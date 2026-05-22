Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε

Ζήτημα εθνικής άμυνας στην υπόθεση των υποκλοπών έθεσε η Νέα Δημοκρατία με το «καλημέρα» της συνεδρίασης της Βουλής για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπή για τις υποκλοπές.

Με τον τρόπο αυτό η πλειοψηφία κάνει ένα εντυπωσιακό σλάλομ ξεχνώντας όλα όσα έχει πει και υποστηρίξει εδώ και καιρό για την λειτουργία του παράνομου λογισμικού παρακολούθησης Predator και τη σχέση του με την ΕΥΠ και με ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής για να επιβάλει στην Ολομέλεια την απόρριψη της πρότασης προκειμένου να γλιτώσει τη βάσανο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το σχετικό παρεμπίπτον ζήτημα τέθηκε από τον Μάκη Βορίδη και αφού ακολούθησε ένας κύκλος τοποθετήσεων η Βουλή μέσω έγερσης αποφάσισε -βασιζόμενη στη θέση της ΝΔ- ν’ αλλάξει πραξικοπηματικά την απαιτούμενη πλειοψηφία σε 151 και να θέσει ουσιαστικά ταφόπλακα στη συζήτηση.

Αντίδραση της αντιπολίτευσης

Αποτέλεσμα των θέσεων που εξέφρασε η πλειοψηφία ήταν η οργισμένη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που οδήγησε στην αποχώρησή του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης, της Νέας Αριστεράς και της Νίκης σε μια προσπάθεια να μη νομιμοποιηθεί η διαδικασία παραβίασης του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής.

Συγκεκριμένα το λόγο έλαβε αρχικά από τη ΝΔ ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος ισχυρίστηκε πως με βάση το Σύνταγμα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ εμπίπτει στα ζητήματα της εθνικής άμυνας.

«Το Σύνταγμα θέτει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας. Είναι σαφές ότι για να ελεγχθεί το νόμιμο ή παράνομο της δραστηριότητας της ΕΥΠ εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της που αφορά την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Η βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου αλλά με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα. Να γίνει δεκτό το παρεμπίπτον και η λήψη αποφάσεως να γίνει με πλειοψηφία βουλευτών», είπε χαρακτηριστικά προκαλώντας την έντονη αντίδραση των βουλευτών της αντιπολίτευσης οι οποίοι κάνανε λόγο ανοιχτά για απόπειρα συγκάλυψης.

«Αν η σημερινή συνεδρίαση είχε τίτλο θα ήταν κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία για άλλη μια φορά υποβαθμίζουν τη κοινοβουλευτική διαδικασία γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο, ο οποίος βάζει όποιον θέλει και μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες με επιχειρήματα που δεν στέκουν», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «ήρθε ο Βορίδης εδώ σήμερα που προφανώς χρωστάει χάρη στον Νητσοτάκη γιατί το καλοκαίρι εργαλειοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξουν την πλειοψηφία, για να καταθέσει επιχειρήματα που δεν έχουν σχέση με ορθό τον λόγο. Του χρωστάτε, το καταλαβαίνουμε…».

Ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε πως το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ΕΥΠ υπάρχει από το 2008 και αναρωτήθηκε γιατί από το 2022 δεν τέθηκε αντίστοιχο ζήτημα εθνικής άμυνας όταν η βουλή έκανε αποδεκτό το αίτημα για σύσταση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. «Τότε κ. Κακλαμάνη που εσείς προεδρεύατε της διαδικασίας και πάρθηκε απόφαση με 142 ψήφους και όχι 151 και όπου οι 157 της ΝΔ ψήφισαν ‘παρών’ γιατί δεχθήκατε το αποτέλεσμα ως αντιπρόεδρος; και σήμερα ζητάτε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θέλω να δω θα εγερθείτε σήμερα αντικρούοντας τον ίδιο σας τον εαυτό. Τι άλλαξε; το Σύνταγμα; ο Κανονισμός; όχι ο νόμος για την ΕΥΠ; όχι. Τι άλλαξε; Ο Νίξον φταίει ο κ. Μητσοτάκης, ο Νίξον της Ελλάδας έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Αυτό που άλλαξε είναι ο εκβιασμός του απόστρατου αξιωματικού και του γνωστού ανιψιού», είπε χαρακτηριστικά.

Σε αντίστοχο μήκος κύματος τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. «Η πλειοψηφία θέλει να κρύψει την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών, να τελειώνει αυτή την εβδομάδα με εντολή Μητσοτάκη με όλα τα σκάνδαλα», είπε και συνέχισε: «δεν είναι σκάνΔαλο εθνικής άμυνας αλλά παραβίαση δικαιώματος του απορρήτου των επικοινωνιών. Το μόνο που απειλείται είναι η καρέκλα του Μητσοτάκη».

