Η «βοήθεια» του Τζόλη στον Ολυμπιακό με φόντο τα προκριματικά του Champions League

Με την ολοκλήρωση της Super League ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην δεύτερη θέση, κάτι που σημαίνει πως πήρε το εισιτήρια για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ωστόσο, αν η Άστον Βίλα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League (άρα πάρει εισιτήριο για απευθείας πρόκριση στο Champions League), σε συνδυασμό με το Europa League που κατέκτησε (πήρε επίσης εισιτήριο για απευθείας πρόκριση στο Champions League), οι Πειραιώτες θα κερδίσουν γύρο και πάνε στον 3ο προκριματικό.

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός θα αυξήσει τις πιθανότητές του για πρόκριση στη League Phase του Champions League. Πώς όμως ο Χρήστος Τζόλης και η Μπριζ τον «βοήθησαν»; Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε γκολ και ασίστ στην ισοπαλία της βελγικής ομάδας με την Μέχελεν, εκτός έδρας και κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Αυτό, άφησε την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην 2η θέση και στον δρόμο των Ερυθρόλευκων, στα καλοκαιρινά προκριματικά. Όμως, ο χαμηλότερος συντελεστής των Βέλγων, έναντι του Ολυμπιακού, ουσιαστικά εξασφάλισε στους Πειραιώτες την παρουσία τους στους ισχυρους αν φτάσει στον 3ο προκριματικό γύρο, είτε γίνει rebalancing, είτε όχι. Παράλληλα, έμαθαν και πως πιθανοί αντίπαλοι σε αυτή τη φάση είναι οι Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας και Ναϊμέχεν.

Πού τοποθετείται ο Ολυμπιακός

Τα δύο γκρουπ του 3ου προκριματικού γύρου χωρίς rebalancing

Ισχυροί:

Σπόρτινγκ Λισαβόνας 84.000

Λιόν 65.750

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπόντο Γκλιμτ 64.000

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τον Ολυμπιακό – 62.250

Aνίσχυροι:

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε 57.750

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 48.000

Σπάρτα Πράγας – 38.250

Ναϊμέχεν 13.585

Τα δύο γκρουπ του 3ου προκριματικού γύρου με rebalancing

