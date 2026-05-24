Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος
Διεθνής Οικονομία 24 Μαΐου 2026, 16:00

Το γραφείο του 2050 αναμένεται να είναι αγνώριστο σε σχέση με το σημερινό εργασιακό περιβάλλον, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη, η νευροτεχνολογία και οι τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας εκτιμάται ότι θα μεταμορφώσουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε και οργανώνουμε την καθημερινότητά μας.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group (IWG), εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο.

Η μελέτη, με τίτλο «IWG’s Work Reimagined: The Office of 2050», καταγράφει τις απόψεις στελεχών HR και εργαζομένων από όλο τον κόσμο για το πώς η επόμενη εικοσιπενταετία θα επηρεάσει τον χώρο εργασίας. Κεντρικό εύρημα της έρευνας είναι ότι τα νευροεμφυτεύματα, τα οποία συνδέουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο με εξωτερικές συσκευές, θεωρούνται η κορυφαία τεχνολογία που αναμένουν να δουν στους χώρους εργασίας τους έως το 2050. Την άποψη αυτή συμμερίζεται το 33% των στελεχών HR και το 26% των εργαζομένων.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η προσδοκία για βαθιά τεχνολογική ανατροπή είναι ευρεία. Το 68% των στελεχών HR και το 72% των εργαζομένων εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά μέχρι το 2050. Στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής βρίσκονται η νευροτεχνολογία και τα ευφυή συστήματα, τα οποία αναμένεται να αυτοματοποιούν σύνθετες διαδικασίες, να εξατομικεύουν το εργασιακό περιβάλλον και να επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό μετασχηματισμού του κόσμου της εργασίας. Το 71% των στελεχών HR και το 73% των εργαζομένων πιστεύουν ότι η ΤΝ και η αυτοματοποίηση θα αναδιαμορφώσουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας γραφείου. Παράλληλα, περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι η ΤΝ θα καθορίζει με τον καλύτερο τρόπο το πότε και το πού θα πραγματοποιείται μια συνεργασία, με τα ποσοστά να διαμορφώνονται στο 64% για τους εργαζόμενους και στο 69% για τα στελέχη HR.

Η μελέτη αναφέρει ότι η χρήση της ΤΝ στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη επιταχύνει ήδη τους ρυθμούς μάθησης και εξέλιξης από το σχολείο έως το πανεπιστήμιο και τον χώρο εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι νεότερες γενιές αποκτούν τη δυνατότητα να προοδεύουν ταχύτερα από τις προηγούμενες, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό απελευθερώνεται από επαναλαμβανόμενες εργασίες και μπορεί να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες που απαιτούν δημιουργική σκέψη, επίλυση προβλημάτων και παραγωγή νέων ιδεών.

Αποτέλεσμα αυτής της μετάβασης, σύμφωνα με την έρευνα, είναι ότι η εργασία θα εκτελείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Το 74% των εργαζομένων και το 70% των στελεχών HR προβλέπουν ότι οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν ολοένα και πιο γρήγορα τις επόμενες δεκαετίες.

Τέλος στο οκτάωρο και στις καθημερινές μετακινήσεις

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι τα παραδοσιακά εργασιακά μοντέλα αναμένεται να υποχωρήσουν σημαντικά έως το 2050. Σχεδόν επτά στους δέκα εργαζόμενους και στελέχη HR εκτιμούν ότι οι χρονοβόρες καθημερινές μετακινήσεις προς το γραφείο, αλλά και το κλασικό ωράριο 9-5, θα έχουν εκλείψει μέσα στα επόμενα 25 χρόνια. Το ποσοστό αυτό φτάνει το 69% για τους εργαζομένους και το 68% για τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού.

Η εργασία αναμένεται να γίνεται πλέον σε ένα δίκτυο πολλαπλών τοποθεσιών, αντί για ένα ενιαίο κεντρικό γραφείο. Το 70% των στελεχών HR και το 75% των εργαζομένων θεωρούν ότι η επαγγελματική δραστηριότητα θα μπορεί να πραγματοποιείται από διαφορετικά σημεία, ενώ η ευέλικτη εργασία φαίνεται πως θα αποτελέσει το κυρίαρχο μοντέλο: 64% των εργαζομένων και 78% των στελεχών HR προβλέπουν ότι θα καθιερωθεί ως βασική μορφή απασχόλησης.

Παράλληλα, και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι οι αυστηρές πολιτικές επιστροφής στο γραφείο θα έχουν πλέον εκλείψει έως το 2050, με την ευελιξία και την αυτονομία των εργαζομένων να αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Το 66% των εργαζομένων και το 63% των στελεχών HR εκτιμούν ότι οι οργανισμοί θα δίνουν προτεραιότητα σε πιο ευέλικτα εργασιακά μοντέλα.

Εικονική πραγματικότητα και έξυπνοι χώροι

Πέρα από τη νευροτεχνολογία και την ΤΝ, καθοριστικό ρόλο αναμένεται να έχουν και τα εργαλεία εμβυθιστικής συνεργασίας. Οι αίθουσες συσκέψεων με ενσωματωμένη εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα θεωρούνται η δεύτερη πιο πιθανή καινοτομία του μέλλοντος, καθώς εκτιμάται ότι θα αντικαταστήσουν πολλές παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας στον χώρο εργασίας. Το 70% των εργαζομένων και το 69% των στελεχών HR πιστεύουν ότι έως το 2050 θα έχουν υποκαταστήσει τόσο τις συζητήσεις στο γραφείο όσο και πολλές δια ζώσης συναντήσεις.

