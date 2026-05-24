Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
Τεχνολογία 24 Μαΐου 2026, 15:35

H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Μια πρόσφατη Δευτέρα στην περιοχή Βικτώρια στο κεντρικό Λονδίνο, λίγοι περαστικοί έδειξαν να παραξενεύονται ή να ενοχλούνται από τις κάμερες που είχε στήσει η αστυνομία στο πεζοδρόμιο. Μια πινακίδα προειδοποιούσε ότι το λογισμικό αναγνώρισης προσώπου βρισκόταν σε λειτουργία.

Οι περαστικοί ήταν σαν να είχαν παραταχθεί στη σειρά για αναγνώριση προκειμένου να εντοπιστεί ένα άτομο για το οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η επιχείρηση είναι ένα παράδειγμα της τεχνολογίας που σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία βοήθησε να συλληφθούν 2.500 καταζητούμενη από τις αρχές του 2024, ανάμεσά τους ύποπτοι για βία και σεξουαλικά αδικήματα.

Οι επικριτές της τεχνολογίας, από την άλλη, λένε ότι η τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου υπονομεύουν το τεκμήριο της αθωότητας αντιμετωπίζοντας τους πάντες ως υπόπτους.

Τον περασμένο μήνα, η δικαιοσύνη απέρριψε την προσφυγή που είχαν καταθέσει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μαζί με έναν κοινοτικό λειτουργό που είχε ταυτοποιηθεί εσφαλμένα. Η απόφαση άνοιξε τον δρόμο για την ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας.

Εντός μιας ώρας από την έναρξη της επιχείρησης στη Βικτώρια, ένας αξιωματικός που περίμενε στο αστυνομικό βανάκι ενημερώθηκε από το σύστημα για μια πιθανή ταυτοποίηση. Οι αστυνομικοί πλησίασαν έναν άνδρα και του έκαναν μερικές σύντομες ερωτήσεις πριν τον αφήσουν να φύγει. Ο συναγερμός, είπαν, δεν αφορούσε το ένταλμα σύλληψης αλλά μια απόφαση περιοριστικών μέτρων.

Περίπου μισή ώρα αργότερα ο συναγερμός ήχησε ξανά. Ένας άνδρας με γκρίζα κουκούλα, μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ και μπλε αθλητικά παπούτσια τρόμαξε όταν δύο αστυνομικοί τον σταμάτησαν στο πεζοδρόμιο. Του πέρασαν χειροπέδες μέχρι να έρθει περιπολικό να τον παραλάβει.

Η διευθύντρια της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Λίντσεϊ Τσίσουικ, η οποία είναι η εθνική επικεφαλής του προγράμματος αναγνώρισης προσώπων, δήλωσε ότι ο αντίκτυπος της τεχνολογίας ήταν «καθοριστικός» για την αστυνόμευση στην πρωτεύουσα, έχοντας εντοπίσει υπόπτους εγκλημάτων όπως ληστεία, βιασμός και στραγγαλισμός.

Πινακίδα προειδοποιεί τους περαστικούς στο Λονδίνο για τη λειτουργία καμερών αναγνώρισης προσώπων (Reuters)

Μιλώντας στο Reuters κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στη Βικτώρια, η Τσίσουικ ανέφερε υην πρόσφατη περίπτωση ενός καταδικασμένου παιδόφιλου, ο οποίος εντοπίστηκε να περπατούσε στον δρόμο κρατώντας από το χέρι ένα οκτάχρονο κορίτσι.

«Δεν θα έπρεπε ποτέ να βρίσκεται μόνος του με ένα μικρό κορίτσι. Ως αποτέλεσμα αυτού βρίσκεται πλέον ξανά στη φυλακή» είπε.

Η επιχείρηση στη Βικτώρια και μια δεύτερη που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στο Τότεναμ του βόρειου Λονδίνου οδήγησαν σε έξι συλλήψεις για αδικήματα όπως απειλές για φόνο, παραβίαση δικαστικής εντολής και κατοχή πτυσσόμενου μαχαιριού.

Το Λονδίνο έχει μια από τις μεγαλύτερες πυκνότητες καμερών ασφαλείας σε παγκόσμιο επίπεδο, και ο τυπικός Λονδρέζος καταγράφεται εκατοντάδες φορές.

Το σύστημα εξετάζει τα πρόσωπα των περαστικών και εξάγει βιομετρικά δεδομένα που συγκρίνονται με μια λίστα περίπου 17.000 ανθρώπων, οι περισσότεροι από τους οποίους φωτογραφήθηκαν ενώ βρίσκονταν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την Τσίσγουικ, στην περίπτωση αθώων τα δεδομένα δεν αποθηλεύονται.

Από τα 3 εκατομμύρια πρόσωπα που σκαναρίστηκαν το 12μηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, εσφαλμένοι συναγερμοί σήμαναν μόνο για 10 άτομα και το ζήτημα σύντομα επιλύθηκε, είπε η επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

«Ποτέ δεν έχει υπάρξει σύλληψη στη βάσει ενός εσφαλμένου συναγερμού» διαβεβαίωσε.

Αστυνομικός περιμένει δίπλα στις κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών (Reuters)

«Έθνος υπόπτων»

Ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών υποστηρίζουν πως πρόκειται για θέμα αρχών και όχι ακρίβειας του συστήματος, καθώς η τεχνολογία επιτρέπει στην αστυνομία να ελέγχει μεγάλο αριθμό ανθρώπων χωρίς να υπάρχουν υποψίες σε βάρος τους.

Η οργάνωση Big Brother Watch, η οποία έχει πραγματοποιήσει εκστρατείες κατά του λογισμικού αναγνώρισης προσώπων, προειδοποιεί ότι τα συστήματα αυτού του είδους κανονικοποιούν τη μαζική παρακολούθηση σε δημόσιος χώρους.

