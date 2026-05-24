Κανείς δεν πίστευε ότι το «Taxi Driver» θα σημείωνε επιτυχία – Ούτε καν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Culture Live 24 Μαΐου 2026, 20:50

Το «Taxi Driver» κλείνει 50 χρόνια ζωής. Όμως, όταν κυκλοφόρησε, κανείς δεν περίμενε ότι θα μείνει στην ιστορία διαπαντός.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Taxi Driver» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε κυκλοφόρησε το μακρινό 1976 και έκτοτε, δεν πέρασε στιγμή που να έφυγε από το κινηματογραφικό προσκήνιο (σε όσους δεν αρέσει διόλου η βία, δηλαδή όσοι εθελοτυφλείτε ελαφρώς, πιθανότατα να μην την είδατε ποτέ ή να την ξεχάσατε γρήγορα, αλλά οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι πρόκειται για αριστούργημα).

«Ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις αν αυτό που κάνεις θα έχει αντίκτυπο», εξήγησε o Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο Page Six σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε μαζί με τη συνιδρύτρια του Φεστιβάλ Tribeca, Τζέιν Ρόζενθαλ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποστήριξε «ότι δεν προσεγγίζει ποτέ με αυτό τον τρόπο [τα έργα στα οποία πρωταγωνιστεί]», ενώ πρόσθεσε ότι η επιτυχία «είναι πέρα από τον έλεγχό σου».

«Δεν με εξέπληξε καθόλου το γεγονός ότι το Taxi Driver δεν κέρδισε»

Με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος υποδύεται έναν άνδρα ονόματι Τράβις Μπίκλ που εργάζεται ως οδηγός ταξί στη Νέα Υόρκη, η νεο-νουάρ ταινία ακολουθεί την εμμονική του προσπάθεια να σώσει την 12χρονη πόρνη Ίρις (Τζόντι Φόστερ).

Η κλασική πλέον ταινία απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και αυτή για την Καλύτερη Ταινία.

Ωστόσο, τόσο ο σεναριογράφος Πολ Σρέιντερ όσο και ο Μάρτιν Σκορσέζε δεν έλαβαν υποψηφιότητα για το Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο και την Καλύτερη Σκηνοθεσία, ενώ το κορυφαίο βραβείο κατέκτησε τελικά το «Ρόκι».

«Δεν με εξέπληξε καθόλου το γεγονός ότι το Taxi Driver δεν κέρδισε», δήλωσε ο Σρέιντερ σε πρόσφατη συνέντευξη στο Deadline, με αφορμή τον εορτασμό της 50ής επετείου της ταινίας. «Αν κοιτάξετε την κατηγορία του Πρωτότυπου Σεναρίου, ήταν πιθανώς το πιο πρωτότυπο σενάριο εκείνης της χρονιάς, αλλά ήταν απλά πολύ αμφιλεγόμενο».

Φωτογραφία: IMDb

Αποκάλυψε ότι, στην πραγματικότητα, η Columbia Pictures «πιάστηκε εξ απροόπτου όταν η ταινία άρχισε να σημειώνει τόσο μεγάλη επιτυχία».

Η ταινία Taxi Driver, που κυκλοφόρησε το 1976, γνώρισε τεράστια κριτική και εμπορική επιτυχία, με συνολικά έσοδα 27,6 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

«Ήταν ένα από εκείνα τα σενάρια που κυκλοφορούσαν και για τα οποία όλοι έλεγαν ότι κάποιος άλλος θα έπρεπε να το κάνει», πρόσθεσε ο Σρέιντερ, «αλλά όχι εμείς».

Θυμάμαι που το είπα αυτό πριν από χρόνια στον Μάρτι, όταν δεν κέρδισε Όσκαρ», συνέχισε ο Σρέιντερ. «Του είπα: “Μάρτι, αν η προτεραιότητά σου είναι να κερδίσεις Όσκαρ, πρέπει να θέσεις γαμημέν@ς προταιρεότητες. [Πάντως] το πόσο χαμηλά πρέπει να πέσεις για να δώσεις προτεραιότητα σε αυτό το βραβείο, δεν αξίζει τον κόπο’».

*Με πληροφορίες από: Page Six | The Independent | Κεντρική φωτογραφία θέματος: © 1976 – Columbia/TriStar | IMDb

Stream magazin
Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει αν προτιμά να υποδύεται ήρωες ή αντιήρωες
Παγίδα 24.05.26

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει αν προτιμά να υποδύεται ήρωες ή αντιήρωες

«Έχω υποδυθεί πολλούς κακούς. Μου αρέσουν και τα δύο. Πιστεύω ότι και τα δύο είναι σημαντικά στοιχεία του κινηματογράφου», δήλωσε ο Νίκολας Κέιτζ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό People.

Μουντιάλ 2026: Μέσι, Εμπαπέ, Κέιν στο βίντεοκλιπ της Σακίρα για το «Dai Dai»
Ύμνος Παγκοσμίου Κυπέλλου 24.05.26

Μουντιάλ 2026: Μέσι, Εμπαπέ, Κέιν στο βίντεοκλιπ της Σακίρα για το «Dai Dai»

Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Λουίς Ντίας, Βινίσιους Τζούνιορ, Ρόδρι μεταξύ των αστέρων της μπάλας που εμφανίζονται στο επίσημο βιντεοκλίπ του ύμνου του Μουντιάλ 2026

Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί
Stop-motion 24.05.26

Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί

Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους στο διαδίκτυο, ο κόσμος του Hidari ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη - χωρίς να χάσει το εντυπωσιακό stop-motion στυλ του και με τον Κιάνου Ριβς «χαρίζοντας» τη φωνή του στον πρωταγωνιστή

«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε
Η επιστροφή 23.05.26

«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε

Οι γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε περέμειναν για χρόνια στην αφάνεια. Οπότε, ήρθε η ώρα να μάθουμε την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε, η οποία μπορεί να γίνει εξίσου επικίνδυνη με τον Βίτο.

«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους
«Προπέτασμα καπνού» 23.05.26

«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους

Σκάνδαλο ή επικοινωνιακό κόλπο; Το Un couple (Presque) Parfait του Φλοριάν Ταρντίφ για την εκρηκτική σχέση των Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν φέρνει αναστάτωση στη Γαλλία

93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ
Dame 23.05.26

93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ

Η Τζόαν Κόλινς γιορτάζει σήμερα τα 93α γενέθλιά της και, κόντρα στους νόμους του χρόνου και του Χόλιγουντ, αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός που η ίδια επιλέγει να αγνοεί επιδεικτικά

Μπαρδέμ, Ράφαλο και Λάνθιμος (και χιλιάδες άλλοι) εναντίον Βενσάν Μπολορέ
Ακροδεξιά ατζέντα; 23.05.26

Ο Γάλλος μεγιστάνας Βενσάν Μπολορέ ένωσε τους Μπαρδέμ, Ράφαλο, Λάνθιμο και χιλιάδες άλλους - Εναντίον του

Χιλιάδες επαγγελματίες του κινηματογράφου καταγγέλουν με ανοιχτή επιστολή την «επιρροή της ακροδεξιάς» μέσω του Canal+, του οποίου κύριος μέτοχος είναι ο Βενσάν Μπολορέ.

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
Πατέρας-γιος 23.05.26

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή

Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Ραντεβού στην Αθήνα με τον Γρύπα Πολεμιστή
Μοναδικά εκθέματα 23.05.26

Ραντεβού στην Αθήνα με τον Γρύπα Πολεμιστή - Ιστορική έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στήνεται η έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα - Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται», αφού παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα και το Λος Άντζελες

Γιατί ο Ράμι Μάλεκ δεν έπαιξε στο «The Man I Love»;
Προβληματικό; 23.05.26

Ο λόγος που ο Ράμι Μάλεκ δίστασε να πρωταγωνιστήσει στο γκέι δράμα «The Man I Love»

Ο Ράμι Μάλεκ αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι ήταν σκεπτικός σχετικά με το ενδεχόμενο να υποδυθεί τον Τζίμι — έναν καλλιτέχνη που παλεύει με το AIDS, όπως ακριβώς και ο Φρέντι Μέρκιουρι.

Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα
SNF Nostos 2026 22.05.26

Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα

Το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποδέχεται στις 26 Ιουνίου το Τζον Κλιζ, ιδρυτικό μέλος των Monty Python με αφορμή τον μισό αιώνα ζωής της ταινίας Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πώς σχολιάζει το γεγονός
Ελλάδα 25.05.26

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πώς σχολιάζει το γεγονός

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας».

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»
Euroleague 25.05.26

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»

Όσα δήλωσαν οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μετά την κατάκτηση της Euroleague, την οποία αφιέρωσαν στη μνήμη του πατέρα τους.

Ο Ολυμπιακός κυπελλούχος στη Euroleague – Συγχαρητήρια και από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία
Euroleague 25.05.26 Upd: 00:43

Ο Ολυμπιακός κυπελλούχος στη Euroleague – Συγχαρητήρια και από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης δίνουν συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκούς». Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα της Euroleague στον τελικό επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ολυμπιακός: Μία εικόνα 1.000 λέξεις, πέντε εικόνες 5.000 λέξεις – Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης
«Μαγικά» καρέ 24.05.26

Μία εικόνα 1.000 λέξεις, πέντε εικόνες 5.000 λέξεις - Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε πανάξια στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου της Euroleague σκορπώντας ντελίριο ενθουσιασμού στα εκατομμύρια των φιλάθλων του. Οι εικόνες μετά το τελευταίο σφύριγμα που συγκλονίζουν…

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

