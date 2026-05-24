Κυριακή 24 Μαϊου 2026
e-ΕΦΚΑ – ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις Ιουνίου και επιδόματα
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Μαΐου 2026, 16:33

e-ΕΦΚΑ – ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις Ιουνίου και επιδόματα

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι δικαιούχοι πληρωμών συντάξεων και επιδομάτων την εβδομάδα 25-29 Ιουνίου

Από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα αρχίσουν να μπαίνουν σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς οι συντάξεις μηνός Ιουνίου, ενώ από τις 25 έως τις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν και οι πληρωμές επιδομάτων της ΔΥΠΑ για επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης.

Η καταβολή θα γίνει ως εξής:

– Την Τρίτη 26 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί – Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα -με ανάληψη μέσω ΑΤΜ με χρεωστική κάρτα- μία εργάσιμη ημέρα πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 25 του μήνα.

– Την Πέμπτη 28 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ- ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Και σε αυτή την περίπτωση φυσικά, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα πριν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και συγκεκριμένα την Τετάρτη 27 του μήνα.

Ακόμη, στις 29 Μαΐου θα δοθούν 3.030.000 ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων βάσει του νόμου 4778/2021.

Παράλληλα, από 25 έως 29 Μαΐου θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους, έπειτα από έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Την ίδια ημέρα, στις 29 Μαΐου, προβλέπεται και η καταβολή 2.500.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφές εισφορών μη μισθωτών.

Τι πληρώνει η ΔΥΠΑ

Ειδικότερα:

• 15.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

• 12.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 18.000.000 ευρώ αφορούν 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Επιπλέον, 400.000 ευρώ θα διατεθούν σε 60 φορείς για την κάλυψη εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΟΠΕΚΑ: Πότε μπαίνουν τα επιδόματα Μαΐου 2026

Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΑ, ακολουθείται η σταθερή διαδικασία βάσει της οποίας τα επιδόματα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Καθώς η 31η Μαΐου συμπίπτει με ημέρα Κυριακή, η επίσημη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Επισημαίνεται πως, όπως κάθε φορά, τα ποσά θα εμφανιστούν διαθέσιμα στα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026, συμπίπτοντας χρονικά με το δεύτερο κύμα πληρωμών των συντάξεων του ΕΦΚΑ.

ΟΠΕΚΑ: Η λίστα με όλα τα επιδόματα που πληρώνονται

Η προγραμματισμένη πληρωμή αφορά το σύνολο των κοινωνικών και προνοιακών παροχών.

Η αναλυτική λίστα περιλαμβάνει τα εξής:

• Επίδομα Παιδιού

• Επίδομα Στέγασης

• Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

• Αναπηρικά επιδόματα

• Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

• Επίδομα Ομογενών

• Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)

• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

• Έξοδα Κηδείας

• Επίδομα Γέννησης

• Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

• Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές

• Επίδομα Αναδοχής

• Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

• Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας

• Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

Τουρισμός
Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

ERIS: Το «καλό» άγχος που χαρίζει χρόνια ζωής

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος
Έρευνα 24.05.26

Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο

ΕΕ: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια – Στην κορυφή η Ελλάδα
Εντείνεται η στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

«Σβήνονται» πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία – Ποιους αφορά
Η απαλλαγή θα καλύπτει φορολογούμενους οι οποίοι, όπως συχνά διαπιστώνεται σε διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, αμελούν να υποβάλουν δήλωση -ή σπεύδουν εκ των υστέρων, με καθυστέρηση, να την υποβάλλουν εκπρόθεσμα- εφόσον δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, ή το ποσό είναι πολύ μικρό

ΔΕΘ: Έρχεται παράταση μέτρων στήριξης
Ποια μέτρα του πακέτου έχουν «κλειδώσει» - Στο τραπέζι η σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου και η μείωση φόρων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ορίζοντα τη ΔΕΘ

Το δημογραφικό συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων – Αυξημένη ζήτηση σε μικρότερες κατοικίες
Πώς η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού ξαναγράφει το χάρτη της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Οι τάσεις, οι τιμές, οι προτιμήσεις των αγοραστών και το δημογραφικό.

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους.

Ραγδαίες αυξήσεις στην κατασκευή ακινήτων – Οι ακριβότερες περιοχές
Ο κατασκευαστικός κλάδος εκφράζει προβληματισμό για τη νέα πίεση στο κόστος οικοδομής, την οποία παράγοντες της αγοράς συνδέουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και το αυξημένο κόστος βασικών υλικών

Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα
Οι βασικές αγορές δεν ακολουθούν πλέον ενιαία πορεία, με διαφοροποιήσεις να εμφανίζονται στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι κρατήσεις, στο πόσο διαρκεί η παραμονή και στο επίπεδο των δαπανών, αναδιαμορφώνοντας την εικόνα των τουριστικών ροών

Φωτιά τώρα: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στα Καλύβια Θορικού – Σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο
Για να περιοριστεί η φωτιά επιχειρούν συνολικά 62 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, καθώς και 18 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»
«Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η ανάπτυξη να φτάσει ακόμη πιο γρήγορα στην κοινωνία», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

Στο «Τ-Center» για τον τελικό της Euroleague και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ θα βρεθεί στο Telekom Center για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον σούπερσταρ του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ένας από αυτούς που θα δουν το ματς από κοντά.

Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ποιοι παίκτες του τελικού έχουν κατακτήσει το τρόπαιο της Euroleague (vids)
Στα ρόστερ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ υπάρχουν παίκτες που έχουν αγωνιστεί και στο παρελθόν σε τελικούς αλλά και παίκτες που έχουν πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου

«H καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ ήταν σπατάλη ταλέντου»
Ο Πολ Σάιμον υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι, ο Έλβις Πρίσλεϊ έπαψε να τον ενδιαφέρει, όταν σταμάτησε να είναι ο φρέσκος, «ακατέργαστος» καλλιτέχνης.

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη
Για την επίσκεψη της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης και η βουλεύτρια Μιλένα Αποστολάκη

Τουρκία: Επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του CHP- Εμφύλιος στο κόμμα της αντιπολίτευσης
Μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζγκιούρ Οζέλ από την προεδρία του CHP για «παρατυπίες» στο συνέδριο, ο πρώην επικεφαλής Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κάλεσε την αστυνομία να εκκενώσει τα κεντρικά γραφεία του κόμματος

Κρήτη: Συνελήφθη ο πατέρας της 3χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα μαζί με τη μητέρα του παιδιού ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων, στην Κρήτη - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών οι θάνατοι δύο παιδιών της οικογένειας

Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος
Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο

ΕΕ: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια – Στην κορυφή η Ελλάδα
Εντείνεται η στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Πανελλαδικές 2026: Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους – Τι περιλαμβάνει
Το δίκτυο παρεμβάσεων έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές 2026

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τελικό. Διαβάστε για τη σύγκριση των δύο ομάδων σε άμυνα κι επίθεση, για τους κορυφαίους τους και για τις 10 τελευταίες «μονομαχίες τους».

Ουκρανία: Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από ρωσικούς βομβαρδισμούς
Η μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε σαν αποτέλεσμα και τη μερική καταστροφή του κτιρίου του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD

Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία
Ο άνδρας, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από το Κερνς, υπέκυψε έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αφού ανασύρθηκε από το νερό όπου του επιτέθηκε ο καρχαρίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ
Οι δράστες προσποιούνταν λογιστές και με το πρόσχημα της δήθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, προκειμένου να «διασφαλιστούν», έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

