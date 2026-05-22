Τσουκαλάς: Ο Φλωρίδης πιάστηκε αδιάβαστος. Παγιδεύτηκε στο ίδιο του το ψέμα
Ο Κώστας Τσουκαλάς αποδομεί τα επιχειρήματα Φλωρίδη για τις υποκλοπές και τον χαρακτηρίζει «όργανο παραπληροφόρησης»
- Στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα – Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
- Γιατί στην Ιρλανδία του πρώιμου Μεσαίωνα υπήρχαν νόμοι για τις μέλισσες;
- Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση - Γιατί η Ελλάδα επέλεξε το Fuel Pass
- Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
«Ο κ. Φλωρίδης, με περισπούδαστο ύφος, απηύθυνε ειρωνείες περί ‘φωστήρων’», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΟΣΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ομιλία του υπουργού Δικαιοσύνης στη Βουλή για τις υποκλοπές και αποδομώντας τα επιχειρήματά του, χαρακτηρίζοντάς τον «όργανο παραπληροφόρησης».
Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει χαρακτηριστικά πως «ώς γνήσιος φωστήρας ο ίδιος, δήλωσε πως οι κοινοί στόχοι ΕΥΠ – Predator ήταν 11, ενώ όπως έχει προκύψει από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ήταν 27», ενώ προσθέτει ότι «προκειμένου, δε, να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, επιστράτευσε μια σοφιστεία ότι δήθεν δεν είχε λόγο η κυβέρνηση να παρακολουθεί μέσω Predator γιατί μπορούσε να παρακολουθεί μέσω ΕΥΠ. Πάλι αδιάβαστοςσ».
«Παγιδεύτηκε στο ίδιο του το ψέμα» ο Φλωρίδης
Όπως εξηγεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, όμως, «στις περισσότερες περιπτώσεις η έναρξη παρακολούθησης από τη μια πηγή ξεκινά ακριβώς όταν τελειώνει από την άλλη». Και αναρωτιέται, «δεν γνωρίζει ο υπουργός ότι η παρακολούθηση μέσω ΕΥΠ δίνει πρόσβαση μόνο σε συμβατικές συνομιλίες, ενώ η παγίδευση μέσω Predator δίνει πρόσβαση σε όλες τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές, την κάμερα, το μικρόφωνο και τις φωτογραφίες του κινητού τηλεφώνου;».
«Παγιδεύτηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης στο ίδιο του το ψέμα», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ενώ προσθέτει με νόημα: «Τώρα το πόσο νόμιμες ήταν οι επισυνδέσεις της ΕΥΠ, μας το είπε ο κ. Δεμίρης που δήλωσε ότι δεν έχει βρει τις αιτήσεις για την έγκριση των επισυνδέσεων».
Για να καταλήψει πως «είναι λυπηρό που ο υπουργός Δικαιοσύνης διαθέτει εαυτόν ως όργανο παραπληροφόρησης».
- Έφτασε και η Φενέρμπαχτσε στο γήπεδο
- Απεβίωσε ο Κάρλο Πετρίνι, ηγέτης του κινήματος «Slow Food»
- Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο T-Center» (vid)
- Θεσσαλονίκη: Κοράκι επιτίθεται σε περαστικούς – Τρεις τραυματίες
- Άρχισε να… κοκκινίζει: Στις θέσεις τους οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού (vids)
- To Spotify θα παίζει τραγούδια της Universal διασκευασμένα από ΑΙ
- Αλέξανδρος Αργυρίου: Ποτέ δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ο κριτικός ως αυθεντία
- Αλέξης Τσικόπουλος: «Είδα ένα παπούτσι, πλησίασα και…» λέει ο βοσκός που εντόπισε τη σορό του γιατρού στην Κρήτη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις