Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Η στρατηγική της Μαρίας Καρυστιανού – 3+1 παρεμβάσεις
Πολιτική Γραμματεία 24 Μαΐου 2026, 11:13

Πως θα κινηθεί η Μαρία Καρυστιανού ώστε να μετατρέψει την Ελπίδα για Δημοκρατία σε κόμμα με ηγεσία, θέσεις και τοπικές οργανώσεις. Η στάση απέναντι στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Κυριάκος Δημάγγελος
Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Οι αντιδράσεις του Νίκου Πλακιά αλλά και του Παύλου Ασλανίδη μετά την ανακοίνωση της δημιουργίας κόμματος δεν προκάλεσαν ιδιαίτερο προβληματισμό στο επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού. «Ήταν αναμενόμενες» ανέφερε χαρακτηριστικά μέλος του επιτελείου της, προσθέτοντας όμως πως «δεν θα επηρεάσει ούτε τις αποφάσεις ούτε τον λόγο του κόμματος». Ζητούμενο άλλωστε, όπως εξηγούν, δεν είναι η δημιουργία ενός κόμματος των Τεμπών.

«Φτιάχνουμε ένα κόμμα που μπορεί να ξεκίνησε από την ανάγκη της κάθαρσης στα Τέμπη αλλά δεν τελειώνει εκεί. Έχει ατζέντα συνολική και στόχους ευρύτερους» ανέφερε χαρακτηριστικά το ίδιο στέλεχος εξηγώντας όμως πως μια σειρά συγγενών στηρίζουν την Μαρία Καρυστιανού. Προσέθεσε όμως με νόημα πως εμείς δεν θα μπούμε σε ένα άτυπο διαγωνισμό του πόσοι μας στηρίζουν και πόσοι όχι. «Η επιλογή είναι να φτιάξουμε ένα κόμμα για όλους τους Έλληνες που θα φτιάξει μια νέα μέρα για την Ελλάδα», προσέθεσε.

Λίγες μονάχα ώρες μετά την πρώτη επίσημη της Μαρίας Καρυστιανού ως αρχηγού πολιτικού κόμματος, η ηγετική ομάδα της “Ελπίδας για Δημοκρατία” ετοιμάζει την επόμενη ημέρα του κόμματος. Ο στόχος της νίκης στις εκλογές μπορεί να μοιάζει αυτή τη στιγμή ανέφικτος, αλλά η αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Μαρίας Καρυστιανού περισσεύει. Και οι ίδιοι όμως γνωρίζουν πως η αισιοδοξία δεν αρκεί για να φέρει αποτελέσματα, εξού και το στενό επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού ετοιμάζει 3+1 παρεμβάσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα που θα μετατρέψουν τις ιδέες σε πράξεις.

3+1 παρεμβάσεις

Παρέμβαση πρώτη: επιστροφή στην βάση

Πρώτιστο μέλημα της Μαρίας Καρυστιανού είναι η επιστροφή της στον κόσμο, στην κοινωνία, στους απλούς και λαϊκούς ανθρώπους που η ίδια θεωρεί πως αποτελούσαν και αποτελούν την πραγματική της δύναμη. Μπορεί το γραφείο επικοινωνίας του κόμματος να έχει πλημμυρίσει από αιτήματα για εμφανίσεις των κεντρικών στελεχών στα κανάλια, όμως η ίδια και το στενό της επιτελείο έχουν αποφασίσει να απέχουν από τις συνεντεύξεις.

Επιθυμία της Μαρίας Καρυστιανού όπως χαρακηριστικά αναφέρουν στο in δεν είναι να δημιουργήσει ένα κόμμα που θα βασίζεται στα τηλεοπτικά παράθυρα άλλα ένα κόμμα με ρίζεες στην κοινωνία. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο από αυτή την εβδομάδα, η ίδια θα ξεκινήσει περιοδείες σε όλη την Ελλάδα ώστε με έναν τρόπο άμεσο να μιλήσει απευθείας με τον κόσμο.

