Για δέκατη φορά σε Final Four ο Κώστας Παπανικολάου
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου είναι ο τέταρτος παίκτης από πλευράς αριθμού συμμετοχών σε Final Four της Euroleague

Ακόμη ένα Final 4 για τον Ολυμπιακό, ακόμη ένα Final 4 και για τον αρχηγό των Ερυθρολεύκων, Κώστα Παπανικολάου. Όντας πλέον 35 ετών, ο «Παπ» έχει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα βιογραφικά μπασκετμπολίστων, εντός και εκτός Ευρώπης. Ξεκινώντας την επαγγελματική του καριέρα από τον Άρη τη σεζόν 2008-09 και φτάνοντας εδώ, γραμμένος με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Euroleague.

Ο διεθνής σμολ φόργουορντ με την φετινή παρουσία του Ολυμπιακού στο Final 4, έφτασε στο δέκατο Final 4 της καριέρας του, αν και θα είναι η ένατη συμμετοχή του, λόγω της απουσίας του το 2010. Κάπως έτσι γίνεται ο τέταρτος παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές σε Final 4, πίσω από τους Βίκτορ Χριάπα (12), Κώστα Σλούκα (11) και Σέρχιο Γιουλ (11), ενώ ισοφάρισε τους Κάιλ Χάινς, Θοδωρή Παπαλουκά, Τσάτσο Ροντρίγκεζ και Ρούντι Φερνάντες με 9.

Μόλις λίγους μήνες πριν κλείσει τα 22 του χρόνια, ο Παπανικολάου βρέθηκε στο πρώτο του Final 4, το μακρινό 2010, όντας πλέον παίκτης του Ολυμπιακού. Αν και δηλωμένος στο ρόστερ του Ολυμπιακού, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής και είδε από τον πάγκο την ομάδα του να αποκλείει την Παρτιζάν στον ημιτελικό, όμως να χάνει από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Παρισίου.

Δύο χρόνια αργότερα, οι Ερυθρόλευκοι με τον Ντούσαν Ίβκοβιτς πλέον στο τιμόνι, προκρίθηκαν στο Final 4 του 2012, στην Κωνσταντινούπολη, εκεί οπού του περίμενε στον ημιτελικό η ομάδα που τους στέρησε τον τίτλο λίγο καιρό πριν. Η Μπαρτσελόνα δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να επικρατήσει του Ολυμπιακού και οι Πειραιώτες προκρίθηκαν ξανά στον τελικό, έτοιμοι να διεκδικήσουν την δεύτερή τους ευρωπαϊκή κούπα, απέναντι στην παντοδύναμη ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Εκεί ο νεαρός Κώστας Παπανικολάου έκανε κάτι που φαινόταν αδύνατο, ηγήθηκε της ομάδας του στην τεράστια ανατροπή 19 πόντων, μόλις 12 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα και με 18 πόντους αναδείχθηκε MVP του τελικού και πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης.

Μόλις την επόμενη σεζόν ο Ολυμπιακός προκρίθηκε σε ακόμη ένα Final 4, υπερασπίζοντας τον τίτλο τους και στοχεύοντας το back-to-back. Στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έτοιμος να αλώσει το Λονδίνο και να φέρει στον Πειραιά την τρίτη κούπα. Διέσυρε την ΤΣΣΚΑ στον ημιτελικό με 69-52 και στον τελικό βρήκε μπροστά του τη Ρεάλ Μαδρίτης των νεαρών Σέρχιο Γιουλ, «Τσάτσο» Ροντρίγκεζ και Ρούντι Φερνάντες. Αν και ο πλέον βασικός Κώστας Παπανικολάου σκόραρε μόλις 5 πόντους, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 100-88, έκαναν το back-to-back και κατέκτησαν την τρίτη Euroleague στην ιστορία τους.

Ο «Παπ» το καλοκαίρι του 2013 υπέγραψε με τη Μπαρτσελόνα και άνοιξε ένα καινούριο κεφάλαιο στην καριέρα του. Μόλις στην πρώτη του σεζόν με τους Καταλανούς έφτασε μέχρι το Final Four (2014), όμως ηττήθηκε βαριά από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 100-62 και έμεινε εκτός τελικού.

Μετά από δύο χρόνια στο ΝΒΑ παίζοντας στους Χιούστον Ρόκετς και τους Ντένβερ Νάγκετς, ο Κώστας Παπανικολάου επέστρεψε στον Πειραιά το 2016 και δεν άργησε να επιστρέψει και στις επιτυχίες. Την ίδια σεζόν ο Ολυμπιακός του Γιάννη Σφαιρόπουλου έφτασε στο Final 4 της Κωνσταντινούπολης, όπου απέκλεισε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό, όμως έπαιζε με την Φενέρμπαχτσε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον τελικό, στην έδρα των Τούρκων. Ηττήθηκε με 80-64, σε ένα πολύ κακό βράδυ του «Παπ», ο οποίος σε 30 λεπτά συμμετοχής τελείωσε με 0/4 δίποντα και 1/5 τρίποντα.

Χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να επιστρέψει ο Ολυμπιακός σε Final Four, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιστρέφει στον πάγκο των Ερυθρολεύκων το καλοκαίρι του 2020 και τον Μάιο του 2022 να προκρίνεται στο Final 4 του Βελιγραδίου. Η χαρά δεν κράτησε για πολύ βέβαια, καθώς με ένα αποκαρδιωτικό σουτ του Βασίλιε Μίσιτς στο τέλος του χρόνου, οι Πειραιώτες αποκλείστηκαν στον ημιτελικό από την Αναντολού Εφές. O «Παπ» σε 20 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 10 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Την επόμενη χρονιά βέβαια ξανά βρέθηκαν στο Final 4, αυτή τη φορά στο Κάουνας και δεν έχασαν στον ημιτελικό. Πέρασαν το εμπόδιο της Μονακό και για ακόμη μια φορά κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό. Ατύχησαν ξανά όμως οι Ερυθρόλευκοι, χάνοντας ξανά από ένα σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Σέρχιο Γιουλ να πετυχαίνει ένα τρομερά δύσκολο καλάθι μπροστά στον γίγαντα Μουσταφά Φαλ. Ο Κώστας Παπανικολάου στην πρώτη του χρονιά ως αρχηγός του Ολυμπιακού πέτυχε 15 πόντους στον ημιτελικό με τη Μονακό και 6 στον τελικό απέναντι στη «Βασίλισσα».

Τις επόμενες δύο χρονιές οι Ερυθρόλευκοι προκρίθηκαν στο Final 4 όμως ηττήθηκαν και τις δύο φορές στον ημιτελικό, μία από τη Ρεάλ (2023-24) και μία από τη Μονακό (2024-25). Κάπως έτσι φτάνουμε στη φετινή χρονιά όπου ο Ολυμπιακός μετά από τρεις χαμένους τελικούς και 6 συμμετοχές σε Final 4 ψάχνει το τέταρτο ευρωπαϊκό του. Σε λιγότερο από 24 ώρες θα ξέρουμε σε πρώτη φάση αν θα βρίσκεται στον τελικό.

