Κινέζοι αστροναύτες εκτοξεύτηκαν σε αποστολή ενός έτους – Επόμενος σταθμός η Σελήνη
Διάστημα 24 Μαΐου 2026, 20:34

Η Κίνα μελετά τις συνέπειες της μακρόχρονης παραμονής στο Διάστημα και ετοιμάζει δοκιμή πρόσδεσης σκαφών σε τροχιά.

Τρεις αστροναύτες, ένας από τους οποίους θα επιλεγεί για να παραμείνει έναν χρόνο σε τροχιά, εκτοξεύτηκαν την Κυριακή για τον διαστημικό σταθμό της Κίνας, η οποία μελετά τις συνέπειες του Διαστήματος στο ανθρώπινο σώμα με στόχο να πατήσει στην επιφάνεια φεγγαριού το 2030.

Τοποθετημένο στην κορυφή πυραύλου Long March-2F Y23, η κάψουλα Shenzhou-23 εκτοξεύτηκε στις 23.08 τοπική ώρα, ή 18.9 ώρα Ελλάδας από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων του Τζιουτσουάν στη βορειοδυτική Κίνα.

H ειδικός ωφέλιμου φορτίου Λι Τζιαγίνγκ, πρώην επιθεωρήτρια της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ, είναι η πρώτη πολίτης της πόλης που συμμετέχει σε κινεζική διαστημική αποστολή. Μαζί της ταξιδεύει ο κυβερνήτης Τζου Γιανγκτζού και  ο πιλότος της αποστολής Τζανγκ Γιουαντζί, και οι δύο μέλη του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Ανάλογα με την πρόοδο της αποστολής, ανέφερε η κινεζική υπηρεσία ανθρώπινων διαστημικών αποστολών, ένας από τους τρεις θα επιλεγεί για να παραμείνει στον σταθμό Tiangong για ένα έτος, η πιο μακρόχρονη αποστολή που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η Κίνα, η οποία όμως υπολείπεται του ρεκόρ των 14,5 μηνών που έθεσε ένας ρώσος κοσμοναύτης το 1995.

O πύραυλος Long March-2F Y23 εκτοξεύτηκε από το διαστημικό κέντρο του Τζιουτσουάν στη βορειοδυτική Κίνα (Reuters)

Από το 2021 η Κίνα έχει εκτοξεύσει αστροναύτες στον Tiangong πάνω από δέκα φορές, όμως η νέα εκτόξευση έρχεται εν μέσω αυξημένου ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ, οι οποίες ανησυχούν ότι το Πεκίνο σχεδιάζει να καταλάβει τμήματα της Σελήνης για να εκμεταλλευτεί τους ορυκτούς πόρους της. Η Κίνα πάντως αρνείται τις κατηγορίες.

Η NASA σχεδιάζει να στείλει αστροναύτες της στην επιφάνεια του φεγγαριού με την αποστολή Artemis IV το 2028. Το πρόγραμμα Artemis έχει ωστόσο καθυστερήσει και το ενδεχόμενο να προλάβει η Κίνα είναι πλέον ορατό.

Η ασιατική χώρα έχει μια σειρά από πρόσφατες επιτυχίες στην εξερεύνηση της Σελήνης με ρομποτικά σκάφη, ανάμεσά τους η αποστολή Chang’e-6 που το 2024 έφερε τα πρώτα δείγματα από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού.

Από το περασμένο έτος η Κίνα πραγματοποιεί δοκιμές των συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην πρώτη αποστολή προσσελήνωσης το 2030, μεταξύ άλλων το σκάφος Mengzhou με το οποίο θα εκτοξεύονται οι αστροναύτες της. Όταν φτάνουν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη θα επιβιβάζονται στην σεληνάκατο Lanyue για την τελική κάθοδο στην επιφάνεια.

Η Κίνα έχει επίσης ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει βάση στη Σελήνη σε συνεργασία με τη Ρωσία έως το 2035.

Το ίδιο σχεδιάζει η NASA στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis.

Το σκάφος Shenzhou-23 θα επιχειρήσει για πρώτη φορά αυτόνομη διαδικασία πρόσδεσης στον διαστημικό σταθμό Tiangong, μια πρόβα για την πρόσδεση του σκάφους Mengzhou στη σεληνάκατο Lanyue.

Στη διάρκεια της αποστολής θα μελετηθούν επίσης οι φυσιολογικές συνέπειες της παραμονής σε συνθήκες μικροβαρύτητας, όπως η ατροφία των μυών και των οστών.

Στο μεταξύ, το τριμελές πλήρωμα που βρίσκεται ήδη στον σταθμό Tiangong πειραματίζεται με τα πρώτα «τεχνητά ανθρώπινα έμβρυα» στο Διάστημα, καλλιέργειες βλαστοκυττάρων που θα επιτρέψουν τη μελέτη της ανθρώπινης αναπαραγωγής στο Διάστημα.

Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
Προσαρμοσμένη ξενάγηση 24.05.26

«Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς

Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Κατερίνα Ροββά
Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 21.05.26

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο - Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο

Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα
Ώρα για αναβάθμιση 15.05.26

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα

To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πώς σχολιάζει το γεγονός
Ελλάδα 25.05.26

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πώς σχολιάζει το γεγονός

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας».

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»
Euroleague 25.05.26

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»

Όσα δήλωσαν οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μετά την κατάκτηση της Euroleague, την οποία αφιέρωσαν στη μνήμη του πατέρα τους.

Ο Ολυμπιακός κυπελλούχος στη Euroleague – Συγχαρητήρια και από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία
Euroleague 25.05.26 Upd: 00:43

Ο Ολυμπιακός κυπελλούχος στη Euroleague – Συγχαρητήρια και από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης δίνουν συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκούς». Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα της Euroleague στον τελικό επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ολυμπιακός: Μία εικόνα 1.000 λέξεις, πέντε εικόνες 5.000 λέξεις – Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης
«Μαγικά» καρέ 24.05.26

Μία εικόνα 1.000 λέξεις, πέντε εικόνες 5.000 λέξεις - Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε πανάξια στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου της Euroleague σκορπώντας ντελίριο ενθουσιασμού στα εκατομμύρια των φιλάθλων του. Οι εικόνες μετά το τελευταίο σφύριγμα που συγκλονίζουν…

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

