Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Το MLS συζητά να σταματά το χρονόμετρο στους ποδοσφαιρικούς αγώνες
Ποδόσφαιρο 22 Μαΐου 2026, 13:58

Το MLS θέλει να γίνει πιο… αμερικάνικο και συζητά με το IFAB αλλαγές-καρμπόν με άλλα αθλήματα όπως το NBA και το NFL. Πρόταση για αντίστροφη μέτρηση 60’.

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Να μπει… σφραγίδα Αμερικής, ή αν προτιμάτε να έχει άρωμα μπάσκετ και το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου θέλουν οι αρμόδιοι του MLS και σύμφωνα με τον Guardian άνοιξαν συζήτηση με το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB), προκειμένου να διεξάγονται αγώνες σε πραγματικό χρόνο, με άλλα λόγια να σταματά το χρονόμετρο όπως συμβαίνει στο μπάσκετ, ειδικότερα στο NBA και στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο (NFL). Ετσι θέλουν καθαρό παιχνίδι με αντίστροφη μέτρηση 60’.

Πρόκειται και για επιστροφή στο παρελθόν, καθώς το χρονόμετρο «πάγωνε» στα φάουλ και γενικά όταν δεν κυλούσε η μπάλα στα πρώτα βήματα του MLS, από την ίδρυσή του το 1996 μέχρι το 1996 και αυτό εξακολουθεί να ισχύει στο κολεγιακό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι πως έγιναν συζητήσεις και σχετικά πρόσφατα, όμως τα κανάλια δεν είδαν με καλό μάτι την συγκεκριμένη καινοτομία επειδή δεν μπορούσε να προσδιοριστεί ο χρόνος ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

«Η επαναφορά σταματημένου χρονόμετρου είναι ένα από τα πράγματα που συζητάμε πολύ» όταν συζητάμε για το μέλλον του παιχνιδιού», αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος των αγώνων του MLS Πολ Γκράφερ. Και πρόσθεσε: «Πότε θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις προσωρινές διαδικασίες και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την σπατάλη χρόνου και τη χειραγώγηση του αγώνα δίνοντας στον διαιτητή ένα σταματημένο ρολόι; Είμαστε ανοιχτοί στο να πειραματιστούμε με αυτό σε όλο τον κόσμο και να συνεργαστούμε με την IFAB».

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος αθλητικής ανάπτυξης του MLS, Αλί Κούρτις επιβεβαίωσε τις διερευνητικές επαφές με το IFAB και τάχθηκε υπέρ του χρονομέτρου αντίστροφης μέτρησης: «Είχαμε προκαταρκτικές συζητήσεις με την IFAB σχετικά με μελλοντικούς τομείς καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων εννοιών όπως ο πραγματικός χρόνος, η μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρονομέτρηση και άλλα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τη συνέπεια και την κατανόηση των οπαδών». Ακόμη, αποκάλυψε ότι και η ίδια η IFAB εξέτασε τελευταία φορά την εισαγωγή του πραγματικού χρόνου το 2017, αποφασίζοντας στη συνέχεια να τροποποιήσει σταδιακά τους κανόνες.

«Είμαστε πάντα σε επαφή σχετικά με πιθανά πειράματα και κανόνες, επομένως θα ήταν θέμα επίσημης υποβολής πρότασης και αναζήτησης έγκρισης από την IFAB», δήλωσε ο Γκράφερ. «Η συνήθης διαδικασία μας είναι να δοκιμάσουμε αυτούς τους νέους κανόνες στο Next Pro. Είναι το τέλειο περιβάλλον για αυτό το είδος ευκαιρίας. Στη συνέχεια, αναλύουμε τα δεδομένα και αξιολογούμε εάν η αλλαγή είναι ωφέλιμη για το παιχνίδι».

ΕΚΤ: Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Euroleague 22.05.26

Έφτασε στο «T-Center» ο Ολυμπιακός (pics)

Στις 4 το απόγευμα έφτασε στο «T-Center» η αποστολή του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε - Δείτε εικόνες.

Σύνταξη
Όλα είναι έτοιμα για τους τελικούς αγώνες στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τύπου
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Όλα είναι έτοιμα για τους τελικούς αγώνες στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τύπου

Στον Τελικό Κυπέλλου Τύπου το Σάββατο 23 Μαΐου θα αναμετρηθούν οι ομάδες GREEN PIXEL – περιοδικό ΙΠΠΑΣΙΑ και στον μεγάλο τελικό του Πρωταθλήματος θα αγωνιστούν οι ομάδες KINGBET – Σ.Ε.Η.

Σύνταξη
Ήμουνα… νιος (vid)
Euroleague 22.05.26

Ήμουνα… νιος (vid)

Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Σύνταξη
Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση

Συνεδριάζει η Super League όπου θα συζητηθεί το αίτημα των πέντε ΠΑΕ για αύξηση του αριθμού των ομάδων ενώ θα γίνει συζήτηση να εισαχθεί σύστημα Goal Line Cameras, όπως και η επικύρωση των βαθμολογιών

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγρίνιο: Μαθήτρια έκανε μπούλινγκ επί δύο μήνες στη συμμαθήτριάς της – Δάγκωσε και την μητέρα της
Αγρίνιο 22.05.26

Μαθήτρια έκανε μπούλινγκ επί δύο μήνες στη συμμαθήτριάς της - Δάγκωσε και την μητέρα της

Η ανήλικη φερόμενη ως δράστιδα φέρεται να εξύβριζε, να απειλούσε και να προκαλούσε σωματικές βλάβες στη συμμαθήτριά της σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά - Συλλήψεις και μηνύσεις στο Αγρίνιο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κοράκι επιτίθεται σε περαστικούς – Τρεις τραυματίες
Δείτε βίντεο 22.05.26

Κοράκι στη Θεσσαλονίκη επιτίθεται σε... περαστικούς - Τρεις τραυματίες

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από τα νύχια του πουλιού, καθώς επιτίθετο αιφνιδιαστικά σε περαστικούς που πλησίαζαν το σημείο όπου βρισκόταν το μικρό του - Αναστάτωση στο κέντρο της πόλης

Σύνταξη
«Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα», προειδοποιεί ο ΠΟΥ
Για τη διάδοση 22.05.26

«Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα», προειδοποιεί ο ΠΟΥ

«Θα ήταν μεγάλο λάθος να το υποτιμήσουμε αυτό, ειδικά με έναν ιό με αυτό το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν έχουμε το εμβόλιο», δήλωσε ο Μοχάμεντ Γιακούμπ Τζανάμπι

Σύνταξη
Αδιαθεσία ένιωσε στη Βουλή η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό
Ελλάδα 22.05.26

Αδιαθεσία ένιωσε στη Βουλή η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, μετεφέρεται για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», καθώς συνεργάτες της αναφέρουν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας

Σύνταξη
Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές
Ελλάδα 22.05.26

Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές

«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας άδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας!!» δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και μάλιστα σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς

Σύνταξη
Πορτογαλία: Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος
Κόσμος 22.05.26

Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος στην Πορτογαλία

Τα παιδιά εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων, το οποίο περιέγραψε πως ήταν τρομοκρατημένα και έκλαιγαν ασταμάτητα - Συνελήφθη η μητέρα τους και ο πατριός τους

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

