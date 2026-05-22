Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση
Συνεδριάζει η Super League όπου θα συζητηθεί το αίτημα των πέντε ΠΑΕ για αύξηση του αριθμού των ομάδων ενώ θα γίνει συζήτηση να εισαχθεί σύστημα Goal Line Cameras, όπως και η επικύρωση των βαθμολογιών
- Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση - Γιατί η Ελλάδα επέλεξε το Fuel Pass
- Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
- Εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίου καυσίμων - Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
- «Μπαίνουμε σε μια περίοδο καιρικής αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ» - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ανακοίνωσε συμβούλιο η Super League, το οποίο θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 27/5, ώρα 12:00. Εκ των βασικών θεμάτων, πέραν της τελικής επικύρωσης των βαθμολογιών, είναι η πρόταση για εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras (σ.σ. γραμμή τέρματος για το αν περνάει η μπάλα την γραμμή) για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους, το οποίο θα ενισχύσει το VAR και θα θωρακίσει περαιτέρω την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε ότι ήδη, με πρόταση του προέδρου της Super League Βαγγέλη Μαρινάκη υπάρχει και το ημιαυτόματο οφσάιντ, ενώ η γραμμή τέρματος «χρειάστηκε» σε μια περίπτωση στο τελικό Κυπέλλου Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ.
Επίσης, θα συζητηθεί και η πρόταση των ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Aktor, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ. Δεν αναμένεται να περάσει αύξηση του αριθμού των ομάδων στις «16» με κατάργηση των πλέι οφ και πλέι άουτ. Να προσθέσουμε ότι απαιτούνται 11 ψήφοι.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του ΔΣ της Super League:
Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 27/5/2026 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:
- Από 18/5/2026 αίτημα – πρόταση περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, υποβληθέν εκ των ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Aktor, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ.
- Τελική επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Stoiximan Super League (ανδρών) Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts. Επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Πρωταθλημάτων Υποδομών Super League Κ19, Κ17, Κ15. Έγκριση πεπραγμένων Κυπέλλου Super League K19.
- Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την οικονομική χρήση «1/7/2025 – 30/6/2026».
- Εγγραφή νέων μελών – Π.Α.Ε. που προβιβάζονται από τη Super League 2.
- Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης Πρωταθλήματος Super League 1 (ανδρών) επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-27).
- Πρόταση για εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.
- Δέσμευση χορηγικών παροχών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-27), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 12 του Κ.Α.Π.
- Εμπορικά θέματα – έγκριση υπογραφής συμβάσεων του Συνεταιρισμού.
- Συνεργασία με οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων «Αυτοδιαχείριση – Autodia».
- Διάφορα.
- Εξομαλύνεται η κατάσταση με τα εισιτήρια – Δεν αλλάζει η ώρα του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
- Ήμουνα… νιος (vid)
- Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση
- Το άλογο του Σάρας (vid)
- Η απάντηση του Τζόλη στα σενάρια για Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (vids)
- Φουρνιέ: «Το πιο δύσκολο σε ένα Final Four είναι να κερδίσεις» (vid)
- Μπιέλσα: «Τελειώνει η δουλειά μου στην Ουρουγουάη μετά το Μουντιάλ»
- GM Φενέρμπαχτσε: «Φυσικό να υπάρξουν περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού, εξαιρετική στήριξη κι εμείς»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις