Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Η απάντηση του Τζόλη στα σενάρια για Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (vids)
Ποδόσφαιρο 22 Μαΐου 2026, 12:42

Ο Χρήστος Τζόλης εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του και άρχισε η φημολογία για συγκεκριμένες ομάδες που θέλουν να τον αποκτήσουν

Ο Χρήστος Τζόλης με την χθεσινή του εμφάνιση επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την τρομερή κατάσταση που βρίσκεται τη φετινή σεζόν, καθώς σκόραρε και μοίρασε και μία ασιστ, δίνοντας το πρωτάθλημα στην Κλαμπ Μπριζ. Η ομάδα του μπορεί να μην κέρδισε καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη με την Μαλίν (2-2), όμως κάτι ανάλογο έκανε και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, βοηθώντας τη Μπριζ να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα.

Η τρομερή εμφάνιση του Χρήστου Τζόλη δεν είναι κάτι παράλογο, καθώς τη φετινή σεζόν, ο Έλληνας winger… έχει πάρει φωτιά, όντας ένας από τους κορυφαίους παίκτες του βέλγικου πρωταθλήματος. Με 21 γκολ  και 28 ασιστ σε όλες τις διοργανώσεις πραγματοποιεί «σεζόν καριέρας» και αυτό δεν έχει περάσει απαρατήρητο από κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης και μάλιστα της Premier League.

Τις τελευταίες μέρες τα σενάρια που θέλουν τις Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να… έχουν βάλει στο μάτι τον Τζόλη έχουν φουντώσει, με τον διεθνή εξτρέμ να παίρνει θέση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Δείτε το πανέμορφο γκολ που έβαλε ο Τζόλης:

«Δεν ξέρω. Εξαρτάται από την Κλαμπ Μπριζ», είπε αρχικά ο άλλοτε μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ. «Δεν εξαρτάται από εμένα να αποφασίσω. Ποια είναι η καλύτερη επιλογή για μένα; ​​Δεν ξέρω. Θα δούμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα. Ποιο είναι το καλύτερο πρότζεκτ;».

Και έπειτα τόνισε ότι δεν είναι απαραίτητο να φύγει από την βελγική ομάδα το καλοκαίρι: «Γιατί όχι απλά στην Κλαμπ Μπριζ; Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029. Είμαι επαγγελματίας, πρέπει να σέβομαι την ομάδα μου. Την ομάδα που με πληρώνει. Εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πανηγυρίσω. Μετά θα δούμε το μέλλον. Είναι ακόμη νωρίς και σήμερα πρέπει να γιορτάσω».

Euroleague 22.05.26

Ήμουνα… νιος (vid)

Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση

Συνεδριάζει η Super League όπου θα συζητηθεί το αίτημα των πέντε ΠΑΕ για αύξηση του αριθμού των ομάδων ενώ θα γίνει συζήτηση να εισαχθεί σύστημα Goal Line Cameras, όπως και η επικύρωση των βαθμολογιών

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση

Συνεδριάζει η Super League όπου θα συζητηθεί το αίτημα των πέντε ΠΑΕ για αύξηση του αριθμού των ομάδων ενώ θα γίνει συζήτηση να εισαχθεί σύστημα Goal Line Cameras, όπως και η επικύρωση των βαθμολογιών

