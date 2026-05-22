Με όλα τα όπλα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρ στο… ραντεβού με τον τελικό του Final Four
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για μάχη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 18:00). Μονόδρομος η νίκη για να διεκδικήσει το τρόπαιο το βράδυ της Κυριακής.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00) στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Final Four της Euroleague που γίνεται στην Αθήνα και έχει στόχο να περάσει το εμπόδιο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης, για να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας του στομ τελικό της Κυριακής (24/5, 21:00).
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε την ομάδα του να προετοιμάζεται χωρίς προβλήματα, ολοκληρώνοντας τις προπονήσεις της στο απόγευμα της Πέμπτης (21/5), στο Telecom Center, ένα 24ωρο πριν το τζάμπολ του αγώνα.
Μάλιστα, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι έδωσαν το «παρών» στο Telekom Center και βρέθηκαν στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει του μεγάλου ημιτελικού με τη Φενέρ. Φωτογραφήθηκαν στο glass floor και εμψύχωσαν την ομάδα για το σπουδαίο σημερινό παιχνίδι εναντίον του συνόλου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας, την παραμονή της μεγάλης μάχης με τη Fenerbahce στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας 🔴🏀#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4GLORY pic.twitter.com/1mECOMJz7Z
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 21, 2026
Δείτε βίντεο από την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού
Να σημειωθεί πως, το βράδυ της Πέμπτης (21/5) η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστή τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης η οποία θα αποτελείται από τους Σρέτεν Ράντοβιτς, Κάρλος Περούγκα, Μίλαν Νέντοβιτς.
Το πρόγραμμα των ημιτελικών σήμερα (22/5)
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (18:00)
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης (21:00)
- Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Αυτή είναι η ακτινογραφία των αγώνων τους στη Regular Season
- Η «βοήθεια» του Τζόλη στον Ολυμπιακό με φόντο τα προκριματικά του Champions League
- Η εξομολόγηση του Ερνέστο Βαλβέρδε για την Αθλέτικ Μπιλμπάο
- Για δέκατη φορά σε Final Four ο Κώστας Παπανικολάου
- Με όλα τα όπλα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρ στο… ραντεβού με τον τελικό του Final Four
- Επίσημο: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά αρμοδιότητες αρχιδιαιτητή στην Ισπανία!
- Ο Φλορεντίνο Πέρεθ πλησιάζει πλέον τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου
- Νίκολιτς: «Νιώθω ότι ο Ομπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει με την Παρτιζάν»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις