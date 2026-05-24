Editorial 24 Μαΐου 2026, 10:30

Οι κουτοπονηριές του Γιώργου Φλωρίδη θα ήταν απλώς καταγέλαστες, εάν δεν ήταν επικίνδυνες

Ο υπουργός Δικαιοσύνης προσβάλλει βάναυσα το δικαίωμα του ελληνικού λαού να μάθει την αλήθεια για τις υποκλοπές

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Η ΕΥΠ, όπως όλοι έχετε συνομολογήσει, παρακολουθούσε νόμιμα. Οι άλλοι παράνομα. Και οι παράνομοι παραπέμφθηκαν. Το ερώτημα στους φωστήρες σας είναι το εξής: Εάν η ΕΥΠ παρακολουθεί νόμιμα γιατί πρέπει να παρακολουθεί παράνομα τους ίδιους;»

Με αυτό τον τρόπο θεώρησε ο αρμόδιος υπουργός Δικαιοσύνης ότι αποστόμωσε όσους ζητούσαν να ανοίξει η υπόθεση των υποκλοπών, χρησιμοποιώντας ως βασικό επιχείρημα ότι υπήρξαν κοινοί στόχοι «νόμιμων επισυνδέσεων» της ΕΥΠ και μόλυνσης με Predator και ότι αυτό αποδεικνύει ότι οι παρακολουθήσεις με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό δεν ήταν υπόθεση απλώς κάποιων ιδιωτών, αλλά ήταν τμήμα ενός κυβερνητικού σχεδίου.

Προφανώς, ο κ. Φλωρίδης θεωρεί ότι απευθύνεται σε λωτοφάγους.

Από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο προσκήνιο αυτή η υπόθεση έγινε σαφές ότι ο λόγος που επιλέχτηκε το Predator ήταν ότι έδινε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες παρακολούθησης σε σχέση με τις νόμιμες επισυνδέσεις. Η ΕΥΠ νομίμως μπορεί να παρακολουθεί μόνο τηλεφωνικές συνομιλίες. Λογισμικά όπως το Predator παρακολουθούν και όλες τις άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας που είναι φορτωμένες σε ένα τηλέφωνο, όπως Whatsapp ή Telegram και ουσιαστικά μετατρέπει το τηλέφωνο σε σταθμό παρακολούθησης.

Με αυτή την έννοια εξαρχής, δηλαδή από το 2022, γνωρίζουμε ότι η ύπαρξη κοινών στόχων αποδεικνύει το προφανές.

Και το προφανές είναι πως όταν ήρθε στην εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 και μία από τις πρώτες του αποφάσεις ήταν να υπαγάγει την ΕΥΠ απευθείας στον Πρωθυπουργό και στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο και της αρχιτεκτονικής του «Επιτελικού Κράτους, αυτό είχε ως σκοπό το Μέγαρο Μαξίμου να αξιοποιήσει τη δυνατότητα απεριόριστων παρακολουθήσεων «για λόγους εθνικής ασφαλείας» που δυστυχώς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προσφέρει.

Ο κατάλογος των ονομάτων που παρακολουθήθηκαν «νόμιμα» από την ΕΥΠ , και που περιλάμβανε υπουργούς, υψηλόβαθμα στελέχη της ΝΔ, δημοσιογράφους, δικαστικούς, ανώτατους αξιωματικούς, επιχειρηματίες, πολιτικούς καταδεικνύει ότι προφανώς δεν υπήρχε κανένας λόγος «εθνικής ασφάλειας».

Να το πούμε διαφορετικά: εάν θεωρείς ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας πρέπει να παρακολουθείται το τηλέφωνο του Κωστή Χατζηδάκη, το πιο λογικό είναι να μην τον συμπεριλαμβάνεις στο υπουργικό συμβούλιο.

Αντίστοιχα, εάν θεωρείς τον Νίκο Ανδρουλάκη «νόμιμο στόχο» παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφάλειας, βγαίνεις και λες στα μέλη του ΠΑΣΟΚ «μην τον εκλέξετε αρχηγό, είναι επικίνδυνος».

Ο λόγος που παρακολουθούνταν ήταν γιατί το Μέγαρο Μαξίμου ήθελε αφενός να «κρατά» τους υπουργούς και τα άλλα στελέχη, και να τα ελέγχει, αφετέρου να μπορεί να συλλέξει πληροφορίες προς εκβιασμό για όσους θεωρούσε απειλή.

Κάποια στιγμή είναι προφανές ότι κατάλαβαν ότι οι παρακολουθήσεις μέσω ΕΥΠ δεν απέδιδαν. Οπότε ήρθε η εταιρεία Intellexa, που την εκπροσωπούσαν επιχειρηματίες που είχαν πρόσβαση στο Μαξίμου, πρώτα και κύρια στον τότε «άρχοντα» του Μαξίμου, Γρηγόρη Δημητριάδη, τον Chief of Staff του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αρέσκεται να αυτοπαρουσιάζει τον τότε ρόλο του, και προσέφερε το λογισμικό που θα έλυνε τα τεχνικά προβλήματα.

