Πολιτική Γραμματεία 24 Μαΐου 2026, 13:07

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα εκτενές κείμενο θέτει το διακύβευμα των εκλογών, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι μια μάχη για τη ζωή μας», τονίζει

Το διακύβευμα των εκλογών, σε συνάρτηση με το ιδεολογικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκτενή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ταυτόχρονα εξαπολύει σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκης και της, όπως τη χαρακτηρίζει, «παρέας του Μαξίμου».

Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, «δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για τον λαό και τη χώρα. Βρισκόμαστε πλέον σε σημείο καμπής. Τον τελικό λόγο οφείλει να τον έχει η ίδια η κοινωνία. Γιατί η υποβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας δεν είναι μια αφηρημένη θεσμική συζήτηση. Σημαίνει κράτος χωρίς κανόνες, άρα κράτος που ευνοεί πάντα τους ισχυρούς. Κράτος χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη».

Παράλληλα, τόνισε πως «η υπεράσπιση του κράτους δικαίου δεν είναι υπόθεση μόνο των δικαστών ή των πολιτικών. Είναι υπόθεση κάθε δημοκρατικού πολίτη.Γιατί όποιος αναζητά μια καλύτερη ζωή, δεν μπορεί να συμβιβάζεται με την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την ατιμωρησία. Πραγματικός πατριωτισμός είναι να απαιτούμε θεσμούς που λειτουργούν, με διαφάνεια, λογοδοσία και ισονομία. Να μη συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών.Η απογοήτευση δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδράνεια. Πρέπει να γίνει συλλογική βούληση και δράση».

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζουν την ανάρτηση του κ. Ανδρουλάκη ως το ιδεολογικό κείμενο της πολιτικής αλλαγής που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Με τις κεντρικές λέξεις «μαζί» και το «όχι στο όνομά μας», τονίζουν, δίνει «το σύνθημα της πολιτικής αλλαγής και του μετώπου μαζί με την κοινωνία, που στο όνομά της δεν δέχεται πια τη διεύρυνση των ανισοτήτων, μια καθημερινή ζωή χωρίς ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική, την υπονόμευση των θεσμών, ένα κράτος-λάφυρο, τη φυγή των νέων στο εξωτερικό και τις χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα».

Όσα ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης:

«Το προηγούμενο διήμερο στη Βουλή αποκαλύφθηκε με τον πιο ωμό τρόπο η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας για την εξουσία: η λογοδοσία αντιμετωπίζεται ως πολιτικός κίνδυνος και όχι ως δημοκρατική υποχρέωση.

Γι’ αυτό και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπλόκαρε τόσο τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Δηλαδή, στην πρώτη περίπτωση, ενώ δημόσια τάσσονται υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, το χρησιμοποιούν ξανά για να μην επιτρέψουν στη Δικαιοσύνη να ελέγξει τα δικά τους στελέχη βάσει των δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το ίδιο έκαναν και στις περιπτώσεις Καραμανλή, Αυγενάκη και Βορίδη τα προηγούμενα χρόνια.

Στη δεύτερη περίπτωση, ενώ το 2022 η Εξεταστική Επιτροπή για το ίδιο ακριβώς θέμα συγκροτήθηκε με 120 ψήφους, όπως προβλέπουν το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής, τώρα άλλαξαν πραξικοπηματικά τον πήχυ στους 151 βουλευτές, ώστε αυτή να απορριφθεί. Και όλα αυτά ενώ έχουν προκύψει σοβαρά νέα στοιχεία μετά την καταδίκη των πρωταγωνιστών του σκανδάλου από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Θέλω όμως να μοιραστώ κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο που βίωσα προσωπικά.

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών με την καθοδήγηση του Μαξίμου, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στρατευμένοι δημοσιογράφοι και οι γνωστοί κουκουλοφόροι του διαδικτύου επαναλάμβαναν συνεχώς τον ισχυρισμό γιατί δεν πάω να με ενημερώσει ο διοικητής της ΕΥΠ, κ. Δεμίρης, άτυπα, για τον λόγο της παρακολούθησής μου. Κάτι που τότε το νομοθετικό πλαίσιο δεν επέτρεπε, λόγω του νόμου Τσιάρα. Άφηναν μάλιστα βαριά υπονοούμενα με ισχυρισμούς ότι κάτι φοβάμαι και για αυτό δεν το πράττω.

