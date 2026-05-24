Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Περιβάλλον 24 Μαΐου 2026, 06:00

Ενέργεια: Άνθρακα «ψήφισαν» οι ΗΠΑ το 2025

Στην ενέργεια μέσω άνθρακα επένδυσαν οι ΗΠΑ το 2025, ενόσω οι ανανεώσιμες πηγές κέρδισαν έδαφος – Ο παράγοντας της γεωπολιτικής

ΕπιμέλειαΚωνσταντίνος Δημητρίου
Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Παρόλο που το 2025 τέθηκε σε λειτουργία περισσότερη παραγωγική ισχύς από άνθρακα, η παγκόσμια χρήση άνθρακα μειώθηκε, σύμφωνα με τη νέα έκθεση για την ενέργεια από το Global Energy Monitor.

Ταυτόχρονα, η πτώση του κόστους και η ευρύτερη διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υποδεικνύουν ότι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια είναι όλο και πιο ικανές να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλο μέρος του κόσμου.

Οι ΗΠΑ ξεχώρισαν ως η μόνη μεγάλη οικονομία το 2025 που αύξησε την παραγωγή άνθρακα, ενώ ο συνολικός αριθμός των χωρών που επιδιώκουν νέα ανάπτυξη άνθρακα όλο και μειώνεται.

Την ίδια ώρα, οι παγκόσμιες εισαγωγές άνθρακα τον Μάιο αναμένεται να ξεπεράσουν τους 464.000 τόνους, σύμφωνα με την πλατφόρμα ανάλυσης Kpler, καθόσον η παρατεταμένη διαταραχή στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει πολλές χώρες να στραφούν στην προμήθεια καυσίμων που παράγονται σε άλλες, λιγότερο ασταθείς, περιοχές.

Στροφή των ΗΠΑ προς άνθρακα

Ειδικότερα, η παραγωγή άνθρακα στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 85 TWh (+13%) το 2025, ενώ η παραγωγή φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 63 TWh (-3,4%), λόγω της σημαντικής αύξησης των τιμών του  σε σχέση με τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του 2024, αναφέρει το think tank Ember στη φετινή «Global Electricity Review 2026».

Καθώς οι τιμές spot του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 56% το 2025 –από το ιστορικό χαμηλό του 2024– λόγω χαμηλής αποθηκευτικής ικανότητας, αυξανόμενης ζήτησης και ενός ιδιαίτερα κρύου χειμώνα, η πλάστιγγα της «ενεργειακής ζυγαριάς» έγειρε από το φυσικό αέριο στον άνθρακα.

Στη συνθήκη αυτή έρχονται να προστεθούν και οι πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες συνολικά ευνόησαν την παραγωγή ενέργειας μέσα από τα ορυκτά καύσιμα.

Σημειώνεται ότι καύση γαιάνθρακα αποτελεί βασικό παράγοντα που συμβάλλει στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποκαλέσει την κλιματική αλλαγή ως «φάρσα» ή «απάτη».

Άνθρακας

Κέρδισαν έδαφος οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πάντως, στο παγκόσμιο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν την ενέργεια από άνθρακα, καθώς η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ηλιακής και αιολικής ενέργειας ώθησε το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πάνω από το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής.

Η ενέργεια από άνθρακα μειώθηκε κατά 63 TWh (-0,6%) το 2025, σηματοδοτώντας την πρώτη πτώση από την πανδημία Covid-19 το 2020, επισημαίνει το think tank Ember.

Σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό σήμαινε ότι ο άνθρακας μειώθηκε κάτω από το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής για πρώτη φορά στην ιστορία.

Ενέργεια

Αλλαγή ρότας λόγω γεωπολιτικής;

Προσωρινές ανατροπές μπορούν να προκαλέσουν οι «εκρήξεις» στις τιμές του φυσικού αερίου, όπως αποκαλύπτει και η πρόφατη διαταραχή στις ενεργειακές ροές λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Τον πρώτο μήνα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου αύξησε τις διεθνείς τιμές αναφοράς άνθρακα σχεδόν κατά 20%, επισημαίνει η «Global Electricity Review 2026» του Ember.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένες στις διακυμάνσεις στις τιμές του άνθρακα είναι όσες οικονομίες εξαρτώνται από το φυσικό αέριο λόγω μικρής ή ανύπαρκτης εγχώριας παραγωγής.

