Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»
Πολιτική Γραμματεία 24 Μαΐου 2026, 17:11

«Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η ανάπτυξη να φτάσει ακόμη πιο γρήγορα στην κοινωνία», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης

Η ελληνική οικονομία σήμερα είναι σαφώς πιο ισχυρή απ’ ό,τι πριν από λίγα χρόνια, είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην κυπριακή εφημερίδα «Φιλελεύθερος της Κυριακής», προσθέτοντας όμως, ότι «οι δείκτες πολλές φορές βελτιώνονται πιο γρήγορα από την καθημερινότητα του πολίτη. Ο κόσμος μετρά την οικονομία με το κόστος ζωής, το ενοίκιο, το σούπερ μάρκετ και την ενέργεια. Γι’ αυτό, η μάχη απέναντι στην ακρίβεια παραμένει απόλυτη προτεραιότητα».

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημαίνοντας ότι «η μόνιμη απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο τα προσωρινά μέτρα. Η πραγματική απάντηση είναι μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής. Μια οικονομία με περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες δουλειές και μεγαλύτερη συμμετοχή της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή».

«Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η ανάπτυξη να φτάσει ακόμη πιο γρήγορα στην κοινωνία. Να μετατρέπεται σε πραγματική βελτίωση της ζωής των πολιτών. Και υπάρχουν πλέον σοβαροί λόγοι αισιοδοξίας ότι η χώρα τα επόμενα χρόνια μπορεί να το πετύχει», είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Στεγαστικό πρόβλημα

Ερωτηθείς σχετικά με το στεγαστικό πρόβλημα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα ή την Κύπρο. «Είναι πλέον ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά ζητήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτός είναι και ο λόγος που εντάξαμε το στεγαστικό ζήτημα στην ατζέντα του Eurogroup που φιλοξενήθηκε στη Λευκωσία. Πρέπει να συζητάμε ό, τι απασχολεί τους πολίτες και να ψάχνουμε λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα», είπε χαρακτηριστικά.

Ειδικά για την Ελλάδα ανέφερε ότι «προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα συνολικά» και αναφέρθηκε στα κίνητρα για να επιστρέψουν στην αγορά κλειστά σπίτια και στους κανόνες γιατη βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και στα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ».

«Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Υπάρχει όμως η υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε τη στέγη ως μια κεντρική κοινωνική προτεραιότητα για την επόμενη δεκαετία», υπογράμμισε.

Από το brain drain στο brain gain

«Ευτυχώς, σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην αντίστροφη πορεία από αυτήν της κρίσης. Περισσότεροι από 400.000 Έλληνες έχουν ήδη επιστρέψει από το εξωτερικό, από περίπου 600.000 που είχαν φύγει. Δηλαδή, έχουν επιστρέψει περίπου τα δύο τρίτα. Και αυτό είναι ίσως η πιο δυνατή απόδειξη ότι η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο» είπε σε σχέση με τη φυγή Ελλήνων στο εξωτερικό. Πρόσθεσε, δε, μεταξύ άλλων, ότι «η μεγάλη μας ευθύνη είναι να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια Ελλάδα που θα παράγει ευκαιρίες: με περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες δουλειές, έμφαση στην τεχνολογία, στην καινοτομία, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην παραγωγή και στις σύγχρονες υποδομές. Αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Να γίνουμε μια χώρα που δεν θα εξάγει το μέλλον της, αλλά θα το κρατά, θα το αξιοποιεί και θα το δυναμώνει εδώ».

Η Ευρώπη να αυξήσει ταχύτητα

Σε ερώτηση για τις επιπτώσεις στην ευρωζώνη από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «η κρίση στη Μέση Ανατολή υπενθυμίζει ότι η οικονομία και η γεωπολιτική ασφάλεια είναι πλέον αλληλένδετες. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να αντιδράσουμε με φόβο ή πανικό, αλλά να κινηθούμε γρήγορα, στρατηγικά και ενωμένα». Διέκρινε ως μεγαλύτερο άμεσο κίνδυνο για την ευρωπαϊκή οικονομία μια νέα ενεργειακή και πληθωριστική πίεση και, όπως είπε, «ήδη επηρεάζονται η ενέργεια, οι μεταφορές και τελικά το κόστος ζωής των πολιτών. Και η Ευρώπη πρέπει πλέον να βγει στην επίθεση, χωρίς να παραμένει εξαρτώμενη από αποφάσεις, παραγωγή και τεχνολογίες άλλων».

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα. Χρειαζόμαστε κοινή ενεργειακή στρατηγική, περισσότερες επενδύσεις στην τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην καινοτομία και στην άμυνα. Χρειαζόμαστε μια πραγματική Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων που θα μετατρέπει τις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις σε ευρωπαϊκή παραγωγή, ευρωπαϊκή τεχνολογία και ευρωπαϊκή ισχύ». Ακόμη, πρόσθεσε πως «η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζει κάθε κρίση αποσπασματικά και να αποκτήσει μακροπρόθεσμη στρατηγική σκέψη. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική επιλογή: είτε θα δράσει γρήγορα και συντονισμένα είτε θα χάσει έδαφος σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει ταχύτερα από ποτέ».

Ο GSI

«Η δημιουργία μιας νέας ενεργειακής λεωφόρου στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτής της Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (GSI), αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας όχι μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα έργο που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, τη γεωπολιτική σταθερότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών αναταράξεων», τόνισε ο υπουργός.

Επεσήμανε πως «δεν είναι τυχαίο ότι πρόκειται για Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ήδη εγκεκριμένη χρηματοδότηση ύψους 657 εκατ. ευρώ. Πρόσφατα, οι υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, παρουσία του Επιτρόπου Ενέργειας, έδωσαν επίσημη εντολή στον ΑΔΜΗΕ να καταθέσει αίτημα χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή επενδυτών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων».

Ειδικότερα για την Κύπρο είπε ότι η διασύνδεση ενισχύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του ηλεκτρικού της συστήματος και δημιουργεί προϋποθέσεις για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για την Ελλάδα, ενισχύει τον ρόλο της ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου, δημιουργώντας νέες επενδύσεις και υποδομές.

«Είναι ένα έργο win-win για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη», κατέληξε.

Ουσιαστική συνεργασία με την Κύπρο

Μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου υπάρχει πραγματική στρατηγική συνεργασία στα μεγάλα ευρωπαϊκά και οικονομικά ζητήματα, διαβεβαίωσε ο κ. Πιερρακάκης. Επεσήμανεμ, μάλιστα, πως «η συγκυρία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Κύπρος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ενώ ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών εξελέγη στην Προεδρία του Eurogroup. Αυτό δημιουργεί μια ισχυρή δυνατότητα κοινών παρεμβάσεων και συντονισμού σε κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της Ευρώπης».

Η ναυτιλία, η ενεργειακή ασφάλεια, οι επενδύσεις, ο τουρισμός και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι, όπως είπε, τομείς στους οποίους υπάρχει ουσιαστική συνεργασία με τον κύπριο ομόλογό του. «Ειδικά στη ναυτιλία, Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες δυνάμεις της Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν κοινή ευθύνη να προστατεύσουμε την ανταγωνιστικότητα ενός κλάδου στρατηγικής σημασίας για το ευρωπαϊκό εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία», σημείωσε.

Ακόμη, ανέφερε ότι «το επίπεδο της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου είναι ήδη πολύ υψηλό και αντανακλά τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών».

«Το ζητούμενο τώρα», είπε, «είναι να περάσουμε σε ένα ακόμη πιο φιλόδοξο επίπεδο συνεργασίας. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες στην ενέργεια, στη ναυτιλία, στις τράπεζες, στην τεχνολογία, στις υπηρεσίες, στις υποδομές και στην καινοτομία. Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη περισσότερο ως ένας ενιαίος χώρος επενδύσεων, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης μέσα στην Ευρώπη».

Κλείνοντας σημείωσε: «είμαστε ικανοποιημένοι από όσα έχουν επιτευχθεί. Αλλά πιστεύω ότι οι δυνατότητες Ελλάδας και Κύπρου είναι ακόμη μεγαλύτερες από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα».

