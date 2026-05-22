Συγκεντρώνονται στο Θησείο οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε
Οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε βρίσκονται στο Θησείο, έχουν ξεκινήσει την... προθέρμαναση για το φάιναλ φορ και περιμένουν να αναχωρήσουν για το ΟΑΚΑ.
Ημέρα ημιτελικών η σημερινή (22/5) για το Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και το «T-Center».
Στις 18:00 είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε και ήδη η γιορτή έχει αρχίσει.
Οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας έχουν συγκεντρωθεί στο Θησείο και έχουν στήσει ήδη τη γιορτή τους εν όψει του αγώνα με τους ερυθρόλευκους. Από το ΗΣΑΠ του Θησείου θα μεταφερθεί ο κύριος όγκος των οπαδών της στο «T-Center».
Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα προβλήματα αφού η Αστυνομία ζητούσε από του Τούρκους να μπουν στα τρένα, αλλά εκείνοι αρνούνταν μιας και δεν είχαν παραλάβει ακόμη τα εισιτήριά τους