Για τις ίδιες αυτές χώρες η επαναλαμβανόμενη έκθεση στην αστάθεια των τιμών των ορυκτών καυσίμων είναι εξίσου πιθανό να επιταχύνει τη στροφή προς την καθαρή ενέργεια όσο και να την καθυστερήσει.

Στο μεταξύ, η «ενεργειακή καταιγίδα» που προέκυψε μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει ωθήσει πολλές ασιατικές χώρες να αντικαταστήσουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο με άνθρακα, τον οποίο προμηθεύονται από λιγότερο ασταθείς περιοχές.

Για παράδειγμα, οι αποστολές άνθρακα προς την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη ναυτιλιακή ένωση Bimco.

Οι χώρες αυτές αναζητούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας, πέραν του φυσικού αερίου, ώστε να καλύψουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: ot.gr

Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
Προσαρμοσμένη ξενάγηση 24.05.26

«Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς

Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Κατερίνα Ροββά
Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Σχέση 3.500 ετών 22.05.26

Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού

Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Τρομάζουν οι αριθμοί 22.05.26

Η αόρατη επιδημία ψυχικής υγείας που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους - Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα

Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Επιστήμες 22.05.26

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία

Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Μπρα-ντε-φερ 21.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο για την AI - Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία

Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 21.05.26

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο - Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο

Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Σύνταξη
Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Νέα ανάρτηση 24.05.26

Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Σύνταξη
Κύπρος: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές – Συμμετέχουν 18 κομματικοί συνδυασμοί
Οι κατανομές εδρών 24.05.26

Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο - Συμμετέχουν 18 κομματικοί συνδυασμοί

Η Κύπρος εκλέγει την επόμενη Βουλή - Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 το πρωί της Κυριακής σε 1.217 εκλογικά κέντρα και 13 εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό - Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 6:00 το απόγευμα

Σύνταξη
Axios: Παράταση εκεχειρίας 60 ημερών – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με ΗΠΑ
Κόσμος 24.05.26

Axios: Παράταση εκεχειρίας 60 ημερών - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με ΗΠΑ

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios δίνει το περίγραμμα της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ επικαλούμενος αμερικανούς αξιωματούχους - Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Στην τελική ευθεία οι μαθητές – Τι πρέπει να προσέξουν – Το πρόγραμμα των εξετάσεων
Βασικές πληροφορίες 24.05.26

Στην τελική ευθεία για τις Πανελλαδικές - Τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές - Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Πέραν τη σωστής προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εξίσου σημαντική είναι και η διαχείριση των ημερών και των ωρών πριν την εξέταση κάθε μαθήματος, λένε οι ειδικοί

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση με 19 ανθρώπους να αγνοούνται
Κόσμος 24.05.26

Κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση στις Φιλιππίνες με 19 ανθρώπους να αγνοούνται

Δύο άνθρωποι που φέρονται να έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση κτιρίου είναι ζωντανοί και επικοινωνούν με τους διασώστες, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης

Σύνταξη
ΔΕΘ: Έρχεται παράταση μέτρων στήριξης
Μειώσεις φόρων 24.05.26

Έρχεται παράταση μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ

Ποια μέτρα του πακέτου έχουν «κλειδώσει» - Στο τραπέζι η σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου και η μείωση φόρων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ορίζοντα τη ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Βγάζει νύχια το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά, χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματά του για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Βγάζει νύχια το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά, χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματά του για υποκλοπές

