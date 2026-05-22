Εξομαλύνεται η κατάσταση με τα εισιτήρια – Δεν αλλάζει η ώρα του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Παρά τα προβλήματα με την αποστολή των εισιτηρίων, όλα δείχνουν πως το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε θα ξεκινήσει κανονικά στην ώρα του (22/5, 18:00)
Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού του Final Four της Euroleague, υπήρξε πρόβλημα με την αποστολή των εισιτηρίων στους φιλάθλους των ομάδων και τέθηκε σοβαρό ζήτημα αναφορικά με την ώρα έναρξης του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε.
Ωστόσο, η διοργανώτρια αρχή έκανε ενέργειες προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα και να σταλθούν τα σχετικά mail, με τα εισιτήρια. Και πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσει το τζάμπολ του μεγάλου ημιτελικού.
Ο λόγος που δεν είχαν αποσταλεί τα εισιτήρια στην ώρα τους, είναι πως κάποιοι εκ των φιλάθλων δεν είχαν συμπληρώσει σωστά τα προσωπικά στοιχεία τους όπως τα έχει ζητήσει η ΕΛ.ΑΣ.
Το πρόγραμμα των σημερινών (22/5) ημιτελικών – Κανονικά το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (18:00)
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης (21:00)