To σύστημα «Ζωντανής Αναγνώρισης Προσώπου», ή LFR, χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια πορείας κατά της μετανάστευσης την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο, η πρώτη φορά που επιστρατεύεται στη διάρκεια διαδήλωσης.

Η Big Brother Watch τονίζει ότι οι βιομετρικοί έλεγχοι ταυτότητας δεν μπορεί να γίνουν προϋπόθεση για την ελευθερία της έκφρασης.

«Η αστυνομία ήδη πειραματίζεται με την ενσωμάτωση της ζωντανής αναγνώρισης προσώπου σε κάμερες CCTV και τώρα ανέπτυξε για πρώτη φορά αυτή την οργουελική τεχνολογία σε μια διαμαρτυρία» δήλωσε η Τζασλίν Τσάγκαρ, ανώτερη νομική και πολιτική σύμβουλος της οργάνωσης.

Ύποπτος που ανγνωρίστηκε από το σύστημα προσάγεται από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Reuters)

«Κινδυνεύουμε να γίνουμε ένα έθνος υπόπτων που παρακολουθούνται από τη στιγμή που βγαίνουν από την εξώπορτά τους, κάτι που έχει βαθιές συνέπειες για τα δικαιώματά μας στην ιδιωτικότητα, την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι είχε πληροφορίες πως θα μπορούσε να υπάρξει απειλή για τη δημόσια ασφάλεια από κάποιο άτομο στη διαμαρτυρία, προσθέτοντας ότι οι κάμερες είχαν αναπτυχθεί σε σημεία προσέγγισης προς την πορεία, αλλά όχι πάνω στην ίδια τη διαδρομή της.

Τον περασμένο μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε αίτηση δικαστικού ελέγχου που είχε καταθέσει η Big Brother Watch, κρίνοντας ότι η χρήση της τεχνολογίας ήταν νόμιμη. Η κυβέρνηση εργάζεται τώρα πάνω σε ένα νέο νομικό πλαίσιο.

Η Τσίσγουικ δήλωσε ότι η Met έχει αποδείξει πως είναι ικανή να χρησιμοποιεί την τεχνολογία με υπευθυνότητα και ότι έχει τη στήριξη του κοινού.

«Οι άνθρωποι θέλουν να εξιχνιάζονται τα εγκλήματα στους δρόμους τους. Θέλουν τουες ανθρώπους που καταζητούνται ή αγνοούνται εδώ και πολύ καιρό, και που μερικές φορές δρουν με ψεύτικες ταυτότητες, να επιστρέφουν στη φυλακή, εκεί όπου ανήκουν», είπε.

«Σε γενικές γραμμές, το 80% του κοινού, σύμφωνα με τριμηνιαίες έρευνες, υποστηρίζει τη χρήση αυτής της τεχνολογίας στο Λονδίνο, ένα πραγματικά πολύ υψηλό ποσοστό».

Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Φωτιά τώρα: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στα Καλύβια Θορικού – Σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο
Για να περιοριστεί η φωτιά επιχειρούν συνολικά 62 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, καθώς και 18 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»
«Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η ανάπτυξη να φτάσει ακόμη πιο γρήγορα στην κοινωνία», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

Στο «Τ-Center» για τον τελικό της Euroleague και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ θα βρεθεί στο Telekom Center για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον σούπερσταρ του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ένας από αυτούς που θα δουν το ματς από κοντά.

Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ποιοι παίκτες του τελικού έχουν κατακτήσει το τρόπαιο της Euroleague (vids)
Στα ρόστερ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ υπάρχουν παίκτες που έχουν αγωνιστεί και στο παρελθόν σε τελικούς αλλά και παίκτες που έχουν πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου

«H καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ ήταν σπατάλη ταλέντου»
Ο Πολ Σάιμον υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι, ο Έλβις Πρίσλεϊ έπαψε να τον ενδιαφέρει, όταν σταμάτησε να είναι ο φρέσκος, «ακατέργαστος» καλλιτέχνης.

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη
Για την επίσκεψη της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης και η βουλεύτρια Μιλένα Αποστολάκη

Τουρκία: Επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του CHP- Εμφύλιος στο κόμμα της αντιπολίτευσης
Μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζγκιούρ Οζέλ από την προεδρία του CHP για «παρατυπίες» στο συνέδριο, ο πρώην επικεφαλής Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κάλεσε την αστυνομία να εκκενώσει τα κεντρικά γραφεία του κόμματος

Κρήτη: Συνελήφθη ο πατέρας της 3χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα μαζί με τη μητέρα του παιδιού ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων, στην Κρήτη - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών οι θάνατ

Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος
Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο

ΕΕ: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια – Στην κορυφή η Ελλάδα
Εντείνεται η στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Πανελλαδικές 2026: Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους – Τι περιλαμβάνει
Το δίκτυο παρεμβάσεων έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές 2026

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τελικό. Διαβάστε για τη σύγκριση των δύο ομάδων σε άμυνα κι επίθεση, για τους κορυφαίους τους και για τις 10 τελευταίες «μονομαχίες τους».

Ουκρανία: Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από ρωσικούς βομβαρδισμούς
Η μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε σαν αποτέλεσμα και τη μερική καταστροφή του κτιρίου του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD

Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία
Ο άνδρας, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από το Κερνς, υπέκυψε έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αφού ανασύρθηκε από το νερό όπου του επιτέθηκε ο καρχαρίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ
Οι δράστες προσποιούνταν λογιστές και με το πρόσχημα της δήθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, προκειμένου να «διασφαλιστούν», έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

