα αποδώσει καρπούς στο νέο κόμμα, καθώς θεωρείται πως η επαφή της Μαρίας Καρυστιανού με τον κόσμο θα είναι η καλύτερη σύσταση του νέου κόμματος στην μεγάλη μάζα του κόσμου που θέλει να μάθει τι είναι και τι θέλει … η Ελπίδα για Δημοκρατία..

Παρέμβαση δεύτερη: πυρήνες σε όλη την Ελλάδα και ηγετική ομάδα

Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα είναι το νέο κόμμα να αποκτήσει σαφή οργανωτική δομή σε όλη την Ελλάδα. Με άλλα λόγια, πυρήνες των υποστηρικτών του κόμματος να ριζώσουν σε περιοχές της επαρχίας ώστε το νέο κόμμα να έχει άμεση και αδιαμεσολάβητη παρέμβαση στις τοπικές κοινωνίες. Το μοντέλο που αναμένεται να ακολουθηθεί είναι αυτό που εφάρμοσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης στην Κρήτη, εκεί που μαθαίνουμε πως η Μαρία Καρυστιανού έχει από τους πιο μεγάλους πυρήνες υποστηρικτών.

Το σύνθημα λοιπόν είναι «κάνε το όπως ο Κοκοτσάκης» με στόχο η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να γίνει ελπίδα για την Ελλάδα. Το ζήτημα είναι να υπάρξει όμως και μια σαφής ηγετική ομάδα. Χαρισματικοί πολιτικοί άλλωστε “χάθηκαν” στο πέρασμα του χρόνου ακριβώς επειδή δεν κατάφεραν να φτιάξουν μια δυνατή ηγετική ομάδα. Για αυτό το λόγο, και παρά το γεγονός πως δεν διαφημίζεται, η Μαρία Καρυστιανού προχωρά με βήμα γοργό στον σχηματισμό μιας ηγετικής ομάδας που θα λειτουργεί σας πρωινός καφές, αλλά και ως στρατηγικός εγκέφαλος του κόμματος.

Σε αυτή την ομάδα συμμετέχουν η Μαρία Γρατσία, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ο μπαρουτοκαπνισμένος Θανάσης Αυγερινός αλλά και η Μαρία – Χριστίνα Μπακλαβά. Η ηγετική ομάδα, όμως, φάινεται πως δεν έχει ακόμα «κλειδώσει», καθώς υπάρχουν ακόμα άσσοι στο μανίκι της Μαρίας Καρυστιανού που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Η συγκρότηση άλλωστε μιας ηγετικής ομάδας δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά η δεξαμενή του νέου κόμματος είναι μεγάλη.

Παρέμβαση τρίτη: Οι θέσεις να γίνουν προτάσεις

Το μεγάλο στοίχημα του επιτελείου της Μαρίας Καρυστιανού είναι να μετατρέψει τις αρχές του κόμματος σε προτάσεις. Όπως εξηγούν άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στη Μαρία Καρυστιανού, οι εξαγγελίες της αρχηγού του κόμματος δεν αποτελούν τις συγκεκριμένες προτάσεις του κόμματος, αλλά ενότητες πάνω στις οποίες θα κινηθεί το νέο κόμμα.

Οι ίδιες πηγές μάλιστα προσθέτουν πως οι προτάσεις θα προκύψουν μέσα από τις ανοιχτές συνελεύσεις του κόμματος και την συνδιαμόρφωση που θα προκύψει με τον κόσμο. «Φτιάχνουμε κάτι νέο και το εννοούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά στο in στενός συνεργάτης της Μαρίας Καρυστιανού αναφορικά με την σημασία που θα έχει η από τα κάτω ίδρυση και διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του κόμματος.

Παρέμβαση τέταρτη: απεμπλοκή από τον εμφύλιο των συγγενών θυμάτων των Τεμπών.