Ωμή παραδοχή αλλαγής στάσης από τη ΝΔ

Σε έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης που άνοιξε, ο Μάκης Βορίδης κλήθηκε εκ νέου να υπερασπιστεί τη θέση της ΝΔ. Ωστόσο και αυτός αναγκάστηκε επί της ουσίας να παραδεχθεί πως η ΝΔ άλλαξε στάση από το 2022 (που έκανε δεκτό το αίτημα της αντιπολίτευσης ως σήμερα (που το απορρίπτει).

«Γιατί δεν ετέθη το ζήτημα; Δεν ετέθη γιατί η θέση της ΝΔ ήταν επί της ουσίας υπέρ της συστάσεως εξεταστικής επιτροπής. Γιατί ήταν τότε υπέρ σύστασης εξεταστικής; γιατί τότε ήταν ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Έχει γίνει εξεταστική με συνεδριάσεις της θεσμών, έχουν επιληφθεί όργανα της δικαιοσύνης και απόφαση πρωτόδικη, έχουν υπάρξει 2 διατάξεις εισαγγελέων, ανωτάτου δικαστικού λειτουργού που λένε δεν υπάρχει σχέση του παράνομου λογισμικού με δημόσια υπηρεσία», είπε ο κ. Βορίδης και πρόσθεσε επιχειρώντας να υποβαθμίσει τις σοκαριστικές αποκαλύψεις του Ισραηλινού απόστρατου Ταλ Ντίλιαν: «χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο που είναι η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικασθείς -που δεν έχει καθήκον αληθείας- δίνει συνέντευξη και γι’αυτό η Βουλή θα κάνει εξεταστική; Ελάτε τώρα είναι προφανές ότι γίνεται κατάχρηση κάθε κοινοβουλευτικού δικαιώματος».

«Ο βασιλιάς είναι γυμνός, ο Μητσοτάκης αποφάσισε να καταπατήσει το Σύνταγμα γιατί φοβάται για τον ίδιο και το σύστημά του και γνωρίζει καλά ότι την ώρα που θα φύγουν από την εξουσία θα αποτελέσει πολιτικό παρελθόν όχι μόνο ως πρωθυπουργός αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο. Αυτό πρέπει να συμβεί ως μάθημα στους επόμενους ότι όποιος παίζει με αυτά τα θέματα θα έχει κόστος», απάντησε εκ νέου ο κ. Ανδρουλάκης και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του.

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν μύδρους κατά της πλειοψηφίας για την πραξικοπηματικού τύπου απόφαση αύξησης του ορίου της πλειοψηφίας για την υπερψήφιση της σύστασης εξεταστικής επιτροπής.

«Αυτά που λέτε δεν ίσχυαν το 2022; γιατί δεν το επικαλέστηκε τότε η ΝΔ; για να το επικαλεστεί τώρα σημαίνει ότι υπάρχουν νέα στοιχεία που λένε δεν είναι απλή υπόθεση ιδιωτών. Το αφήγημα περί ιδιωτικής δράσης πετιέται στον κάλαθο τνω αχρήστων. Γιατί το κάνετε; είναι μια ακόμα προσπάθεια συγκάλυψης της σκοτεινής υπόθεσης υποκλοπω΄ν δεν θέλετε να διερευνηθεί η υπόθεση», είπε ο Νίκος Καραθανσόπουλος από το ΚΚΕ με τον Κώστα Χήτα της ΕΛΛΥΣΗΣ να επισημαίνει: «Καμία έκπληξη. Είστε και Πονηρούληδες. Ξέραμε ότι θα το πάτε με 151 γιατί θέλετε να γλιτώσετε για ακόμα μια φορά».

«Δυστυχώς ακούσαμε νομικά τερτίπια. Άλλη μια φορά παίζετε με τους θεσμούς με τερτίπια δικονομικά για αλά καρτ μπάζωμα», είπε ο Σπύρος Τσιρώνης από τη Νίκη με τον Αλέξανδρο Καζαμία από την Πλεύση να προσθέτει: «Ο κ. Βορίδης είναι παρακολουθούμενος στην υπόθεση των υπκλοπών. Είστε ή δεν είστε; η σιωπή σας πρέπει να είναι συμφωνία. Ο κ. Βορίδης είναι μη δικαιούμενο πρόσωπο να μιλά για το θέμα».