Εδώ και δύο χρόνια που ο νόμος Τσιάρα κηρύχθηκε αντισυνταγματικός, με δική μου πρωτοβουλία, τους ζητώ να εφαρμόσουν την απόφαση που επιβάλλει την επίσημη ενημέρωση μου και αυτοί αρνούνται.

Πριν από λίγες μέρες άδραξα την ευκαιρία της παρουσίας του Διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και τον ρώτησα μπροστά σε όλους τους συναδέλφους αν γνωρίζει τους λόγους της παρακολούθησής μου και αν υπάρχει έγγραφο που τους επιβεβαιώνει.

Μου απάντησε ότι ούτε τους γνωρίζει, ούτε υπάρχει έγγραφο. Άρα, κοντολογίς λόγοι δεν υπήρχαν.

Και όταν ενημέρωσα δημόσια τους πολίτες για όσα είπε μέσα στη Βουλή — στο φως, μπροστά σε βουλευτές από όλα τα κόμματα και όχι στο αυτί, σε ένα γραφείο της ΕΥΠ, όπως κάποιοι ήθελαν — οι ίδιοι άνθρωποι που επί χρόνια έλεγαν “γιατί δεν πάει να ενημερωθεί και να ενημερώσει την κοινωνία;”, με κατηγόρησαν ότι αποκάλυψα κρατικά μυστικά.

Ενοχλήθηκαν γιατί αποδείχθηκε ότι εδώ και τέσσερα χρόνια κοροϊδεύουν την κοινωνία, σπιλώνοντας με συστηματικά.

Κάποιοι, μόλις κατέκτησαν την εξουσία, οργάνωσαν έναν παρακρατικό μηχανισμό παρακολουθήσεων.

Αποκαλύφθηκε τελικά ποιος φοβόταν.

Και σίγουρα αυτός δεν είμαι εγώ.

Είναι ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου.

Γκρεμίστηκε λοιπόν οριστικά η επίκληση του απορρήτου, που χρησιμοποιήθηκε επί χρόνια για να εμποδιστεί η αποκάλυψη της αλήθειας.

Και εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα όσοι προσπάθησαν να συγκαλύψουν πολιτικά και θεσμικά αυτή την υπόθεση.

Ως εδώ αυτός ο κατήφορος!

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για τον λαό και τη χώρα.

Βρισκόμαστε πλέον σε σημείο καμπής.

Τον τελικό λόγο οφείλει να τον έχει η ίδια η κοινωνία.

Γιατί η υποβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας δεν είναι μια αφηρημένη θεσμική συζήτηση.

Σημαίνει κράτος χωρίς κανόνες, άρα κράτος που ευνοεί πάντα τους ισχυρούς.

Κράτος χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη.

Είναι κάτι απτό που μπαίνει καθημερινά στο σπίτι κάθε πολίτη.

Στο τραπέζι της οικογένειας.

Στον λογαριασμό του ρεύματος.

Στην τιμή του σούπερ μάρκετ.

Στο ενοίκιο.

Στο βιογραφικό ενός νέου ανθρώπου που συνειδητοποιεί ότι χωρίς ‘γνωριμίες’ οι πόρτες μένουν κλειστές.

Όταν, για παράδειγμα, οι ανεξάρτητες αρχές αποδυναμώνονται συστηματικά, ο αντίκτυπος περνάει κατευθείαν στην καθημερινότητα.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν μπορούν να συγκρουστούν πραγματικά με τα πανίσχυρα καρτέλ.

Και τότε ο πολίτης το βλέπει παντού.

Το βλέπει, όταν πληρώνει βασικά αγαθά ακριβότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το βλέπει, όταν μια οικογένεια αναγκάζεται να κόψει ακόμη και βασικές ανάγκες για να πληρώσει το ρεύμα.