Νέα αναστάτωση στην κορυφή του «επιτελικού κράτους» έφεραν οι κεραυνοί του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, το κυβερνητικό μπλόκο στην εξεταστική και τα ελληνοτουρκικά, με το Μαξίμου να επιδίδεται σε προσπάθεια απαξίωσης του πρώην πρωθυπουργού, αποφεύγοντας να απαντήσει στην ουσία των καταγγελιών του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Οι Misty Route μιλούν για την αδικία και τη φωνή των «ανήσυχων πνευμάτων»
Συνέντευξη 24.05.26

Ανάμεσα στο σκοτάδι και τη μελωδία – Οι Misty Route μιλούν για την αδικία και τη φωνή των «ανήσυχων πνευμάτων»

Οι Misty Route, με το σκοτεινό και ατμοσφαιρικό τους metal και τα βαριά riffs, χτίζουν κομμάτια που εναλλάσσονται ανάμεσα στην ένταση και τη μελωδία, με στιγμές που ανοίγουν ξαφνικά και σε τραβάνε μέσα τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
«Κανένα έλεος»: Η ηθική του πολεμιστή κυριαρχεί και το φάντασμα του φασισμού πλανάται πάνω από τις ΗΠΑ
«υψηλότερο ανδρικό πρότυπο» 24.05.26

«Κανένα έλεος»: Η ηθική του πολεμιστή κυριαρχεί και το φάντασμα του φασισμού πλανάται πάνω από τις ΗΠΑ

Υπό την ηγεσία του ως Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκσεθ υποσχέθηκε ότι θα «απελευθέρωνε τα χέρια των μαχητών για να εκφοβίζουν, να αποθαρρύνουν, να κυνηγούν και να σκοτώνουν».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το δημογραφικό συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων – Αυξημένη ζήτηση σε μικρότερες κατοικίες
Οι τάσεις 24.05.26

Το δημογραφικό συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων – Αυξημένη ζήτηση σε μικρότερες κατοικίες

Πώς η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού ξαναγράφει το χάρτη της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Οι τάσεις, οι τιμές, οι προτιμήσεις των αγοραστών και το δημογραφικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υπερτουρισμός: Πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης
Planet Travel 24.05.26

Υπερτουρισμός: Πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης

Για να μειωθεί ο υπερτουρισμός, η Intrepid Travel έχει λανσάρει «ασυνήθιστες ημερήσιες εκδρομές» στη Βαρκελώνη, τη Βενετία και το Παρίσι, με στόχο να απομακρύνει τους ταξιδιώτες από τα κύρια αξιοθέατα

Σύνταξη
Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
Προσαρμοσμένη ξενάγηση 24.05.26

«Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς

Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Κατερίνα Ροββά
Τραμπ, Πούτιν, Σι: Η γεωπολιτική των «φίλων» σε έναν κόσμο σύγκρουσης
Στρατηγική αντιπαλότητα 24.05.26

Τραμπ, Πούτιν, Σι - Η γεωπολιτική των «φίλων» σε έναν κόσμο σύγκρουσης

Πίσω από τις δημόσιες φιλοφρονήσεις Τραμπ, Πούτιν και Σι κρύβεται μια αδυσώπητη μάχη επιρροής για τη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, με την Κίνα να αναδεικνύεται επί του παρόντος κερδισμένη

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια
«Δύσκολη αποστολή» 24.05.26

Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια - Και οι Ματ Ντέιμον και Τομ Χόλαντ ζήλεψαν

Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν εξήρε τη Ζεντάγια για την ικανότητά της να προσαρμόζεται εύκολα, επιδεικνύοντας «αίσθηση πραγματικής αυτοκυριαρχίας».

Σύνταξη
Τα τρία αγκάθια των διαπραγματεύσεων για Ιράν και ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν που… δεν θέλει
Κόσμος 24.05.26

Τα τρία αγκάθια των διαπραγματεύσεων για Ιράν και ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν που… δεν θέλει

Οι διαπραγματεύσεις έχουν τρεις «νάρκες» για να περάσουν με ασφάλεια, η Σαουδική Αραβία θέλει ηρεμία και το Ομάν παρουσιάζεται ως συνδιαχειριστής του Ορμούζ την ώρα που δεν δείχνει να καίγεται.

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