Οι περιοδείες μαθαίνουμε πως είναι ήδη κλεισμένες. Η Βόρεια Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο ενώ θα ακολουθήσει και η Κρήτη. Το μοντέλο της άμεσης επικοινωνίας εκτιμάται πως θα αποδώσει καρπούς στο νέο κόμμα, καθώς θεωρείται πως η επαφή της Μαρίας Καρυστιανού με τον κόσμο θα είναι η καλύτερη σύσταση του νέου κόμματος στην μεγάλη μάζα του κόσμου που θέλει να μάθει τι είναι και τι θέλει … η Ελπίδα για Δημοκρατία..

Παρέμβαση δεύτερη: πυρήνες σε όλη την Ελλάδα και ηγετική ομάδα

Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα είναι το νέο κόμμα να αποκτήσει σαφή οργανωτική δομή σε όλη την Ελλάδα. Με άλλα λόγια, πυρήνες των υποστηρικτών του κόμματος να ριζώσουν σε περιοχές της επαρχίας ώστε το νέο κόμμα να έχει άμεση και αδιαμεσολάβητη παρέμβαση στις τοπικές κοινωνίες. Το μοντέλο που αναμένεται να ακολουθηθεί είναι αυτό που εφάρμοσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης στην Κρήτη, εκεί που μαθαίνουμε πως η Μαρία Καρυστιανού έχει από τους πιο μεγάλους πυρήνες υποστηρικτών.

Το σύνθημα λοιπόν είναι «κάνε το όπως ο Κοκοτσάκης» με στόχο η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να γίνει ελπίδα για την Ελλάδα. Το ζήτημα είναι να υπάρξει όμως και μια σαφής ηγετική ομάδα. Χαρισματικοί πολιτικοί άλλωστε “χάθηκαν” στο πέρασμα του χρόνου ακριβώς επειδή δεν κατάφεραν να φτιάξουν μια δυνατή ηγετική ομάδα. Για αυτό το λόγο, και παρά το γεγονός πως δεν διαφημίζεται, η Μαρία Καρυστιανού προχωρά με βήμα γοργό στον σχηματισμό μιας ηγετικής ομάδας που θα λειτουργεί σας πρωινός καφές, αλλά και ως στρατηγικός εγκέφαλος του κόμματος.

Σε αυτή την ομάδα συμμετέχουν η Μαρία Γρατσία, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ο μπαρουτοκαπνισμένος Θανάσης Αυγερινός αλλά και η Μαρία – Χριστίνα Μπακλαβά. Η ηγετική ομάδα, όμως, φάινεται πως δεν έχει ακόμα «κλειδώσει», καθώς υπάρχουν ακόμα άσσοι στο μανίκι της Μαρίας Καρυστιανού που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Η συγκρότηση άλλωστε μιας ηγετικής ομάδας δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά η δεξαμενή του νέου κόμματος είναι μεγάλη.

Παρέμβαση τρίτη: Οι θέσεις να γίνουν προτάσεις

Το μεγάλο στοίχημα του επιτελείου της Μαρίας Καρυστιανού είναι να μετατρέψει τις αρχές του κόμματος σε προτάσεις. Όπως εξηγούν άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στη Μαρία Καρυστιανού, οι εξαγγελίες της αρχηγού του κόμματος δεν αποτελούν τις συγκεκριμένες προτάσεις του κόμματος, αλλά ενότητες πάνω στις οποίες θα κινηθεί το νέο κόμμα.

Οι ίδιες πηγές μάλιστα προσθέτουν πως οι προτάσεις θα προκύψουν μέσα από τις ανοιχτές συνελεύσεις του κόμματος και την συνδιαμόρφωση που θα προκύψει με τον κόσμο. «Φτιάχνουμε κάτι νέο και το εννοούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά στο in στενός συνεργάτης της Μαρίας Καρυστιανού αναφορικά με την σημασία που θα έχει η από τα κάτω ίδρυση και διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του κόμματος.

Παρέμβαση τέταρτη: απεμπλοκή από τον εμφύλιο των συγγενών θυμάτων των Τεμπών.

Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν

Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]

Μητσοτάκης: Κυριακάτικη «προεκλογική» ανασκόπηση – Κουβέντα για το μπάζωμα της εξεταστικής
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Σε μία μακροσκελή ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο εβδομάδες - Κουβέντα για τον πληθωρισμό που καλπάζει και το μπάζωμα στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Νέα ανάρτηση 24.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Σύνταξη
Βγάζει νύχια το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά, χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματά του για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Νέα αναστάτωση στην κορυφή του «επιτελικού κράτους» έφεραν οι κεραυνοί του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, το κυβερνητικό μπλόκο στην εξεταστική και τα ελληνοτουρκικά, με το Μαξίμου να επιδίδεται σε προσπάθεια απαξίωσης του πρώην πρωθυπουργού, αποφεύγοντας να απαντήσει στην ουσία των καταγγελιών του.

Γιάννης Μπασκάκης
Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αν τον πετύχω κάπου στον δρόμο, εγώ τι θα κάνω;
«Δεν το κρύβω» 23.05.26

«Έχουμε ένα σύστημα το οποίο ίσως θα πρέπει με αυτή την αφορμή να το ξανασκεφτούμε», τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Σύνταξη
Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Σύνταξη
Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Τι υποστηρίζει 23.05.26

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

Σύνταξη
Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.05.26

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της εξεταστικής
Σκληρές εκφράσεις 23.05.26

Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Πολιτική 23.05.26

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου
Πολιτική 22.05.26

Με αλλοπρόσαλλα και αντικρουόμενα επιχειρήματα η κυβέρνηση απέφυγε στη Βουλή τη βάσανο νέας εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πλήρως απομονωμένη πρόσθεσε άλλο ένα κερασάκι στη συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Λιακούλη: Ορμπανοποιούν τη χώρα – Τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

«Η σημερινή δραματική παρέμβαση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως προς την Κομισιόν, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της διεθνούς απαξίωσης της χώρας μας και συνιστά κόλαφο για την κυβερνητική πολιτική», τονίζει η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου
Επικαιρότητα 22.05.26

Στην Κομισιόν φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα

Σύνταξη
Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους
Κόσμος 24.05.26

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν κατά εγκαταστάσεων της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης, αεροπορικών βάσεων και άλλων επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός «βλέπει» Πρέμιερ Λιγκ
Ποδόσφαιρο 24.05.26

Αν ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, θα εξαρτηθεί από την τελική θέση της Άστον Βίλα που αντιμετωπίζει το απόγευμα εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Σίτι

Σύνταξη
Νέο αλαλούμ: Οπαδοί του Ολυμπιακού δεν έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού με την Ρεάλ!
Μπάσκετ 24.05.26

Νέο απρόοπτο προέκυψε με τα εισιτήρια του Final Four της Αθήνας Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οπαδοί των ερυθρόλευκων δεν έχουν παραλάβει ακόμα αυτά του τελικού με τη Ρεάλ

Σύνταξη
Ρούμπιο: Μπορεί να υπάρξει συμφωνία τις επόμενες ώρες – Το Ιράν διαψεύδει ότι συμφώνησε να παραδώσει το απόθεμα ουρανίου
Το πλαίσιο 24.05.26

Από το Νέο Δελχί, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι μία συμφωνία είναι πιθανόν να ανακοινωθεί σήμερα - «Το θέμα του πυρηνικού προγράμματος δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία» λέει το Ιράν

Σύνταξη
Η μαύρη Ελένη, ο Κολοκοτρώνης και η Αφροδίτη: Τι πιστεύει ο Γιάννης Σμαραγδής για την «Οδύσσεια» του Νόλαν;
Βίντεο 24.05.26

«Ένας καλλιτέχνης, όπως είναι ο Νόλαν, έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, εάν είναι αγαθή η πρόθεση», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Σμαραγδής για την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Σύνταξη
Μικρολίμανο: Δίκτυο υποστήριξης και σχέδια για «χτύπημα» ψάχνουν οι Αρχές πίσω από τον διαβόητο «Τίτι»
Συμπλοκή στο Μικρολίμανο 24.05.26

