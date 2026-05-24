Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία
Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία

Η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ Αντίκ, ιδρυτή της Mango και πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλονία, εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές σκοτεινό θρίλερ γράφει η El Pais

Λουκάς Καρνής
Η δικαστής Ρακέλ Νιέτο και οι καταλανικές αρχές αντιμετωπίζουν την πτώση του 71χρονου δισεκατομμυριούχου και ιδρυτή της Mango Ισάκ Αντίκ από γκρεμό στο βουνό Μονσεράτ ως μια «ενεργή και προσχεδιασμένη» ανθρωποκτονία με βασικό ύποπτο τον πρωτότοκο γιο του, Τζόναθαν Αντίκ.

Ο πρωτότοκος Αντίκ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Το κατηγορητήριο βασίζεται σε επτά ισχυρές ενδείξεις, μεταξύ των οποίων οι ύποπτες επισκέψεις του γιου στο σημείο του εγκλήματος, η περίεργη εξαφάνιση του κινητού του τηλεφώνου, αλλά και οι αποκαλύψεις από τις συνεδρίες ψυχοθεραπείας της οικογένειας που αποκαλύπτουν έναν γιο που είχε «μίσος» και εμμονή με την οικογενειακή περιουσία.

Η τοξική σχέση ανάμεσα σε πατέρα και γιο αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο οι αρχές στηρίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας

Η υπόθεση, η οποία ερευνάται υπό δρακόντεια μυστικότητα εδώ και ενάμιση χρόνο, επικεντρώνεται στα όσα συνέβησαν στις 14 Δεκεμβρίου 2024 στο Camí de les Feixades, όπου πατέρας και γιος βρέθηκαν εντελώς μόνοι.

Για την αστυνομία και την εισαγγελέα Tερέσα Γιόλντι, η μοιραία κατάληξη της εκδρομής δεν ήταν ατύχημα, αλλά «προσχεδιασμένο έγκλημα» που θα οδηγήσει τον Τζόναθαν Αντίκ ενώπιον του δικαστηρίου.

Το κατηγορητήριο σύμφωνα με την El Pais στηρίζεται σε επτά συγκεκριμένα στοιχεία.

Το smartphone με τα μυστικά

Η πιο επιβαρυντική αφορά το γεγονός ότι ο Τζόναθαν Αντίκ επισκέφθηκε ολομόναχος την ίδια περιοχή τρεις φορές μέσα στην εβδομάδα που προηγήθηκε του θανάτου του πατέρα του.

Μάλιστα, την τελευταία φορά πραγματοποίησε μια σύντομη διαδρομή από το πάρκινγκ του Κολμπάτο, η οποία ταυτιζόταν σχεδόν απόλυτα σε χρόνο και τοποθεσία με εκείνη που ακολούθησε την ημέρα του εγκλήματος.

Παράλληλα, οι ερευνητές εστιάζουν στις προσπάθειες συγκάλυψης, με κυριότερη την υποτιθέμενη κλοπή του παλιού του κινητού τηλεφώνου (ενός iPhone 14) κατά τη διάρκεια ενός αστραπιαίου επαγγελματικού ταξιδιού στο Κίτο του Εκουαδόρ, τον Μάρτιο του 2025.

Ο Τζόναθαν Αντίκ είχε επισκεφθεί κρυφά τρεις φορές το σημείο της πτώσης την εβδομάδα που προηγήθηκε του συμβάντος

Όταν οι αρχές ζήτησαν από τον Τζόναθαν Αντίκ τη συσκευή μήνες αργότερα έξω από τα γραφεία της Mango, διαπίστωσαν ότι το περιεχόμενό της είχε εν μέρει διαγραφεί.

Η αστυνομία προσπαθεί να επιβεβαιώσει τις υποψίες ότι το τηλέφωνο δεν εξέπεμψε ποτέ σήμα από τη Λατινική Αμερική.

Η γραμματέας του Τζόναθαν Αντίκ δήλωσε ότι το κινητό κλάπηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το οποίο η δικαστής σημείωσε ότι συνέπεσε με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι οι ανακριτές είχαν ανοίξει ξανά την υπόθεση του θανάτου του πατέρα του.

Η αλλαγή της διαθήκης των 4,5 δισ.

Η οικονομική αυτοκρατορία της Mango, η αξία της οποίας αποτιμάται από το Forbes στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, είχε μοιραστεί ισομερώς στα τρία παιδιά του επιχειρηματία, τον πρωτότοκο Τζόναθαν και τις αδελφές του Τζούντιθ και Σάρα, στη διαθήκη του Ιουλίου του 2023.

Ωστόσο, η πρόθεση του πατριάρχη της αυτοκρατορίας Mango Ισάκ Αντίκ στα μέσα του 2024 να τροποποιήσει το κείμενο για να ιδρύσει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα —το οποίο έβλεπε ως την «κληρονομιά του στον κόσμο»— προκάλεσε άγρια σύγκρουση με τον πρωτότοκο γιο του.

«Ο πατέρας, σε μια προσπάθεια να συμφιλιωθεί με τον γιο του, συμφώνησε στην έξοδο που πρότεινε ο γιος του», έγραψε η δικαστής, «ώστε οι δυο τους να μπορέσουν να μιλήσουν μόνοι τους».

Η ψυχοθεραπεία

Το πιο ανατρεπτικό στοιχείο της έρευνας, ωστόσο, προήλθε από τις κοινές τους συνεδρίες.

Μετά τη διαμάχη για το φιλανθρωπικό ίδρυμα και με προτροπή της συντρόφου του επιχειρηματία, Εστεφανία Κνουθ, πατέρας και γιος είχαν ξεκινήσει ψυχοθεραπεία προκειμένου να συμφιλιωθούν.

