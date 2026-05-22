Μπιέλσα: «Τελειώνει η δουλειά μου στην Ουρουγουάη μετά το Μουντιάλ»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μην βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης μετά το τέλος του ερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Η δουλειά μας τελειώνει με το Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε ο Αργεντινός τεχνικός σε εκδήλωση που διοργάνωσε η FIFA και η Ομοσπονδία της χώρας. Αν και δεν διευκρίνισε ακριβώς τι θέλει να πει με αυτές τις δηλώσεις, τα ΜΜΕ της Λατινικής Αμερικής ανέφεραν ότι ο Μπιέλσα δεν θα συνεχίσει μετά την λήξη του τρέχοντος συμβολαίου, με τους… τίτλους τέλους να μπαίνουν μετά το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπιέλσα:

«Είναι ένα θαύμα στην καριέρα κάθε επαγγελματία αθλητή να συμμετέχει σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Μπιέλσα. «Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στην Uruguay που μου επέτρεψε να ζήσω μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο».

🇺🇾🚨 ATENCIÓN Marcelo Bielsa confirma que no seguirá en Uruguay tras terminar la Copa del Mundo. “NUESTRO TRABAJO CULMINA CON LA COPA DEL MUNDO” “VOY A AGRADECER TODA LA VIDA A URUGUAY QUE ME HAYA PERMITIDO DISFRUTAR DE UNA COMPETENCIA COMO EL MUNDIAL” El entrenador argentino… pic.twitter.com/UUcuVp2khn — Mística Uruguaya (@Misticauruguaya) May 21, 2026

Ο Μπιέλσα θα παρευρεθεί στο τρίτο του Μουντιάλ μετά το 2002 με την Αργεντινή και το 2014 με τη Χιλή. Έπειτα από μία επιτυχημένη θητεία στην Αγγλία, ανέλαβε την Ουρουγουάη το 2023, οδηγώντας τη μέσα από τα προκριματικά της CONMEBOL και στην τρίτη θέση του Copa América το 2024.

Η σχέση του ωστόσο με την ομοσπονδία άρχισε σταδιακά να… στραβώνει, ιδιαίτερα μετά τα επικριτικά σχόλια που δέχτηκε από τον πρώτο σκόρερ της ιστορία της «Σελέστε», Λουίς Σουάρες εν μέσω εσωτερικών συγκρούσεων που σήκωσαν αμφιβολίες αναφορικά με τη διαχείριση της ομάδας.

Η Ουρουγουάη θα ξεκινήσει την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 15 Ιουνίου απέναντι στη Σαουδική Αραβία για τον όγδοο όμιλο, πριν αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι και την Ισπανία.