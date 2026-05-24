Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Επικαιρότητα 24 Μαΐου 2026, 09:30

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Με ένα ακόμη βίντεο στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας υπενθυμίζει ότι μεθαύριο Τρίτη 26 Μαΐου, θα ανακοινώσει το όνομα του νέου πολιτικού φορέα .

Στην εκδήλωση ο Αλέξης Τσίπρας, θα ανακοινώσει επίσης το λογότυπο, καθώς και την ιστοσελίδα του νέου κόμματος.

Η νέα ανάρτηση Τσίπρα

Κρατώντας μία μπάλα ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα, αναφέρει: «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησείου. Την Τρίτη στις 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί».

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια σειρά από αναρτήσεις τις τελευταίες ημέρες εν όψει της παρουσίασης του κόμματος.

Στις 20 Μαΐου ανήρτησε βίντεο στο οποίο νέοι και νέες απαντούν σχετικά με το ποιο όνομα θα έδιναν στο κόμμα.

«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες», είχε σχολιάσει ο πρώην πρωθυπουργός σχετικά με τις προτάσεις.

Το όνομα «Πυξίδα» πρότειναν οι περισσότεροι από όσους απάντησαν, αν και δεν έλειψαν και άλλες προτάσεις όπως το Λάουρα, από το όνομα της Λάουρα Κοβέσι, της Ευρωπαίας εισαγγελέως.

Επίσης στις 21 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια ανάρτηση με την φανέλα της Μπαρτσελόνα και το νούμερο 26, την ημερομηνία που θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα.

Η… φανέλα έχει ξαναχρησιμοποιηθεί από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και για την ανακοίνωση της ημερομηνίας των αποκαλυπτηρίων του νέου πολιτικού φορέα.

Τότε, η ανάρτηση έδειχνε δύο νεαρά παιδιά να φορούν μπλε φανέλες, με τους αριθμούς «26» και «5» στην πλάτη, παραπέμποντας στις 26 Μαΐου που θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στην πλατεία Θησείου.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Vita.gr
Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Economy
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]

Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Σύνταξη
Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Πολιτική 23.05.26

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Σύνταξη
Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου
Επικαιρότητα 22.05.26

Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου

Στην Κομισιόν φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα

Σύνταξη
Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης
Επικαιρότητα 22.05.26

Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης

«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο και από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;» αναρωτήθηκε η Πέτη Πέρκα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Θάβουν» την εξεταστική για τις υποκλοπές με την πλειοψηφία των «151» – Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα καταγγέλλει η Αντιπολίτευση
Επικαιρότητα 22.05.26

«Θάβουν» την εξεταστική για τις υποκλοπές με την πλειοψηφία των «151» - Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα καταγγέλλει η Αντιπολίτευση

Να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών και να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 όπως ζητούσε η αντιπολίτευση αποφάσισε η Βουλή.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού – Τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης
Θεσσαλονίκη 21.05.26 Upd: 21:21

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού - Τα είκοσι βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη.

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής: Στη Βουλή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο
ΠΑΣΟΚ 21.05.26

Στη Βουλή από τον Δουδωνή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο

Στη Βουλή φέρνει ο Παναγιώτης Δουδωνής την έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο από το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
Επικαιρότητα 21.05.26

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Επικαιρότητα 21.05.26

Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»

Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Σύνταξη
Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 19:57

Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Εκβιαζόμενος ο Μητσοτάκης – Από τη μία ο ανιψιός, από την άλλη ο Ντίλιαν
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 18:46

Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Εκβιαζόμενος ο Μητσοτάκης – Από τη μία ο ανιψιός, από την άλλη ο Ντίλιαν

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μία ημέρα που οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω επαναλαμβάνοντας πως ζητά να μάθει τον λόγο που τον παρακολουθούσαν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη

«Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης: Κυριακάτικη «προεκλογική» ανασκόπηση – Κουβέντα για το μπάζωμα της εξεταστικής
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Κυριακάτικη «προεκλογική» ανασκόπηση από Μητσοτάκη - Κουβέντα για το μπάζωμα της εξεταστικής

Σε μία μακροσκελή ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο εβδομάδες - Κουβέντα για τον πληθωρισμό που καλπάζει και το μπάζωμα στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί
Stop-motion 24.05.26

Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί

Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους στο διαδίκτυο, ο κόσμος του Hidari ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη - χωρίς να χάσει το εντυπωσιακό stop-motion στυλ του και με τον Κιάνου Ριβς «χαρίζοντας» τη φωνή του στον πρωταγωνιστή

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή
Planet Travel 24.05.26

Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή

Από την Πελοπόννησο και την Εύβοια μέχρι τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό, οι κρατήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κατακόκκινο ξανά το ΟΑΚΑ: Τόσοι οπαδοί του Ολυμπιακού θα βρεθούν στον τελικό
Μπάσκετ 24.05.26

Κατακόκκινο ξανά το ΟΑΚΑ: Τόσοι οπαδοί του Ολυμπιακού θα βρεθούν στον τελικό

Το Ολυμπιακό Στάδιο θα… πλημμυρίζει από το κόκκινο και το άσπρο, από τα χρώματα του Ολυμπιακού. Πάνω από 16.000 οπαδοί των Πειραιωτών θα ενισχύσουν την ομάδα τους στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης

Σύνταξη
Ι. Καϊτεζίδης:«Η μεγάλη αποχή της 2ης Κυριακής έδειξε ότι οι πολίτες δεν ήθελαν το ισχύον εκλογικό σύστημα»
Αυτοδιοίκηση 24.05.26

Ι. Καϊτεζίδης:«Η μεγάλη αποχή της 2ης Κυριακής έδειξε ότι οι πολίτες δεν ήθελαν το ισχύον εκλογικό σύστημα»

Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, μίλησε στο in για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης και το εκλογικό σύστημα.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Κατάθεση-βόμβα στην υπόθεση Έπσταϊν: Η Σάρα Κέλεν κατονόμασε τρεις διάσημους άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση
Woman 24.05.26

Κατάθεση-βόμβα στην υπόθεση Έπσταϊν: Η Σάρα Κέλεν κατονόμασε τρεις διάσημους άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση

Νέα τροπή παίρνει η έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς η πρώην βοηθός του Σάρα Κέλεν κατέθεσε στο Κογκρέσο καταγγελίες εις βάρος τριών ανδρών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας
Οι ώρες 24.05.26

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Έδεσσας

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ στο τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύνταξη
Ζιζέλ Πελικό: Βρήκε ξανά την αγάπη και την εμπιστοσύνη – Ο νέος της σύντροφος [εικόνες]
Κόσμος 24.05.26

Η Ζιζέλ Πελικό λέει ότι βρήκε ξανά την αγάπη και την εμπιστοσύνη - Ο νέος της σύντροφος [εικόνες]

Η Ζιζέλ Πέλικο έγινε διεθνές σύμβολο ανθεκτικότητας αφότου παραιτήθηκε της ανωνυμίας της και δήλωσε ότι η ντροπή ανήκει στους κακοποιητές της, όχι στην ίδια

Σύνταξη
«Σβήνονται» πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία – Ποιους αφορά
Οικονομία 24.05.26

«Σβήνονται» πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία – Ποιους αφορά

Η απαλλαγή θα καλύπτει φορολογούμενους οι οποίοι, όπως συχνά διαπιστώνεται σε διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, αμελούν να υποβάλουν δήλωση -ή σπεύδουν εκ των υστέρων, με καθυστέρηση, να την υποβάλλουν εκπρόθεσμα- εφόσον δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, ή το ποσό είναι πολύ μικρό

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Η στιγμή των πυροβολισμών – «Είχε εμμονή με την προεδρία» λέει ο Τραμπ για τον άνδρα που άνοιξε πυρ
Κόσμος 24.05.26

Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών στον Λευκό Οίκο - «Είχε εμμονή» λέει ο Τραμπ για τον ένοπλο άνδρα

Ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε συναγερμό όταν νεαρός άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου - Βίντεο καταγράφει τις αντιδράσεις δημοσιογράφων τη στιγμή των πυροβολισμών

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, πράξη 5η: Oι «ερυθρόλευκοι» μπροστά σε μια ακόμη ιστορική πρόκληση (vids, pics)
Μπάσκετ 24.05.26

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, πράξη 5η: Oι «ερυθρόλευκοι» μπροστά σε μια ακόμη ιστορική πρόκληση (vids, pics)

Ολυμπιακός και Ρεάλ (23/5, 21:00) συγκρούονται για 5η φορά σε τελικό της Euroleague που είναι αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης-. Μεγάλος στόχος των Πειραιωτών να... ξαναγίνει το 2013!

Σύνταξη
Κύπρος: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές – Συμμετέχουν 18 κομματικοί συνδυασμοί
Οι κατανομές εδρών 24.05.26

Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο - Συμμετέχουν 18 κομματικοί συνδυασμοί

Η Κύπρος εκλέγει την επόμενη Βουλή - Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 το πρωί της Κυριακής σε 1.217 εκλογικά κέντρα και 13 εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό - Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 6:00 το απόγευμα

Σύνταξη
Axios: Παράταση εκεχειρίας 60 ημερών – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με ΗΠΑ
Κόσμος 24.05.26

Axios: Παράταση εκεχειρίας 60 ημερών - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με ΗΠΑ

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios δίνει το περίγραμμα της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ επικαλούμενος αμερικανούς αξιωματούχους - Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Στην τελική ευθεία οι μαθητές – Τι πρέπει να προσέξουν – Το πρόγραμμα των εξετάσεων
Βασικές πληροφορίες 24.05.26

Στην τελική ευθεία για τις Πανελλαδικές - Τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές - Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Πέραν τη σωστής προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εξίσου σημαντική είναι και η διαχείριση των ημερών και των ωρών πριν την εξέταση κάθε μαθήματος, λένε οι ειδικοί

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση με 19 ανθρώπους να αγνοούνται
Κόσμος 24.05.26

Κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση στις Φιλιππίνες με 19 ανθρώπους να αγνοούνται

Δύο άνθρωποι που φέρονται να έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση κτιρίου είναι ζωντανοί και επικοινωνούν με τους διασώστες, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

