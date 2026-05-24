Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί

Ήταν το 2023 όταν στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε μια stop-motion ταινία, με την ονομασία Hidari και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έγινε viral. Το φιλμ μικρού μήκους, σε σκηνοθεσία Μασάσι Καγουαμούρα, απέκτησε φανατικούς θαυμαστές, έγινε viral, αποθεώθηκε σε διεθνή Φεστιβάλ και πολλοί «απαίτησαν» την κυκλοφορία του στις μεγάλες οθόνες.

Τρία χρόνια μετά η επιθυμία τους θα γίνει πραγματικότητα. Όπως ανακοινώθηκε στο Φεστιβάλ Ταινιών Animation του Ανεσί στις Κάννες, η ταινία μεγάλου μήκους Hidari βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης – με τον Κιάνου Ριβς να δανείζει τη φωνή του στον πρωταγωνιστή.

Η stop-motion ταινία μικρού μήκους ξεχώρισε για τις εντυπωσιακές μάχες και τις υπέροχες μαριονέτες της, που έκλεψαν την παράσταση. Στοιχεία που δεν πρόκειται να λείψουν από το 90λεπτο επερχόμενο project.

Η ιστορία ακολουθεί τον Χιντάρι Τζινγκόρο, ο οποίος προδόθηκε κατά την ανακατασκευή του Edo Castle, ο οποίος χάνει τον μέντορά του, την αρραβωνιαστικιά του και το δεξί του χέρι. Εξοπλισμένος με μηχανικά προσθετικά που κατασκευάστηκαν από τις ξυλουργικές του δεξιότητες, ξεκινά ένα ταξίδι εκδίκησης μαζί με τη σύντροφό του, την «Κοιμωμένη Γάτα».

May 17, 2026

«Είμαι ενθουσιασμένος με το Hidari. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και ιδιαίτερο» είπε ο Κιάνου Ριβς, ενώ ο Μασάσι Καγουαμούρα τόνισε: «Χαίρομαι τόσο που συνεργάζομαι με τον Κιάνου. Όταν ένας καλλιτέχνης με τη δική του εμπειρία, βλέπει την ιδέα σου και σου λέει ‘θέλω να γίνω μέρος της’ είναι φανταστικό συναίσθημα».

Την παραγωγή έχει αναλάβει η Νορίκο Ματσουμότο, ενώ για την ανάπτυξη της ταινίας ένωσαν τις δυνάμεις τους το δημιουργικό στούντιο Whatever, το στούντιο κινουμένων σχεδίων Tecarat και τα αναγνωρισμένα από τους κριτικούς dwarf studios – γνωστά για τις σειρές Rilakkuma και Pokémon Concierge του Netflix.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.