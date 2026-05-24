Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει αν προτιμά να υποδύεται ήρωες ή αντιήρωες
Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας τoυ «Spider-Noir» στο Regal Times Square της Νέας Υόρκης στις 13 Μαΐου, ο Νίκολας Κέιτζ κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα: προτιμά άραγε να υποδύεται ήρωες ή αντιήρωες; Δηλαδή καλούς ή κακούς (ας τους χαρακτηρίσουμε έτσι, αν και σε αυτή τη ζωή όλα είναι σχετικά).
«Έχω υποδυθεί πολλούς κακούς. Μου αρέσουν και τα δύο. Πιστεύω ότι και τα δύο είναι σημαντικά στοιχεία του κινηματογράφου. Δεν θα ήθελα να παγιδευτώ στο να κάνω μόνο ένα πράγμα», δήλωσε ο ηθοποιός στο περιοδικό People.
«Να σέρνεται στο ταβάνι ή κάτι τέτοιο»
Ο Νίκολας Κέιτζ εξήγησε επίσης ότι είχε συζητήσει με τον σκηνοθέτη του Spider-Man, Σαμ Ρέιμι, για το ενδεχόμενο να υποδυθεί τον Γκριν Γκόμπλιν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά αποφάσισε να πρωταγωνιστήσει στην ταινία Adaptation του 2002, καθώς ένιωθε ότι «ήταν η σωστή επιλογή εκείνη την εποχή».
«Αποφάσισα να κάνω μια άλλη ταινία, ένα είδος πολύ πιο μικρής ταινίας νουάρ, πιο ρομαντικής παρά τραγικής», πρόσθεσε αναφερόμενος στην ταινία «Adaptation».
«Αλλά θυμάμαι που είπα στον Σαμ: ‘Ελπίζω όποιον και αν διαλέξεις [για τον Σπάιντερ-Μαν] να υιοθετήσει πραγματικά τη γλώσσα του σώματος της αράχνης, τουλάχιστον για μια στιγμή. Μόνος στο διαμέρισμά του, να σέρνεται στο ταβάνι ή κάτι τέτοιο’».
Ο ρόλος του Γκριν Γκόμπλιν τελικά πήγε στον Γουίλεμ Νταφό, ενώ ο Τόμπι Μαγκουάιρ πρωταγωνίστησε ως Σπάιντερ-Μαν.
«Κάτι που να θυμίζει έναν πίνακα του Λίχτενσταϊν»
Τώρα, στη σειρά «Spider-Noir», ο Νίκολας Κέιτζ υποδύεται τον Μπεν Ράιλι, έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1930, ο οποίος σύμφωνα με την σύνοψη «αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του, μετά από μια βαθιά προσωπική τραγωδία, ως ο μοναδικός υπερήρωας της πόλης».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης με το People, ο Νίκολας Κέιτζ δήλωσε ότι, κατά την προετοιμασία του ρόλου, ήθελε να συνδυάσει τις υποκριτικές ικανότητες «από μερικούς από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς της παλιάς σχολής, όπως τον [Τζέιμς] Κάγκνεϊ, τον [Χάμφρεϊ] Μπόγκαρτ και τον Έντουαρντ Γ. Ρόμπινσον με το αριστούργημα του Σταν Λι, τον Σπάιντερ-Μαν, δημιουργώντας κάτι καινούργιο».
Αναφέρθηκε επίσης στο ότι ήθελε να «δημιουργήσει κάτι που να θυμίζει έναν πίνακα του Λίχτενσταϊν».
Μετά το Spider-Noir, ο Κέιτζ θα πρωταγωνιστήσει ως Τζον Μάντεν μαζί με τον Κρίστιαν Μπέιλ στην βιογραφική ταινία της NFL Madden, η οποία αναμένεται να βγει στις αίθουσες την Ημέρα των Ευχαριστιών.
Σύμφωνα με τη σύνοψη, «ακολουθεί την αξιοθαύμαστη πορεία του Μάντεν — από τη συνεργασία του με τον Αλ Ντέιβις και τους Ρέιντερς που οδήγησε στη νίκη στο Super Bowl μέχρι τη δημιουργία του Madden NFL και την ανάδειξή του σε μία από τις πιο εμβληματικές φωνές στην ιστορία του αμερικανικού ποδοσφαίρου».
*Με πληροφορίες από: People