Το λογισμικό αυτό έπρεπε να το προμηθευτεί η ΕΥΠ με τρόπο που να μη φαίνεται ότι το προμηθεύτηκε γιατί ήταν παράνομο. Όπερ και εγένετο με το λογισμικό να λειτουργεί ένα «μικτό» κλιμάκιο στο διαβόητο ΚΕΤΥΑΚ. Μέχρις ότου άρχισαν οι αποκαλύψεις, οπότε και βιαστικά «μάζεψαν» την επιχείρηση.

Όλα αυτά ο κύριος Φλωρίδης τα γνωρίζει πολύ καλά. Όπως και ξέρει πολύ καλά ότι είναι ακριβώς η ύπαρξη κοινών στόχων ΕΥΠ και Predator που επιβεβαιώνει και δεν διαψεύδει τις καταγγελίες για την ύπαρξη κοινού κέντρου και τελικά για την απλή αλήθεια ότι όλα αυτά τα συντόνισε το Μέγαρο Μαξίμου.

Παρ’ όλα αυτά  ο κ. Φλωρίδης, ο πολιτικός προϊστάμενος του δικαϊκού συστήματος της χώρας και ο υπουργός που έχει το κράτος δικαίου ως άμεση αρμοδιότητά του, αντί να πρωτοστατήσει στην διαλεύκανση της υπόθεσης, επιλέγει να ηγείται της προσπάθειας εξευτελισμού των θεσμών, συμπεριλαμβανομένων των κουτοπόνηρων σοφισμάτων.

Και εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Γιατί εάν ο κ. Φλωρίδης ήταν απλώς ένας βουλευτής ή ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που αφού διάβασε το κυβερνητικό non paper για τις υποκλοπές, αποφάσισε ότι δεν αρκούσε και ότι έπρεπε να προσθέσει και τη δική του «εξυπνάδα», τότε η αντίδρασή μας θα ήταν απλώς, «παιδιά λίγο μέτρο στην… εξυπνάδα», ίσως συνδυασμένη με κάποια πικρόχολη αναφορά στα κριτήρια επιλογής βουλευτών.

Όμως, ο Γιώργος Φλωρίδης είναι υπουργός Δικαιοσύνης. Και όταν ένας υπουργός με αυτό το χαρτοφυλάκιο επιλέγει να μιλάει, μέσα στη Βουλή, σε μια συνεδρίαση όπου η κυβερνητική πλειοψηφία για άλλη μια φορά επιχείρησε να «μπαζώσει» την υπόθεση των υποκλοπών, με τέτοιο τρόπο, απλώς δείχνει ότι έχουμε περάσει σε μια φάση πλήρους περιφρόνησης των θεσμών, στο όνομα απλώς και μόνο της συγκάλυψης των κυβερνητικών ευθυνών.

Μόνο που αυτή η εργαλειοποίηση των θεσμών δεν είναι απλώς ένα πολιτικό ατόπημα, είναι και ένα συνεχές θεσμικό τραύμα. Γιατί εθίζει την κοινωνία στην αίσθηση ότι δεν υπάρχουν πραγματικές εγγυήσεις δικαίου και υπονομεύει κάθε εμπιστοσύνη στη δυνατότητα των θεσμών να προστατεύουν την Δημοκρατία και τους πολίτες.

Και αυτή είναι η χειρότερη υπηρεσία που θα μπορούσε να προσφέρει ένας υπουργός Δικαιοσύνης.

Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]

Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο για τα προβλήματα της κοινωνίας

Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται
Οι υποκλοπές παραμένουν σκιά στη δημοκρατία μας. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και οι παρατρεχάμενοι απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα

Πρόταση διακυβέρνησης θέλει η χώρα, όχι καιροσκοπισμούς γύρω από την αγανάκτηση και το τραύμα
Η χώρα χρειάζεται μια πολιτική πρόταση που να δίνει διέξοδο και όχι μια απλή επένδυση στην αγανάκτηση, ιδίως όταν αυτή συνδυάζεται με πολιτικές κατευθύνσεις που οδηγούν σε νέο αδιέξοδο

Ο λαός θα είναι ο καλύτερος κριτής για το ποια ή ποιος θα ηγηθεί της δημοκρατικής παράταξης και θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο
Το να κρίνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι το μέλλον του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, ίσως είναι ο καλύτερος δρόμος

Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή
Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα μπροστά τους έχουν την προοπτική της ήττας. Είτε θέλουν να το παραδεχτούν, είτε όχι

Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»
Η χυδαία απόπειρα «δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, απλώς επιβεβαιώνει τη βαθύτερη ανηθικότητα του συστήματος που κυβερνά

Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή
Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η μία ή η άλλη πολιτική της. Είναι ο τρόπος που μεταλλάσσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Μητσοτάκης: Κυριακάτικη «προεκλογική» ανασκόπηση – Κουβέντα για το μπάζωμα της εξεταστικής
Σε μία μακροσκελή ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο εβδομάδες - Κουβέντα για τον πληθωρισμό που καλπάζει και το μπάζωμα στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί
Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους στο διαδίκτυο, ο κόσμος του Hidari ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη - χωρίς να χάσει το εντυπωσιακό stop-motion στυλ του και με τον Κιάνου Ριβς «χαρίζοντας» τη φωνή του στον πρωταγωνιστή

Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή
Από την Πελοπόννησο και την Εύβοια μέχρι τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό, οι κρατήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα

Κατακόκκινο ξανά το ΟΑΚΑ: Τόσοι οπαδοί του Ολυμπιακού θα βρεθούν στον τελικό
Το Ολυμπιακό Στάδιο θα… πλημμυρίζει από το κόκκινο και το άσπρο, από τα χρώματα του Ολυμπιακού. Πάνω από 16.000 οπαδοί των Πειραιωτών θα ενισχύσουν την ομάδα τους στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης

Ι. Καϊτεζίδης:«Η μεγάλη αποχή της 2ης Κυριακής έδειξε ότι οι πολίτες δεν ήθελαν το ισχύον εκλογικό σύστημα»
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, μίλησε στο in για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης και το εκλογικό σύστημα.

Κατάθεση-βόμβα στην υπόθεση Έπσταϊν: Η Σάρα Κέλεν κατονόμασε τρεις διάσημους άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση
Νέα τροπή παίρνει η έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς η πρώην βοηθός του Σάρα Κέλεν κατέθεσε στο Κογκρέσο καταγγελίες εις βάρος τριών ανδρών

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ στο τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Ζιζέλ Πελικό: Βρήκε ξανά την αγάπη και την εμπιστοσύνη – Ο νέος της σύντροφος [εικόνες]
Η Ζιζέλ Πέλικο έγινε διεθνές σύμβολο ανθεκτικότητας αφότου παραιτήθηκε της ανωνυμίας της και δήλωσε ότι η ντροπή ανήκει στους κακοποιητές της, όχι στην ίδια

«Σβήνονται» πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία – Ποιους αφορά
Η απαλλαγή θα καλύπτει φορολογούμενους οι οποίοι, όπως συχνά διαπιστώνεται σε διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, αμελούν να υποβάλουν δήλωση -ή σπεύδουν εκ των υστέρων, με καθυστέρηση, να την υποβάλλουν εκπρόθεσμα- εφόσον δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, ή το ποσό είναι πολύ μικρό

Λευκός Οίκος: Η στιγμή των πυροβολισμών – «Είχε εμμονή με την προεδρία» λέει ο Τραμπ για τον άνδρα που άνοιξε πυρ
Ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε συναγερμό όταν νεαρός άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου - Βίντεο καταγράφει τις αντιδράσεις δημοσιογράφων τη στιγμή των πυροβολισμών

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, πράξη 5η: Oι «ερυθρόλευκοι» μπροστά σε μια ακόμη ιστορική πρόκληση (vids, pics)
Ολυμπιακός και Ρεάλ (23/5, 21:00) συγκρούονται για 5η φορά σε τελικό της Euroleague που είναι αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης-. Μεγάλος στόχος των Πειραιωτών να... ξαναγίνει το 2013!

Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Κύπρος: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές – Συμμετέχουν 18 κομματικοί συνδυασμοί
Η Κύπρος εκλέγει την επόμενη Βουλή - Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 το πρωί της Κυριακής σε 1.217 εκλογικά κέντρα και 13 εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό - Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 6:00 το απόγευμα

Axios: Παράταση εκεχειρίας 60 ημερών – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με ΗΠΑ
Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios δίνει το περίγραμμα της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ επικαλούμενος αμερικανούς αξιωματούχους - Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων

Πανελλαδικές 2026: Στην τελική ευθεία οι μαθητές – Τι πρέπει να προσέξουν – Το πρόγραμμα των εξετάσεων
Πέραν τη σωστής προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εξίσου σημαντική είναι και η διαχείριση των ημερών και των ωρών πριν την εξέταση κάθε μαθήματος, λένε οι ειδικοί

Φιλιππίνες: Κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση με 19 ανθρώπους να αγνοούνται
Δύο άνθρωποι που φέρονται να έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση κτιρίου είναι ζωντανοί και επικοινωνούν με τους διασώστες, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

