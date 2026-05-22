Εκπλήξεις του Τούχελ στην αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ (vid,pic)

Ο Τόμας Τούχελ επέλεξε τους παίκτες που θα στελεχώσουν την αποστολή της Αγγλίας για το Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού, που θα λάβει χώρα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Η αποστολή της Αγγλίας δεν θα περιλαμβάνει ορισμένους παίκτες που τα προηγούμενα χρόνια ήταν βασικά στελέχη στην ομάδα του Σάουθγκεϊτ.

Ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός των Άγγλων ανακοίνωσε τους 26 ποδοσφαιριστές που θα βρεθούν στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Εκτός αποστολής μεταξύ άλλων έμεινε ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, o Λουκ Σο, ο Κόουλ Πάλμερ, ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, ο Άνταμ Γουόρτον και ο Φιλ Φόντεν. Γνωστό είχε γίνει από χθες πως στις ΗΠΑ δεν θα ταξιδέψει ούτε ο Χάρι Μαγκουάιρ.

Αναλυτικά η αποστολή που επέλεξε ο Τούχελ:

Τερματοφύλακες: Τζόρνταν Πίκφορντ, Ντιν Χέντερσον, Τζέιμς Τράφορντ

Αμυντικοί: Ρις Τζέιμς, Έζρι Κόνσα, Τζαρέλ Κουάνσα, Τζον Στόουνς, Μαρκ Γκέχι, Νταν Μπερν, Νίκο Ο’Ράιλι, Τζεντ Σπενς, Τίνο Λιβραμέντο

Μέσοι: Ντέκλαν Ράις, Έλιοτ Άντερσον, Κόμπι Μάινο, Τζόρνταν Χέντερσον, Μόργκαν Ρότζερς, Τζουντ Μπέλινγχαμ

Επιθετικοί: Χάρι Κέιν, Ίβαν Τόνι, Όλι Γουότκινς, Μπουκάγιο Σάκα, Μάρκους Ράσφορντ, Άντονι Γκόρντον, Νόνι Μαντουέκε, Εμπερέτσι Εζέ