Οι χώροι εργασίας του μέλλοντος θα είναι επίσης πιο «έξυπνοι» και προσαρμοστικοί. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της έρευνας, τα γραφεία θα ρυθμίζουν αυτόματα τον φωτισμό βάσει του κιρκάδιου ρυθμού κάθε εργαζομένου, ενώ θα διαθέτουν συστήματα που αναγνωρίζουν την κόπωση και προτείνουν διαλείμματα. Επιπλέον, αναμένεται να εξελιχθούν σε πλήρως διαδραστικά, cloud-based περιβάλλοντα, όπου οι τοίχοι θα λειτουργούν ως ψηφιακές επιφάνειες αφής.

Περισσότερη ευεξία και φύση

Παρότι η τεχνολογία θα κυριαρχεί, το γραφείο του μέλλοντος θα είναι πιο ανθρωποκεντρικό. Η έρευνα δείχνει ότι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη HR δίνουν μεγάλη σημασία στην ευεξία, την οικογενειακή υποστήριξη και τη δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων των χώρων. Μεταξύ των πιο δημοφιλών τάσεων περιλαμβάνονται οι εσωτερικοί χώροι φύλαξης παιδιών, τους οποίους προκρίνει το 23% των στελεχών HR και το 30% των εργαζομένων, καθώς και οι πολυλειτουργικοί χώροι που μπορούν να προσαρμόζονται μέσα στην ημέρα στις ανάγκες της εργασίας, της μάθησης, της κοινωνικοποίησης και της ανάπαυσης.

Επιπλέον, τα γραφεία του 2050 αναμένεται να ενσωματώνουν περισσότερα φυσικά στοιχεία, όπως πράσινους τοίχους, εσωτερικούς κήπους και ζώνες φυσικού φωτισμού. Η κατεύθυνση αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο υγιεινού και εμπνευσμένου περιβάλλοντος, με το 22% των στελεχών HR και το 28% των εργαζομένων να το θεωρούν σημαντικό.

Η ευελιξία ως προϋπόθεση επιτυχίας

Στο επίκεντρο των μελλοντικών εργασιακών μοντέλων βρίσκεται η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Το 75% τόσο των στελεχών HR όσο και των εργαζομένων θεωρεί ότι η ευελιξία θα είναι κρίσιμης σημασίας για τους οργανισμούς έως το 2050. Η εργασία από διαφορετικούς τόπους, η προσαρμογή του ωραρίου στις ανάγκες του εργαζομένου και η ενίσχυση της ευεξίας θεωρούνται πλέον βασικά στοιχεία για την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων.

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι, εάν ηγούνταν μιας επιχείρησης, θα έδιναν προτεραιότητα στην ενδυνάμωση των εργαζομένων να ορίζουν οι ίδιοι τον τρόπο και τον τόπο εργασίας τους, στην παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης σε θέματα υγείας και στη δημιουργία περιβαλλόντων που ενισχύουν τη δέσμευση και την παραγωγικότητα.

Η εκτίμηση της IWG

Ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της International Workplace Group plc, Μαρκ Ντίξον, τόνισε ότι η τεχνολογία διαμόρφωνε πάντα τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, ωστόσο σήμερα η διαφορά βρίσκεται στην ταχύτητα της αλλαγής. Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη επιταχύνουν τον κόσμο της εργασίας με ρυθμούς που πολλοί οργανισμοί και ιδιώτες δυσκολεύονται ακόμη να αντιληφθούν.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μέρος μιας εκθετικής καμπύλης καινοτομίας και ότι τεχνολογίες όπως η νευροτεχνολογία οδηγούν σε ένα μέλλον όπου η εργασία θα εκτελείται ταχύτερα, πιο διαισθητικά και ακριβώς τη στιγμή και στον τόπο που απαιτείται. Κατά τον Mark Dixon, ο κόσμος της εργασίας θα είναι ριζικά διαφορετικός έως το 2050.

Πηγή: ot.gr

ΕΕ: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια – Στην κορυφή η Ελλάδα
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕΕ: Λιγότερα παιδιά και έφηβοι παρά την πληθυσμιακή αύξηση – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B
Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι
Φωτιά τώρα: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στα Καλύβια Θορικού – Σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο
Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»
Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Στο «Τ-Center» για τον τελικό της Euroleague και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ποιοι παίκτες του τελικού έχουν κατακτήσει το τρόπαιο της Euroleague (vids)
«H καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ ήταν σπατάλη ταλέντου»
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη
Τουρκία: Επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του CHP- Εμφύλιος στο κόμμα της αντιπολίτευσης
Κρήτη: Συνελήφθη ο πατέρας της 3χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ
ΕΕ: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια – Στην κορυφή η Ελλάδα
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πανελλαδικές 2026: Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους – Τι περιλαμβάνει
Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
Ουκρανία: Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από ρωσικούς βομβαρδισμούς
Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