Το βλέπει, όταν δύο γονείς δουλεύουν ολόκληρο μήνα και στο τέλος δεν περισσεύει τίποτα.

Το βλέπει, όταν η βενζίνη ανεβαίνει μέσα σε λίγες ώρες αλλά πέφτει με καθυστέρηση εβδομάδων.

Το βλέπει, όταν πληρώνει από τις ακριβότερες τηλεπικοινωνίες στην Ευρώπη.

Και όταν η Δικαιοσύνη λειτουργεί με πιέσεις από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, το μήνυμα που περνά στην κοινωνία είναι καταστροφικό.

Ο μικρός επαγγελματίας μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με κατασχέσεις μέσα σε λίγους μήνες.

Την ίδια στιγμή, μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς σέρνονται επί χρόνια μέχρι να ξεχαστούν.

Ο πολίτης χάνει το σπίτι του γρήγορα.

Αλλά εκείνοι που διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα χωρίς διαφάνεια σπάνια λογοδοτούν πραγματικά.

Όταν οι απευθείας αναθέσεις γίνονται κανόνας, το δημόσιο χρήμα δεν κατευθύνεται εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

Και τότε η κοινωνία πληρώνει το κόστος με πολλούς τρόπους.

Ένα δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να μην έχει νοσηλευτές στις βάρδιες και να περιμένουν οι ασθενείς μήνες για εξετάσεις, αλλά την ίδια στιγμή κάποιοι θησαυρίζουν μέσα από υπερκοστολογημένες συμβάσεις.

Ένα σχολείο στην περιφέρεια μπορεί να έχει ταβάνια που στάζουν, παλιούς υπολογιστές και ελλείψεις εκπαιδευτικών, αλλά εκατομμύρια χάνονται σε πρόχειρα έργα βιτρίνας.

Ένας νέος αγρότης μπορεί να εγκαταλείπει το χωριό του γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει, ενώ επιδοτήσεις που προορίζονταν για την πραγματική παραγωγή να καταλήγουν σε κυκλώματα ‘ημετέρων’.

Και το αποτέλεσμα είναι ορατό παντού:

η ύπαιθρος ερημώνει και η χώρα χάνει σταδιακά την παραγωγική της βάση.

Το ίδιο επικίνδυνη είναι και η διάβρωση της λογοδοσίας και των θεσμών στην υπόθεση των παράνομων υποκλοπών.

Όλα αυτά δεν είναι απλώς ζητήματα ‘ηθικής τάξης’.

Έχουν βαθύ αναπτυξιακό και εθνικό αποτύπωμα.

Γιατί η ατιμωρησία γιγαντώνει και κάνει ανεξέλεγκτη τη διαφθορά.

Μια χώρα χωρίς ισχυρούς θεσμούς δεν μπορεί να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις όταν κυριαρχεί η αίσθηση ότι οι κανόνες αλλάζουν ανάλογα με τις πολιτικές σχέσεις.

Δεν μπορεί να κρατήσει τους νέους επιστήμονές της, όταν εκείνοι πιστεύουν ότι η αξιοκρατία είναι εξαίρεση και όχι κανόνας.

Ο νέος που φεύγει στο εξωτερικό, δεν φεύγει μόνο για καλύτερο μισθό. Φεύγει γιατί θέλει να ζήσει σε μια κοινωνία όπου αισθάνεται ότι οι κόποι του θα αναγνωριστούν.

Γι’ αυτό και οι χώρες με ισχυρό κράτος δικαίου έχουν συνήθως υψηλότερους μισθούς, μεγαλύτερη κοινωνική εμπιστοσύνη, ποιοτικότερες δημόσιες υπηρεσίες και περισσότερη εθνική αυτοπεποίθηση.

Αντίθετα, χώρες όπου κυριαρχεί η ατιμωρησία, η κομματοκρατία και η διαφθορά οδηγούνται σχεδόν πάντα στον ίδιο φαύλο κύκλο:

ακρίβεια, χαμηλή παραγωγικότητα, ανασφάλεια, φυγή νέων ανθρώπων, κοινωνική απογοήτευση, γήρανση του πληθυσμού και τελικά υποβάθμιση των συντελεστών εθνικής ισχύος.

