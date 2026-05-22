Επίσημο: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά αρμοδιότητες αρχιδιαιτητή στην Ισπανία!
Ποδόσφαιρο 22 Μαΐου 2026, 08:35

Ο πρόεδρος της La Liga Χαβιέ Τέμπας αποκάλυψε τα σχέδια του για την «εισβολή» της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πρωτάθλημα, όπου θα ορίζει και θα βαθμολογεί διαιτητές!

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Αλλαγές στη διαιτησία προανάγγειλε ο πρόεδρος της La Liga Χαβιέρ Τέμπας. Με δυο λόγια η Τεχνητή Νοημοσύνη «αποκτά» αρμοδιότητες αρχιδιαιτητή καθώς θα «εισβάλει» στην La Liga όπου θα ορίζει και θα βαθμολογεί διαιτητές!

Τα σχέδια είναι επίσημα και τα επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, μιλώντας σε εκδήλωση. Η δοκιμή θα γίνει άμεσα, δηλαδή την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ορίζει και θα βαθμολογεί διαιτητές στη La Liga.

Με ποιόν τρόπο; Ο Χαβιέρ Τέμπας ανέλυσε τα σχέδια:

«Θα εφαρμόσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη στον κόσμο της διαιτησίας. Θα εφαρμόσουμε δύο βασικά χαρακτηριστικά: Πρώτον, στις αξιολογήσεις των διαιτητών. Όταν ένας αγώνας διαιτητεύεται, η CTA έχει παρατηρητές διαιτησίας που αξιολογούν την απόδοση των ρέφερι.

Υπάρχουν 30 διαφορετικά κριτήρια. Αυτό γίνεται προς το παρόν χειροκίνητα, αλλά υπάρχουν 30 αξιολογητές για 20 διαφορετικούς διαιτητές.

Με την Τεχνητή Νοημοσύνη, δημιουργούμε ένα εργαλείο έτσι ώστε τουλάχιστον το 40% να αποφασίζεται αντικειμενικά από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το εργαλείο αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας δεδομένα από όλους τους αγώνες και δημιουργεί τους αλγόριθμους. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εξετάσει τα πάντα και θα σας πει πού το έκανε σωστά. Στόχος είναι να το κάνουμε αντικειμενικό.

Δεύτερον, ο ορισμός διαιτητών στους αγώνες. Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, τρεις διαιτητές θα προταθούν στην αρμόδια επιτροπή. Πιστεύω ακράδαντα στην ανθρώπινη κρίση, αλλά υπάρχουν πράγματα όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να σε βοηθήσει».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η La Liga δεν έχει εφαρμόσει ακόμη την γραμμή τέρματος στο πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά θέλει να φέρει την επανάσταση με Τεχνητή Νοημοσύνη στη διαιτησία, ενώ την σεζόν που ολοκληρώνεται η αμφισβήτηση στους ρέφερι ήταν έντονη.

Σε ερώτηση για τα έντονα παράπονα της Ρεάλ Μαδρίτης ότι η διαιτησία την… λήστεψε, ο Τέμπας απάντησε: «Δεν το πιστεύω. Δεν είναι αλήθεια. Θέλω να δω αυτήν την έκθεση των 500 σελίδων. Συνεχίζουν να προσθέτουν όλο και περισσότερα. Θέλω να δω τα πάντα».

Πάντως, διευκρίνισε ότι ενώ έγινε προσπάθεια εξωτερικής χειραγώγησης, δεν έγινε πραγματική ληστεία αγώνα, προσθέτοντας: «Είναι αλήθεια ότι ένας σύλλογος προσπάθησε να επηρεάσει ορισμένους διορισμούς διαιτητών, αλλά δεν είναι αλήθεια ότι ληστεύτηκαν».

Πάντως, χαρακτήρισε αφήγημα τα παράπονα της Ρεάλ Μαδρίτης: «Έχει κατασκευαστεί ένα αφήγημα που είναι επιζήμιο για το ποδόσφαιρο, την CTA (Τεχνική Επιτροπή Διαιτητών) και τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Και κατέληξε: «Είναι μια νοοτροπία θύματος που δεν πρέπει να επιτραπεί να αναπτυχθεί».

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια

AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
Με τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας, να αναμένονται κοντά στα διπλάσια των εξόδων, η νεοφυής επιχείρηση θέλει να αγοράσει υπολογιστική δύναμη 1,25 δισ. δολαρίων τον μήνα

Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;
Τα συστήματα AI μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους

Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα
«Ρώτησα τον κ. Δεμίρη σε ένα φωτεινό δωμάτιο, στη Βουλή, αν ήξερε τους λόγους που με παρακολουθούσαν και είπε 'δεν ξέρω'», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης - «Έχουμε έναν πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο»

Βουλή: Αποφεύγει την εξεταστική η κυβέρνηση επικαλούμενη «εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική» – Σε εξέλιξη η συζήτηση
Συζητείται στη Βουλή το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές στον απόηχο της αρχειοθέτησης της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο αλλά και των αποκαλύψεων του in για τον εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Φθιώτιδα: Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δομοκό, πλημμύρισαν καλλιέργειες
Από την κακοκαιρία επηρεάστηκε σχεδόν το σύνολο της περιοχής στη Φθιώτιδα - Η ισχυρή χαλαζόπτωση και βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα

Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο για τα προβλήματα της κοινωνίας

«Επιδημία» από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη – Γονόρροια και σύφιλη έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ
Έξαρση και επίπεδα ρεκόρ καταγράφουν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη. Αίτια, η απουσία πρόληψης και τα κενά στις διαγνωστικές εξετάσεις. Έκκληση του ECDC για δράση.

LAMDA LEVENTIS: Η ελληνική βιομηχανία που μετατρέπει τη σκίαση σε κεντρικό πυλώνα του σύγχρονου Real Estate
"Engineered in Greece, trusted worldwide": Με εξαγωγές σε 65+ χώρες και επενδύσεις στη βιοκλιματική καινοτομία, η ιστορική εταιρεία επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη κατοικία.

Με όλα τα όπλα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρ στο… ραντεβού με τον τελικό του Final Four
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για μάχη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 18:00). Μονόδρομος η νίκη για να διεκδικήσει το τρόπαιο το βράδυ της Κυριακής.

Ρούμπιο: «Η Κούβα είναι απειλή για τις ΗΠΑ» – Ψάχνει η Ουάσινγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας;
Η Κούβα αντιμετωπίζει κρίση καυσίμων, η οποία επιδεινώνεται από τον αμερικανικό αποκλεισμό της προμήθειας πετρελαίου - Αβάνα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μας επιτίθεται αδίστακτα και συστηματικά

Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  
Αν και απομακρύνεται το σενάριο για πρόταση δυσπιστίας, η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη σημερινή Ολομέλεια αναμένεται να είναι επιθετική απέναντι στην κυβέρνηση, εφόσον αυτή  «μεθοδεύσει» την απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Βουλή: Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής – Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Η ΝΔ αναμένεται να θέσει ως όριο τις 151 θετικές ψήφους για τη σύσταση εξεταστικής, ωστόσο η απόφαση θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

