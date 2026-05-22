GM Φενέρμπαχτσε: «Φυσικό να υπάρξουν περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού, εξαιρετική στήριξη κι εμείς»

Ο Ντέρια Γιανέρ, general manager της Φενέρμπαχτσε σε δηλώσεις του μίλησε για τη διαδικασία που αφορά τα εισιτήρια του Final Four.

Συγκεκριμένα μίλησε για τη διάθεση πολλών φίλων του Παναθηναϊκού να μεταβιβάσουν τα εισιτήρια τους, αφού η ομάδα τους δεν κατάφερε να προκριθεί στην κορυφαία στιγμή της χρονιάς για την Euroleague, ενώ μίλησε και για τη μεγάλη παρουσία Τούρκων στο «Τ-Center».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του GM της Φενέρμπαχτσε:

«Δεν θέλω να μιλήσω αρνητικά, αλλά η διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων είναι μία από τις πιο χαοτικές διοργανώσεις που έχω δει μέχρι σήμερα. Σε αυτό παίζει ρόλο και το ότι η διοργάνωση γίνεται στην Αθήνα. Επειδή ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε, υπάρχουν οπαδοί που θέλουν να μεταβιβάσουν τα εισιτήριά τους.

Δύο φίλοι μας που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση εισιτηρίων, ο Εβρέν και ο Τζαν, δεν έχουν κοιμηθεί σχεδόν καθόλου τις τελευταίες τρεις νύχτες. Πλέον, όταν τους βλέπω, γυρίζω το κεφάλι μου αλλού, γιατί ασχολούνται με λεπτομέρειες σε επίπεδο που πραγματικά ξεπερνά τα όριά τους. Ο μοναδικός τους στόχος είναι να εξασφαλίσουν την παρουσία όσο το δυνατόν περισσότερων οπαδών της Φενέρμπαχτσε εδώ.

Πρέπει να εισαχθεί το όνομα του καθενός ξεχωριστά στο σύστημα. Επιπλέον, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων πρέπει να περάσουν έλεγχο διαβατηρίου και ασφαλείας στον κλοιό ασφαλείας που δημιουργείται πριν την είσοδο στο ΟΑΚΑ. Ελπίζω αύριο να μην υπάρξει πολύ χαοτικό περιβάλλον.

Προς το παρόν, υπάρχει αξιοπρεπής αριθμός οπαδών της Φενέρμπαχτσε που έχουν πάρει εισιτήρια και πιστεύω ότι θα υπάρξει υπέροχη ατμόσφαιρα. Φυσικά, επειδή ο αγώνας παίζεται στην Αθήνα, θα υπάρξουν περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού, αυτό είναι πολύ φυσικό. Αλλά νομίζω ότι και εμείς θα έχουμε εξαιρετική στήριξη», τόνισε.