Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με ένα ακόμη βίντεο στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας υπενθυμίζει ότι μεθαύριο Τρίτη 26 Μαΐου, θα ανακοινώσει το όνομα του νέου πολιτικού φορέα .

Στην εκδήλωση ο Αλέξης Τσίπρας, θα ανακοινώσει επίσης το λογότυπο, καθώς και την ιστοσελίδα του νέου κόμματος.

Η νέα ανάρτηση Τσίπρα

Κρατώντας μία μπάλα ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα, αναφέρει: «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησείου. Την Τρίτη στις 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί».

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια σειρά από αναρτήσεις τις τελευταίες ημέρες εν όψει της παρουσίασης του κόμματος.

Στις 20 Μαΐου ανήρτησε βίντεο στο οποίο νέοι και νέες απαντούν σχετικά με το ποιο όνομα θα έδιναν στο κόμμα.

«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες», είχε σχολιάσει ο πρώην πρωθυπουργός σχετικά με τις προτάσεις.

Το όνομα «Πυξίδα» πρότειναν οι περισσότεροι από όσους απάντησαν, αν και δεν έλειψαν και άλλες προτάσεις όπως το Λάουρα, από το όνομα της Λάουρα Κοβέσι, της Ευρωπαίας εισαγγελέως.

Επίσης στις 21 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια ανάρτηση με την φανέλα της Μπαρτσελόνα και το νούμερο 26, την ημερομηνία που θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα.

Η… φανέλα έχει ξαναχρησιμοποιηθεί από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και για την ανακοίνωση της ημερομηνίας των αποκαλυπτηρίων του νέου πολιτικού φορέα.

Τότε, η ανάρτηση έδειχνε δύο νεαρά παιδιά να φορούν μπλε φανέλες, με τους αριθμούς «26» και «5» στην πλάτη, παραπέμποντας στις 26 Μαΐου που θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στην πλατεία Θησείου.