Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [24.05 – 30.05.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Yπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή σου τα οποία είναι άκρως σημαντικά για σένα. Πρέπει να δεις, αν τους συμπεριφέρεσαι με τον τρόπο που πρέπει. Αν όχι, κάτι πρέπει να κάνεις γι’ αυτό. Επίσης πρέπει να μπορέσεις να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα αυτών, για να οργανωθείς σωστότερα. Βρες τρόπους να διευρύνεις τους πνευματικούς ορίζοντες.
DON’TS: Μη διστάσεις να οργανώσεις κάποιο ταξίδι ή να ασχοληθείς με οτιδήποτε σχετίζεται με την γνώση, γιατί αυτοί οι τομείς είναι που ευνοούνται αυτή την εβδομάδα. Μην αρνείσαι να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τη ζωή ή ακόμα και να ξεφύγεις εντελώς από την ρουτίνα σου. Μη μένεις χωρίς ελπίδα ή δίπλα σε οτιδήποτε σε περιορίζει.
Ταύρος
DO’S: Καλό είναι να εστιάσεις στα συναισθήματά και στις εκκρεμότητες που υπάρχουν από το παρελθόν. Γενικώς πρέπει να είσαι προσεκτικός ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τους παραπάνω τομείς, για να μπορέσεις να νιώσεις safe. Αυτό σχετίζεται και με τις συναισθηματικές σου ανάγκες, αλλά και με τις υλικές. Άκου με, δε θα χάσεις!
DON’TS: Μην χάνεις τις ισορροπίες σου ανάμεσα στην πολυλογία και στην σιγή ιχθύος. Κοινώς δεν μπορείς από τη μία να κάνεις oversharing κι από την άλλη να τα κρατάς όλα για την πάρτη σου. Μην αγνοείς το ένστικτό σου, όταν κάνεις ξεκαθαρίσματα. Αν θες να πάει καλά αυτή η διαδικασία! Μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα. Μην είσαι ανασφαλής.
Δίδυμοι
DO’S: Τώρα υπάρχει μια Πανσέληνος που δουλεύει για σένα. Ή τέλος πάντων έχει πολλά να σου προσφέρει. Αυτό που έχεις εσύ να κάνεις είναι να βρεις τις ισορροπίες σου ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις ανάγκες των δικών σου ανθρώπων. Όλα γίνονται, αρκεί να μην είναι ταυτόχρονα. Τότε; Τότε άστο! Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες!
DON’TS: Μην χάσεις την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή σου, επειδή είσαι αρκετά φορτισμένος συναισθηματικά. Μη διστάσεις να εντοπίσεις και το ποιος ακριβώς είσαι, αλλά και το τι ζητάς από τους απέναντι. Να ξέρουν τι να σου δώσουν, έτσι; Μην συνεχίζεις να κουβαλάς πρόσωπα και καταστάσεις που έχουν σταματήσει πια να σε εξυπηρετούν.
Καρκίνος
DO’S: Σταμάτα να ασχολείσαι με οτιδήποτε αχρείαστο που σε βάζει στην τσίτα κι εστίασε στην αυτοφροντίδα σου. Καιρός δεν είναι; Ασχολήσου και με την καθημερινότητά σου, όμως, για να μπορέσεις να γεμίσεις και μπαταρίες και με εσωτερική ηρεμία. Κόψε κακές συνήθειες. Ή άφησε στο παρελθόν άτομα και καταστάσεις που σε πιέζουν ψυχικά.
DON’TS: Μην ασχολείσαι με υποχρεώσεις που δεν είναι πια δικές σου ή που σε αγχώνουν. Μην αγνοείς το σώμα σου. Κοινώς μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, προκειμένου να μπορέσεις να χαλαρώσεις και να ανασυγκροτήσεις τις δυνάμεις σου. Μην τα κρατάς όλα μέσα σου, καθώς πρέπει να ξαλαφρώσεις κι αυτό θα γίνει μόνο αν ανοιχτείς, έτσι;
Λέων
DO’S: Μπορείς τώρα να κάνεις πράγματα δημιουργικά και να εκφραστείς, καθώς έτσι θα δεις ότι τελικά είσαι αποδεκτός από το κοινωνικό σύνολο που σε περιβάλλει. Αυτό, εννοείται πως θα σου φτιάξει πολύ τη διάθεση, έτσι; Πες «ναι» σε οτιδήποτε κι αν σου προτείνουν οι φίλοι ή οι ομάδες στις οποίες ανήκεις και, πίστεψέ με, θα με θυμηθείς!
