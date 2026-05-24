Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ – χτυπητό παράδειγμα οι μέχρι πρότινος ανταγωνιστές NextEra Energy και Dominion Energy, οι οποίες στις 18 Μαΐου ανακοίνωσαν μία από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις στον κλάδο των ενεργειακών υποδομών.

Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία, επαναπροσδιορίζοντας μάλιστα ποιες εταιρείες «κερδίζουν» σε σημασία και πώς τοποθετούνται ιδιώτες επενδυτές κεφαλαίων και τράπεζες.

«Η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει ‘ούριος άνεμος’ για τη σύναψη συμφωνιών και τις αγορές μετοχών ευρύτερα», λέει στους Financial Times ο Matt McClure, παγκόσμιος συν-επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής στην Goldman Sachs.

Προσθέτει ότι η αυξανόμενη ζήτηση στην τεχνολογία δημιουργεί «μια αλυσιδωτή αντίδραση για πιο παραδοσιακές βιομηχανίες», με τις εταιρείες ενέργειας και τους προμηθευτές εξοπλισμού κέντρων δεδομένων να συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους ωφελημένους από την ανάπτυξη της ΑΙ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την αλλαγή ρότας αποτελεί η περίπτωση της NextEra. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η προσφορά της για την Dominion, η οποία έχε ως στόχο τη δημιουργία ενός γίγαντα παροχής ενέργειας σε κέντρα δεδομένων, θα φαινόταν σχεδόν αδιανόητη.

Επενδυτικές μετατοπίσεις

Εταιρείες που προηγουμένως δεν ήταν ιδιαίτερα αγαπητές στη Wall Street σήμερα αποτελούν στόχο συναλλαγών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του παρόχου δορυφορικών υπηρεσιών Globalstar, ο οποίος αγοράστηκε από την Amazon για 11,6 δισ. δολάρια τον περασμένο μήνα.

Άλλες εταιρείες έχουν δει τις μετοχές τους να «εκτοξεύονται». Για παράδειγμα, η χρηματιστηριακή αξία της Sandisk, η οποία κατασκευάζει κάρτες μνήμης SD, microSD αλλά και SSD, έχει αυξηθεί κατά 4.000% από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, αναφέρουν οι FT. Ο λόγος; Η… ακόρεστη ζήτηση της αγοράς για τα τσιπ της εταιρείας.

Καθώς η ζήτηση για αποθήκευση δεδομένων και υπολογιστική χωρητικότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα, οι επενδυτές έχουν σπεύσει και σε άλλους ομίλους όπως η Western Digital και η SK Hynix, αναγνωρίζοντας ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που κυριαρχούν στην τεχνητή νοημοσύνη βασίζονται στην τεράστια μνήμη και στην υποδομή των μικροτσίπ.

Νέα deals στην ενέργεια

Η Constellation Energy –ο μεγαλύτερος παραγωγός καθαρής ενέργειας στις ΗΠΑ και κορυφαίος φορέας εκμετάλλευσης πυρηνικής ενέργειας της χώρας– έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της αγοράς, καθώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί κάνουν… αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσουν την ενέργεια που απαιτείται στα κέντρα δεδομένων που κατασκευάζουν.

Η εξαγορά της ανταγωνίστριας Calpine από την Constellation, η οποία έφτασε τα 27 δισ. δολάρια, αποτελεί μέρος ενός κύματος συγχωνεύσεων εταιρειών κοινής ωφέλειας που συνδέεται με τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, παράλληλα με συμφωνίες που υποστηρίζονται από την BlackRock, συνολικής αξίας 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για τους ομίλους ενέργειας AES και Allete.

Οι προκλήσεις

Αν κάτι μπορεί «ανησυχήσει» τις κεφαλαιαγορές τους επόμενους μήνες, αυτό κατά τους FT θα είναι η απορρόφηση των επερχόμενων αρχικών δημόσιων προσφορών (IPOs) από τις SpaceX, OpenAI και Anthropic, οι οποίες να αναμένεται να αποτιμηθούν σε περίπου 1 τρισ. δολάρια ή και περισσότερο η καθεμία.

Η στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βρίσκεται στην καρδιά των ανακατατάξεων στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, αντιμετωπίζει επίσης αντιδράσεις από τους Αμερικανούς.

Πολλοί κατηγορούν τα κέντρα δεδομένων για την αύξηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, την απειλή θέσεων εργασίας και τη διατάραξη των κοινοτήτων τους.

Σε νέα πίστα η αγορά λόγω ΑΙ

Πριν από ένα τέταρτο του αιώνα, η επανάσταση του διαδικτύου ορίστηκε από εταιρείες που μπορούσαν να «κατακτήσουν» τον κόσμο με σχετικά μικρό κεφάλαιο. Το κύμα της τεχνητής Νοημοσύνης ανατρέπει αυτό το μοντέλο.

Για την οικονομική επικράτηση απαιτείται πλέον μια τεράστια κινητοποίηση και επένδυση σε υποδομές και τεχνολογία, με την απαιτούμενη χρηματοδότηση να μετριέται σε τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Jensen Huang, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, υποστήριξε πρόσφατα ότι «πρέπει ακόμη να κατασκευαστούν τρισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές» για να υποστηριχθεί η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ρόλος της πολιτικής

Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας επιδιώκουν μετασχηματιστικές συγχωνεύσεις για να εξασφαλίσουν την παραγωγή ενέργειας, οι επενδυτές σε υποδομές σπεύδουν να χρηματοδοτήσουν κέντρα δεδομένων και οι τεχνολογικοί όμιλοι πραγματοποιούν ολοένα και πιο αντισυμβατικές συναλλαγές για να εξασφαλίσουν ταλέντα και αλυσίδες εφοδιασμού πριν το κάνουν οι ανταγωνιστές τους.

Η μετατόπιση επιταχύνεται από τη γεωπολιτική και την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η κυβέρνησή του έχει αντιμετωπίσει την τεχνητή νοημοσύνη ως μια στρατηγική κούρσα εξοπλισμών εναντίον της Κίνας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο η εταιρική ενοποίηση αντιμετωπίζεται υπό το πρίσμα της εθνικής ανταγωνιστικότητας και όχι τόσο της προστασίας των καταναλωτών.

Ο Peter Orszag, διευθύνων σύμβουλος της Lazard, περιγράφει στους Financial Times την τάση αυτή ως μέρος μιας ευρύτερης κίνησης προς τον «διακριτικό κρατικό καπιταλισμό», στον οποίο οι κυβερνήσεις διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στην κατεύθυνση του κεφαλαίου και της βιομηχανικής πολιτικής.

Υποστηρίζει ότι η οικονομία των ΗΠΑ τροφοδοτείται ολοένα και περισσότερο από επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, κεφαλαιουχικές δαπάνες τεχνολογικών κολοσσών έως κατασκευές και ενεργειακές υποδομές.

Τεχνητή νοημοσύνη και ιδιωτικό κεφάλαιο

Η άνθηση αυτή αναπροσαρμόζει επίσης το ιδιωτικό κεφάλαιο, με ομάδες όπως η BlackRock, η Blackstone και η Apollo να σπεύδουν να κάνουν επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επενδυτές διοχέτευσαν πέρυσι το ποσό ρεκόρ των 250 δισ. δολαρίων σε ιδιωτικά κεφάλαια υποδομών, καθώς τα κεφάλαια κατευθύνθηκαν προς κέντρα δεδομένων, παραγωγή ενέργειας και ψηφιακά δίκτυα, σύμφωνα με την S&P Global.

Η Apollo εκτιμά ότι θα απαιτηθούν σχεδόν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έως το 2028, με ιδιωτικές πιστώσεις και εξειδικευμένα κεφάλαια να αναμένεται να παρέχουν μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης.

Πηγή: ot.gr