Η πρόθεση του Ισάκ Αντίκ να αλλάξει τη διαθήκη των 4,5 δισ. ευρώ για τη δημιουργία φιλανθρωπικού ιδρύματος πυροδότησε την τελική ρήξη

Οι ψυχοθεραπεύτριες των Αντίκ έσπασαν το επαγγελματικό απόρρητο και κατέθεσαν στους αστυνομικούς ότι ο Τζόναθαν παρουσίαζε μια «άκρως τοξική σχέση με το χρήμα», ενώ είχε εκφράσει ανοιχτά «συναισθήματα μίσους, δυσαρέσκειας και σκέψεις θανάτου, και κατηγορούσε τον πατέρα του για την κατάστασή του» επιρρίπτοντας την ευθύνη για την ψυχολογική του κατάσταση στον πατριάρχη της δυναστείας.

Ο Τζόναθαν είχε μια «εμμονή» με τα χρήματα και ήθελε να εξασφαλίσει μια πρόωρη κληρονομιά. Σε προσωπικά μηνύματα εξέφραζε «συναισθήματα μίσους, δυσαρέσκειας και σκέψεις θανάτου, και κατηγορούσε τον πατέρα του για την κατάστασή του», είπαν.

Η γραμμή της υπεράσπισης

Η πλευρά του κατηγορουμένου, με επικεφαλής τον διακεκριμένο ποινικολόγο Κρίστομπαλ Μαρτέλ, προετοιμάζει την υπερασπιστική της γραμμή πατώντας πάνω στην παντελή έλλειψη άμεσων αποδεικτικών στοιχείων (όπως αυτόπτες μάρτυρες ή οπτικό υλικό από τη στιγμή της πτώσης).

Ο Μαρτέλ χαρακτήρισε το σενάριο της ανθρωποκτονίας ως μια «ασύστατη εικασία» και δήλωσε βέβαιος ότι κατά τη διάρκεια της δίκης θα λάμψει η αθωότητα του πελάτη του.

Κατά την πρόσφατη παρουσίασή του στο δικαστήριο, ο Τζόναθαν Αντίκ απάντησε αποκλειστικά στις ερωτήσεις του δικηγόρου του, επιχειρώντας να ανατρέψει το κλίμα.

Η υπερασπιστική γραμμή του πρωτότοκου Τζόναθαν θα στηριχθεί στην «παντελή έλλειψη άμεσων αποδεικτικών στοιχείων»

Παρουσίασε τις συνεδρίες ψυχοθεραπείας με θετικό πρόσημο, ισχυριζόμενος ότι «είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα» και ότι, χάρη σε αυτές, «η σχέση με τον πατέρα του ήταν στην πραγματικότητα άριστη την περίοδο που συνέβη το τραγικό συμβάν».

Ωστόσο η ανάλυση των μηνυμάτων WhatsApp από το κινητό τηλέφωνο που φορούσε στην τσέπη του ο Ισάκ Αντίκ όταν έπεσε στο κενό, αποκάλυψε το αντίθετο, με τη δικαστή να κάνει λόγο για «εμμονή του Τζόναθαν με το χρήμα» και επανειλημμένα αιτήματα για «να γίνει πρόωρα κληρονόμος».

Ο καλά δικτυωμένος Τζόναθαν Αντίκ είναι γνωστός για τις υψηλές γνωριμίες στη Βαρκελώνη όπως και τον «φανταχτερό τρόπο ζωής» του, σύμφωνα με τους FT.

Η σύζυγός του, η influencer Πάουλα Νάτα, γεμίζει το Instagram με φωτογραφίες από παραλίες των Βαλεαρίδων, ταξίδια με γιοτ και η ίδια εμφανίζεται με επώνυμα ρούχα υψηλής ραπτικής.

Ο Τζόναθαν Αντίκ διατηρεί τη θέση του αντιπροέδρου στο διοικητικό συμβούλιο της Mango, απολαμβάνοντας προς το παρόν την πλήρη στήριξη της εταιρείας και των αδελφών του, την ώρα που η εικόνα του με χειροπέδες στα δικαστήρια του Μαρτορέλ κάνει τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Συγκρουσιακό παρελθόν

Η σχέση των δύο ανδρών ήταν ανέκαθεν εκρηκτική.

Το 2015, ο ιδρυτής της Mango Ισάκ Αντίκ, μετανάστης απο την Τουρκία στην Ισπανία που ξεκίνησε την αυτοκρατορία της μπράντας το 1981, χρονιά που γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος του, είχε παραδώσει τη διοίκηση στον γιο του, όμως επέστρεψε εσπευσμένα όταν η εταιρεία άρχισε να καταγράφει ζημιές, παραμερίζοντας τον Τζόναθαν.

YouTube thumbnail

Αιτία ήταν οι λάθος κινήσεις του που κόστισαν στην μπράντα. Υπό τη διοίκηση του Τζόναθαν η Mango συσσώρευσε χρέος άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ το 2016 και πέρασε σε ζημιές, χάνοντας περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2016-18.

Μάρτυρες επιβεβαίωσαν πως ο Τζόναθαν περιήλθε σε «επαγγελματική, προσωπική και οικογενειακή κρίση» με τον πατέρα του Ισάκ να αναλαμβάνει ξανά το τιμόνι της επιχείρησης, διορίζοντας τον μετέπειτα και μέχρι σήμερα CEO Ρουίζ  ως γενικό διευθυντή το 2018.

Η επιχείρηση επέστρεψε στην κερδοφορία το 2019 και ο Τζόναθαν επέστρεψε με εντολή του Ισάκ στην προηγούμενη θέση του ως επικεφαλής της Mango Man, μια εξέλιξη που o γιος ερμήνευσε ως προδοσία από τον πατριάρχη της δυναστείας.

Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»