DON’TS: Μη φοβάσαι να ξεδιπλώσεις τα ταλέντα σου, γιατί θα μπορέσεις να ξεχωρίσεις μέσω αυτών. Μην αγνοείς την στήριξη που υπάρχει από τους δικούς σου ανθρώπους. Υπάρχει, και όλοι αυτοί είναι εκεί, για να στο αποδείξουν. Μη διστάσεις να κλείσεις κύκλους με άτομα και καταστάσεις που δεν σε εκφράζουν πια. Θα χαλαρώσεις πολύ μετά!
Παρθένος
DO’S: Μήπως πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι με οτιδήποτε δεν σου προσφέρει απολύτως τίποτα, γιατί αυτό είναι και διαρροή ενέργειας, αλλά και χάσιμο χρόνου; Αντιθέτως μπορείς να ασχοληθείς με τα θέματα που υπάρχουν και σχετίζονται με τα επαγγελματικά ή και με το σπίτι σου. Ωστόσο κάνε balance μεταξύ έρωτα και δουλειάς.
DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις προτεραιότητες στα όσα έχεις να κάνεις, γιατί, μεταξύ μας, δεν είναι και λίγα, έτσι; Μη διστάσεις ούτε να βάλεις όρια στους γύρω σου, ειδικά αν νιώθεις ότι οι απαιτήσεις αυτών έχουν αρχίσει και σε πνίγουν. Είπαμε! Όλα με ένα μέτρο! Μην περιμένεις να ανταποκρίνεσαι τέλεια στα πάντα, καθώς αυτό είναι ουτοπικό!
Ζυγός
DO’S: Προώθησε οτιδήποτε σε βοηθάει να ανανεωθείς, καθώς φαίνεται πως αυτό έχεις ανάγκη περισσότερο από το καθετί αυτή την στιγμή. Παράλληλα, κάνε πράγματα που σε βοηθούν να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Μπορείς, πάντως, να δεις το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία κι αυτό λειτουργεί ευεργετικά για σένα. Άλλαξε mindset.
DON’TS: Μην αρνείσαι να ξεφύγεις από την ρουτίνα σου με το να εστιάσεις σε αλλά σημαντικά θέματα, όπως είναι ο νόμος, η χαρτούρα ή ακόμα και οι γνώσεις. Μην πεις «όχι» σε κάποιο ταξίδι, αν αυτό προταθεί, καθώς έτσι θα μπορέσεις και να χαλαρώσεις, αλλά και να δεις νέα πράγματα. Μην επιχειρήσεις να κάνεις τα πάντα την ίδια στιγμή. Δε γίνεται!
Σκορπιός
DO’S: Δεν πιστεύω να έχεις κανονίσει να κάνεις κάτι πέρα από το να ασχοληθείς με τις αξίες σου; Υλικές και συναισθηματικές. Και να είχες βάλει κάτι άλλο στο πρόγραμμα, θα το αφήσεις στην άκρη, σαν καλό παιδάκι που είσαι, και θα με ακούσεις! Γενικώς είναι η ώρα του λογαριασμού, για να μπορέσεις να χαλαρώσεις και να νιώσεις λίγο πιο ασφαλής.
DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά, καθώς πρέπει να τα εξετάσεις προσεκτικά. Μην επιτρέπεις στις ανασφάλειες που έχεις ή και στις κτητικές συμπεριφορές που εκδηλώνεις ώρες- ώρες να συνεχίζουν να υπάρχουν, καθώς σε πηγαίνουν πίσω, χωρίς καν να το καταλαβαίνεις! Μην αδιαφορείς για αυτά που σου λέει το ένστικτό σου, καθώς κάτι ξέρει!
Τοξότης
DO’S: Υπάρχει μία ιδιαίτερη Πανσέληνος η οποία λειτουργεί κομβικά για σένα και θέλω να της δώσεις ιδιαίτερη βάση, ναι; Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι ότι αυτή σε καλεί να εξετάσεις τις επιθυμίες και τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Όχι μόνο αυτό, πρέπει να τα περάσεις, κυριολεκτικά, από κόσκινο! Βαριέσαι, το ξέρω, αλλά θα με ευχαριστείς μετά!
DON’TS: Μην αφήνεις την ανάγκη σου για ελευθερία να σε φορτίζει συναισθηματικά ακραία, γιατί τότε αυτό θα αρχίσει να βγαίνει περίεργα προς τα έξω. Μη διστάσεις να κάνεις έναν απολογισμό, προκειμένου να μπορέσεις να αφήσεις πίσω οτιδήποτε έχει πάψει καιρό να σε καλύπτει. Μη φοβάσαι να ξανά συστηθείς σε αυτούς που πρέπει, ναι; Ε! Ναι!
Αιγόκερως
DO’S: Μάλλον ήρθε η ώρα του λογαριασμού, φίλε μου! Για να πάει καλά αυτό και να μην το δεις σαν αγγαρεία ή σαν κάτι δυσάρεστο, θα πρέπει να έχεις κάνει σοβαρή δουλίτσα με το μέσα σου. Πάρε αποστάσεις από τα φώτα της καθημερινότητας και εστίασε στα εσωτερικά σου συναισθήματα. Όχι μόνο σε αυτά, βέβαια, αλλά και στις επιθυμίες σου.
DON’TS: Μην επιτρέπεις σε κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν από το παρελθόν να συνεχίζουν να υπάρχουν, γιατί τότε θα πρέπει να αποδεχτείς ότι θα είσαι μονίμως με τα νεύρα μου. Δεν ξέρω, βέβαια, αν οι γύρω σου είναι σε θέση να το αποδεχτούν αυτό! Μην αγχώνεσαι και μην έχεις ενοχές, αν νιώθεις, ότι πρέπει να ξεκουραστείς. Απλά κάνε το!
Υδροχόος
DO’S: Αυτή την εβδομάδα μπορείς να αυξήσεις τις κοινωνικές σου εμφανίσεις. Βέβαια, προτείνω να εστιάσεις στο βολτάρισμα με τους φίλους, γιατί αυτοί ξέρουν να σε χαλαρώνουν και είναι πάντα εκεί για να σε ακούσουν και να σε συμβουλέψουν. Ασχολήσου με τα μελλοντικά σου πλάνα, γιατί μόνο αν τα οργανώσεις σωστά, θα πάρουν μπρος.
DON’TS: Μην αγνοείς τα άτομα που σε προσεγγίζουν και βλέπεις ότι σας συνδέουν οι ίδιες ιδέες, οι ίδιοι στόχοι ή ακόμα και τα ίδια ιδανικά. Πλησίασε τους και θα τη βρεις την άκρη σου εσύ! Μη διστάσεις να κάνεις ένα ξεσκαρτάρισμα ανάμεσα στα άτομα που λειτουργούν ευεργετικά για σένα και σε αυτά που σε αυτά που απλά σε κουράζουν.
Ιχθύες
DO’S: Επικεντρώσου πάνω στους στόχους και στα επαγγελματικά σου αυτή την εβδομάδα. Βέβαια δε βλάπτει να ασχοληθείς και με το να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός, έτσι; Κοινώς σταμάτα να κλείνεσαι σπίτι και βγες έξω να σε δει λίγο ο κόσμος. Βρες τις ισορροπίες σου ανάμεσα στις επαγγελματικές φιλοδοξίες και στην ανάγκη σου για έρωτα. Βάλε τάξη!
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον και την εξέλιξή σου γενικώς. Ωστόσο, αν βλέπεις ότι αυτή η διαδικασία σου προκαλεί εκνευρισμό και μόνο, τότε μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, προκειμένου να σκεφτείς λίγο καλύτερα το αν βαδίζεις όντως εκεί που κοιτάς ή αν έχεις ψιλοχάσει τον προσανατολισμό σου.
