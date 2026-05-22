Αλαλούμ με τα εισιτήρια για το Final Four και κίνδυνος καθυστέρησης έναρξης του αγώνα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ ερκετοί φίλαθλοι δεν έχουν παραλάβει ακόμη τα εισιτήριά τους για το Final Four της Euroleague.
Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ στο Final Four της Euroleague, υπάρχει πρόβλημα με την αποστολή των εισιτηρίων στους φιλάθλους των ομάδων.
Πιο συγκεκριμένα, έχει προκύψει πρόβλημα με τα εισιτήρια που δίνουν οι ομάδες στον κόσμο τους. Από τα 550 που έχουν αποσταλεί από κάθε ομάδα, ούτε τα μισά δεν έχουν φτάσει στους κατόχους τους, λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00).
Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί το εξής… παράδοξο. Κάποιοι έχουν παραλάβει τα εισιτήρια για τον τελικό της Κυριακής, αλλά όχι αυτά για τους ημιτελικούς της Παρασκευής, ενώ ορισμένοι δεν έχουν παραλάβει κανένα εισιτήριο, για καμία μέρα!
Μοιραία, υπάρχει πλέον ο κίνδυνος να καθυστερήσει η ώρα της έναρξης του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, κάτι που θα επηρεάσει και το τζάμπολ του βραδινού ματς, Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης.
