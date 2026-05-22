Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για το χειρισμό της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές εξαπέλυσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, από το βήμα της Βουλής.

Όπως τόνισε «η ‘εθνική ασφάλεια’ σας είναι προσφιλής έκφραση ως μεταεμφυλιακό εφεύρημα που πάνω του στήσατε το αυταρχικό κράτος σας. Ο όρος ‘εθνική ασφάλεια’ (κυρίως την προστασία από τον κομμουνιστικό κίνδυνο) χρησιμοποιήθηκε ως νομική και πολιτική βάση για να διώξει τους ηττημένους της αριστεράς. Αυτό περιλάμβανε φυλακίσεις, εκτελέσεις, εξορίες και πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων».

«Το δικαίωμα της μειοψηφίας να συνιστά εξεταστική επιτροπή με 120 ψήφους θεσπίστηκε το 2019 ακριβώς για να μπορεί η αντιπολίτευση να ελέγχει την εκάστοτε κυβέρνηση για τυχόν αυθαιρεσίες της κρατικής εξουσίας. Εάν αποδεχθούμε πως κάθε υπόθεση που αφορά την ΕΥΠ ή την κρατική ασφάλεια απαιτεί 151 ψήφους, τότε ακυρώνεται στην πράξη το πνεύμα του Συντάγματος, καθώς η πλειοψηφία θα μπορεί να μπλοκάρει κάθε έλεγχο για ευαίσθητα κυβερνητικά ζητήματα, καλή ώρα όπως σήμερα» πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «η ‘εθνική ασφάλεια’ είναι νομικά διακριτός όρος και δεν ταυτίζεται αυτόματα με την άμυνα της χώρας ή την εξωτερική της πολιτική».

«Εφόσον το Σύνταγμα δεν συμπεριέλαβε τη λέξη ‘ασφάλεια’ στην εξαίρεση, η επέκταση του ορίου των 151 ψήφων σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας ή λειτουργίας των μυστικών υπηρεσιών αποτελεί καταχρηστική και αυθαίρετη ερμηνεία» υποστήριξε.

Η κυρία Πέρκα πρόσθεσε ότι «στο μεγαλύτερο σκάνδαλο της περιόδου της μεταπολίτευσης, αυτό των εκτεταμένων τηλεφωνικών υποκλοπών και των καθεστωτικών μεθόδων συγκάλυψης, υπάρχει πια με τη ‘βούλα’ της Δικαιοσύνης μια ρωγμή». Σύμφωνα με την ίδια, «τα νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ακροαματική διαδικασία της δίκης, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για οριστική συγκάλυψη. Δεν αρκεί η άθλια απόφαση Τζαβέλλα για να θαφτεί η υπόθεση. Δεν θα θαφτεί ακόμα και αν επιστρατευτούν όλοι οι Ντογιάκοι, οι Ζήσηδες, οι Αδειλίνιδες».

«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις και ποιο ήταν το κίνητρο;»

Ακολούθως η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς απηύθυνε συγκεκριμένα ερωτήματα για τους στόχους και το λόγο των παράνομων παρακολουθήσεων.

«Ποιοι ήταν οι λόγοι εθνικής ασφάλειας που οδήγησαν τον κ. Τζαβέλα και την ΕΥΠ ότι πρέπει για δύο χρόνια να παρακολουθούν τους ιδρυτές της εταιρείας που παρείχε επικοινωνιακές υπηρεσίες στο Μέγαρο Μαξίμου, τον κ. Ολύμπιο και τον κ. Βαρβιτσιώτη; Είναι δυνατόν να κινήθηκαν αυτοβούλως οι τέσσερις επιχειρηματίες, για τη ‘μη μαρτυρία’ των οποίων ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής δόθηκε μια απροκάλυπτα ντροπιαστική μάχη από τους εκπροσώπους της ΝΔ; Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο γι’ αυτήν την πραξικοπηματική δραστηριότητα, από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας; Ποιοι ήταν συμμέτοχοι και ποιοι γνώστες του υλικού που προέκυψε;» σημείωσε.

«Ποιοι είναι ακόμη και σήμερα κάτοχοι και δυνάμενοι να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία από τις πολύμηνες, συνδυασμένες με Predator, παράνομες και νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ; Πόσο υψηλό κίνητρο και ποιον «εθνικό στόχο» υπηρέτησαν οι καταφανώς ψευδόμενοι, ενώπιον των αρμόδιων κοινοβουλευτικών αρχών και της κοινής γνώμης, πολιτικοί παράγοντες, δικαστικοί και διοικητικά στελέχη, που επικαλούνταν το δήθεν ‘απόρρητο’ επί παντός του επιστητού, εφόσον θα οδηγούσε στην αλήθεια;» πρόσθεσε η κυρία Πέρκα.

Πόσο υπερήφανοι συνεχίζουν να νιώθουν και τι ανταλλάγματα προσφέρθηκαν για την πολύμηνη σιωπή και συγκάλυψη που επέβαλε στην κοινή γνώμη μια μεγάλη μερίδα των ΜΜΕ στη διερεύνηση και προβολή αυτής της συγκλονιστικής υπόθεσης;» συμπλήρωσε η Πέτη Πέρκα, προτού γνωστοποιήσει την αποχώρηση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς από την κοινοβουλευτική διαδικασία.