Πηγή: ot.gr

Πολιτική 24.05.26

Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Για την επίσκεψη της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης και η βουλεύτρια Μιλένα Αποστολάκη

Αντιπολίτευση 24.05.26

«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

Αντιπολίτευση 24.05.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απαριθμεί τις «αφωνίες» για σειρά φλεγόντων ζητημάτων του πρωθυπουργού στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. «Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια που σπάει ρεκόρ στην Ελλάδα», τονίζει

ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα εκτενές κείμενο θέτει το διακύβευμα των εκλογών, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι μια μάχη για τη ζωή μας», τονίζει

Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Πως θα κινηθεί η Μαρία Καρυστιανού ώστε να μετατρέψει την Ελπίδα για Δημοκρατία σε κόμμα με ηγεσία, θέσεις και τοπικές οργανώσεις. Η στάση απέναντι στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Σε μία μακροσκελή ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο εβδομάδες - Κουβέντα για τον πληθωρισμό που καλπάζει και το μπάζωμα στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα ανάρτηση 24.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Νέα αναστάτωση στην κορυφή του «επιτελικού κράτους» έφεραν οι κεραυνοί του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, το κυβερνητικό μπλόκο στην εξεταστική και τα ελληνοτουρκικά, με το Μαξίμου να επιδίδεται σε προσπάθεια απαξίωσης του πρώην πρωθυπουργού, αποφεύγοντας να απαντήσει στην ουσία των καταγγελιών του.

«Δεν το κρύβω» 23.05.26

«Έχουμε ένα σύστημα το οποίο ίσως θα πρέπει με αυτή την αφορμή να το ξανασκεφτούμε», τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Επικαιρότητα 23.05.26

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Τι υποστηρίζει 23.05.26

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

Πολιτική Γραμματεία 23.05.26

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Σκληρές εκφράσεις 23.05.26

Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Πολιτική 23.05.26

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Αττική 24.05.26

Για να περιοριστεί η φωτιά επιχειρούν συνολικά 62 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, καθώς και 18 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Πολιτική 24.05.26

Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

Euroleague 24.05.26

Η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ θα βρεθεί στο Telekom Center για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον σούπερσταρ του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ένας από αυτούς που θα δουν το ματς από κοντά.

Μπάσκετ 24.05.26

Στα ρόστερ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ υπάρχουν παίκτες που έχουν αγωνιστεί και στο παρελθόν σε τελικούς αλλά και παίκτες που έχουν πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου

Μουσική βιομηχανία 24.05.26

Ο Πολ Σάιμον υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι, ο Έλβις Πρίσλεϊ έπαψε να τον ενδιαφέρει, όταν σταμάτησε να είναι ο φρέσκος, «ακατέργαστος» καλλιτέχνης.

Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Για την επίσκεψη της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης και η βουλεύτρια Μιλένα Αποστολάκη

Κόσμος 24.05.26

Μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζγκιούρ Οζέλ από την προεδρία του CHP για «παρατυπίες» στο συνέδριο, ο πρώην επικεφαλής Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κάλεσε την αστυνομία να εκκενώσει τα κεντρικά γραφεία του κόμματος

Ενδοοικογενειακή βία 24.05.26

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα μαζί με τη μητέρα του παιδιού ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων, στην Κρήτη - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών οι θάνατοι δύο παιδιών της οικογένειας

Έρευνα 24.05.26

Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο

Έκθεση Eurofound 24.05.26

Εντείνεται η στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Γραμμή 1550 24.05.26

Το δίκτυο παρεμβάσεων έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές 2026

Αναγνώριση προσώπων 24.05.26

H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Μπάσκετ 24.05.26

Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τελικό. Διαβάστε για τη σύγκριση των δύο ομάδων σε άμυνα κι επίθεση, για τους κορυφαίους τους και για τις 10 τελευταίες «μονομαχίες τους».

ARD 24.05.26

Η μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε σαν αποτέλεσμα και τη μερική καταστροφή του κτιρίου του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD

Κόσμος 24.05.26

Ο άνδρας, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από το Κερνς, υπέκυψε έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αφού ανασύρθηκε από το νερό όπου του επιτέθηκε ο καρχαρίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά

Αντιπολίτευση 24.05.26

«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

Ελλάδα 24.05.26

Οι δράστες προσποιούνταν λογιστές και με το πρόσχημα της δήθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, προκειμένου να «διασφαλιστούν», έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα