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις και τις επαφές του 42χρονου ποινικού, θέτοντας στο επίκεντρο των ερευνών τον βαρύ οπλισμό που έφερε κατά τη συμπλοκή στο Μικρολίμανο

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Κυριακάτικη «προεκλογική» ανασκόπηση – Κουβέντα για το μπάζωμα της εξεταστικής
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Σε μία μακροσκελή ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο εβδομάδες - Κουβέντα για τον πληθωρισμό που καλπάζει και το μπάζωμα στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί
Stop-motion 24.05.26

Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους στο διαδίκτυο, ο κόσμος του Hidari ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη - χωρίς να χάσει το εντυπωσιακό stop-motion στυλ του και με τον Κιάνου Ριβς «χαρίζοντας» τη φωνή του στον πρωταγωνιστή

Φροίξος Φυντανίδης
Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή
Planet Travel 24.05.26

Από την Πελοπόννησο και την Εύβοια μέχρι τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό, οι κρατήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα

Γεωργία Κακή
Κατακόκκινο ξανά το ΟΑΚΑ: Τόσοι οπαδοί του Ολυμπιακού θα βρεθούν στον τελικό
Μπάσκετ 24.05.26

Το Ολυμπιακό Στάδιο θα… πλημμυρίζει από το κόκκινο και το άσπρο, από τα χρώματα του Ολυμπιακού. Πάνω από 16.000 οπαδοί των Πειραιωτών θα ενισχύσουν την ομάδα τους στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης

Σύνταξη
Ι. Καϊτεζίδης:«Η μεγάλη αποχή της 2ης Κυριακής έδειξε ότι οι πολίτες δεν ήθελαν το ισχύον εκλογικό σύστημα»
Αυτοδιοίκηση 24.05.26

Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, μίλησε στο in για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης και το εκλογικό σύστημα.

Χρήστος Ράπτης
Κατάθεση-βόμβα στην υπόθεση Έπσταϊν: Η Σάρα Κέλεν κατονόμασε τρεις διάσημους άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση
Woman 24.05.26

Νέα τροπή παίρνει η έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς η πρώην βοηθός του Σάρα Κέλεν κατέθεσε στο Κογκρέσο καταγγελίες εις βάρος τριών ανδρών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας
Οι ώρες 24.05.26

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ στο τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύνταξη
Ζιζέλ Πελικό: Βρήκε ξανά την αγάπη και την εμπιστοσύνη – Ο νέος της σύντροφος [εικόνες]
Κόσμος 24.05.26

Η Ζιζέλ Πέλικο έγινε διεθνές σύμβολο ανθεκτικότητας αφότου παραιτήθηκε της ανωνυμίας της και δήλωσε ότι η ντροπή ανήκει στους κακοποιητές της, όχι στην ίδια

Σύνταξη
«Σβήνονται» πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία – Ποιους αφορά
Οικονομία 24.05.26

Η απαλλαγή θα καλύπτει φορολογούμενους οι οποίοι, όπως συχνά διαπιστώνεται σε διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, αμελούν να υποβάλουν δήλωση -ή σπεύδουν εκ των υστέρων, με καθυστέρηση, να την υποβάλλουν εκπρόθεσμα- εφόσον δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, ή το ποσό είναι πολύ μικρό

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Η στιγμή των πυροβολισμών – «Είχε εμμονή με την προεδρία» λέει ο Τραμπ για τον άνδρα που άνοιξε πυρ
Κόσμος 24.05.26

Ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε συναγερμό όταν νεαρός άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου - Βίντεο καταγράφει τις αντιδράσεις δημοσιογράφων τη στιγμή των πυροβολισμών

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, πράξη 5η: Oι «ερυθρόλευκοι» μπροστά σε μια ακόμη ιστορική πρόκληση (vids, pics)
Μπάσκετ 24.05.26

Ολυμπιακός και Ρεάλ (23/5, 21:00) συγκρούονται για 5η φορά σε τελικό της Euroleague που είναι αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης-. Μεγάλος στόχος των Πειραιωτών να... ξαναγίνει το 2013!

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