Η υπεράσπιση του κράτους δικαίου δεν είναι υπόθεση μόνο των δικαστών ή των πολιτικών.

Είναι υπόθεση κάθε δημοκρατικού πολίτη.

Γιατί όποιος αναζητά μια καλύτερη ζωή, δεν μπορεί να συμβιβάζεται με την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την ατιμωρησία.

Πραγματικός πατριωτισμός είναι να απαιτούμε θεσμούς που λειτουργούν, με διαφάνεια, λογοδοσία και ισονομία.

Να μη συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών.

Η απογοήτευση δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδράνεια.

Πρέπει να γίνει συλλογική βούληση και δράση.

Γιατί δεν πρέπει να δεχτούμε ποτέ όλα αυτά να παρουσιάζονται ως “κανονικότητα” στο όνομα του ελληνικού λαού.

Γιατί ο αγώνας για το κράτος δικαίου είναι μάχη για τον μισθό, για το κόστος ζωής, για τη νέα γενιά και για την εθνική ισχύ της πατρίδας μας.

Είναι μια μάχη για τη ζωή μας.

Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μαζί.

#mazi

#NotInMyName».

Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν

Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

ΗΠΑ: Nέα έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων με φόντο την AI – Deals σε ενέργεια και υποδομές

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει
Αντιπολίτευση 24.05.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απαριθμεί τις «αφωνίες» για σειρά φλεγόντων ζητημάτων του πρωθυπουργού στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. «Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια που σπάει ρεκόρ στην Ελλάδα», τονίζει

Η στρατηγική της Μαρίας Καρυστιανού – 3+1 παρεμβάσεις
Πως θα κινηθεί η Μαρία Καρυστιανού ώστε να μετατρέψει την Ελπίδα για Δημοκρατία σε κόμμα με ηγεσία, θέσεις και τοπικές οργανώσεις. Η στάση απέναντι στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Μητσοτάκης: Κυριακάτικη «προεκλογική» ανασκόπηση – Κουβέντα για το μπάζωμα της εξεταστικής
Σε μία μακροσκελή ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο εβδομάδες - Κουβέντα για τον πληθωρισμό που καλπάζει και το μπάζωμα στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Βγάζει νύχια το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά, χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματά του για υποκλοπές
Νέα αναστάτωση στην κορυφή του «επιτελικού κράτους» έφεραν οι κεραυνοί του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, το κυβερνητικό μπλόκο στην εξεταστική και τα ελληνοτουρκικά, με το Μαξίμου να επιδίδεται σε προσπάθεια απαξίωσης του πρώην πρωθυπουργού, αποφεύγοντας να απαντήσει στην ουσία των καταγγελιών του.

Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αν τον πετύχω κάπου στον δρόμο, εγώ τι θα κάνω;
«Έχουμε ένα σύστημα το οποίο ίσως θα πρέπει με αυτή την αφορμή να το ξανασκεφτούμε», τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη
Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της εξεταστικής
Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου
Με αλλοπρόσαλλα και αντικρουόμενα επιχειρήματα η κυβέρνηση απέφυγε στη Βουλή τη βάσανο νέας εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πλήρως απομονωμένη πρόσθεσε άλλο ένα κερασάκι στη συγκάλυψη.

Λιακούλη: Ορμπανοποιούν τη χώρα – Τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου
«Η σημερινή δραματική παρέμβαση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως προς την Κομισιόν, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της διεθνούς απαξίωσης της χώρας μας και συνιστά κόλαφο για την κυβερνητική πολιτική», τονίζει η Ευαγγελία Λιακούλη

«Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία» – Κινητοποίηση συλλόγων ΑμεΑ για την Ειδική Αγωγή
Με παλμό και συμμετοχή, παρά την ισχυρή βροχή, πραγματοποιήθηκε χθες η κινητοποίηση στο Σύνταγμα για την πανελλαδική μέρα δράσης για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ιαπωνία ότι θα καθυστερήσουν να παραδώσουν τους Tomahawk – Ελλείψεις λόγω του πολέμου στο Ιράν
Η επιχείρηση Epic Fury των ΗΠΑ στο Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε αμερικανικά οπλικά συστήματα με την Ουάσιγκτον να ενημερώνει τους συμμάχους της ότι θα καθυστερήσει τις παραδόσεις

Ολες οι λεπτομέρειες για την ώρα συγκέντρωσης των οπαδών του Ολυμπιακού και οι δύο τρόποι μετακίνησης στο ΟΑΚΑ
Οι οπαδοί των Πειραιωτών θα αποτελούν ξανά τη συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ των φιλάθλων που θα βρεθούν στο γήπεδο στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει
Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απαριθμεί τις «αφωνίες» για σειρά φλεγόντων ζητημάτων του πρωθυπουργού στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. «Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια που σπάει ρεκόρ στην Ελλάδα», τονίζει

Κάλας: Απερίσκεπτος πυρηνικός ακροβατισμός από τη Ρωσία η εκτόξευση πυραύλου Ορέσνικ
Την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Ορέσνικ κατήγγειλε η Κάγια Κάλας που υποστήριξε ότι η Ρωσία χάνει τον πόλεμο και για αυτό τρομοκρατεί τις ουκρανικές πόλεις

Εκλογές στην Κύπρο: Η αποχή δεν είναι επιλογή, είπε ο Χριστοδουλίδης – «Δεν αγωνιώ για το αποτέλεσμα»
«Είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, θα ενημερώνομαι για τον τελικό στην Αθήνα», ανέφερε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι δηλώσεις του μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος

Μουντιάλ 2026: Μέσι, Εμπαπέ, Κέιν στο βίντεοκλιπ της Σακίρα για το «Dai Dai»
Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Λουίς Ντίας, Βινίσιους Τζούνιορ, Ρόδρι μεταξύ των αστέρων της μπάλας που εμφανίζονται στο επίσημο βιντεοκλίπ του ύμνου του Μουντιάλ 2026

Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους
Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν κατά εγκαταστάσεων της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης, αεροπορικών βάσεων και άλλων επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος

Ο Ολυμπιακός «βλέπει» Πρέμιερ Λιγκ
Αν ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, θα εξαρτηθεί από την τελική θέση της Άστον Βίλα που αντιμετωπίζει το απόγευμα εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Σίτι

Νέο αλαλούμ: Οπαδοί του Ολυμπιακού δεν έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού με την Ρεάλ!
Νέο απρόοπτο προέκυψε με τα εισιτήρια του Final Four της Αθήνας Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οπαδοί των ερυθρόλευκων δεν έχουν παραλάβει ακόμα αυτά του τελικού με τη Ρεάλ

Ρούμπιο: Μπορεί να υπάρξει συμφωνία τις επόμενες ώρες – Το Ιράν διαψεύδει ότι συμφώνησε να παραδώσει το απόθεμα ουρανίου
Από το Νέο Δελχί, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι μία συμφωνία είναι πιθανόν να ανακοινωθεί σήμερα - «Το θέμα του πυρηνικού προγράμματος δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία» λέει το Ιράν

Η μαύρη Ελένη, ο Κολοκοτρώνης και η Αφροδίτη: Τι πιστεύει ο Γιάννης Σμαραγδής για την «Οδύσσεια» του Νόλαν;
«Ένας καλλιτέχνης, όπως είναι ο Νόλαν, έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, εάν είναι αγαθή η πρόθεση», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Σμαραγδής για την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Μικρολίμανο: Δίκτυο υποστήριξης και σχέδια για «χτύπημα» ψάχνουν οι Αρχές πίσω από τον διαβόητο «Τίτι»
Οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις και τις επαφές του 42χρονου ποινικού, θέτοντας στο επίκεντρο των ερευνών τον βαρύ οπλισμό που έφερε κατά τη συμπλοκή στο Μικρολίμανο

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

