Φουρνιέ: «Το πιο δύσκολο σε ένα Final Four είναι να κερδίσεις» (vid)
Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στο κανάλι του Ολυμπιακού στο Youtube για τον σημερινό (22/5, 18:00) ημιτελικό του Final Four της Euroleague και έστειλε μηνύματα σε συμπαίκτες και φιλάθλους του Ολυμπαικού.
Σε ρυθμούς Final Four κινείται τις τελευταίες μέρες ο οργανισμός του Ολυμπιακού και με αφορμή τον σημερινό (22/5, 18:00) ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε, ο Eβάν Φουρνιέ μίλησε στο κανάλι των «ερυθρόλευκων» στο YouTube.
Αναλυτικά όσα είπε ο Φουρνιέ:
Ποια είναι η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι το τζάμπολ του ημιτελικού;
«Έχω πολλές εικόνες στην πραγματικότητα. Η πρώτη που μου έρχεται είναι το Physicality. Νιώθω ότι είμαστε ίδιοι με πέρυσι για να πω την αλήθεια. Έχουμε ένα καλό σύνολο και ο κορμός παραμένει ίδιος”.
Είναι πιο δύσκολο το να φτάσεις σε ένα Final Four ή να διαχειριστείς την ευθύνη, όταν βρίσκεσαι σε αυτό;
“Το πιο δύσκολο είναι να κερδίσεις. Αυτό στο οποίο αναφέρεσαι είναι το να παρασύρεσαι από τον ενθουσιασμό και να έχεις πολύ υψηλά συναισθήματα, χωρίς να σέβεσαι το παιχνίδι και αυτό είναι δύσκολο. Αλλά το να το θέλεις περισσότερο είναι πάντα καλό. Το χρειάζεσαι αυτό”.
Τι περιμένεις από τους φίλους του Ολυμπιακού αύριο;
“Να είναι ο εαυτός τους, κάτι που σίγουρα θα κάνουν».
