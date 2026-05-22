Με Βορίδη η κυβέρνηση «θάβει» ξανά τις υποκλοπές, η ΝΔ συνεχίζει τις θεσμικές εκτροπές

Confidential

Eμπιστευτικά
 22 Μαΐου 2026, 08:00

Η κυβέρνηση αναμένεται να θάψει και πάλι το θέμα των υποκλοπών για να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση. Ανακοίνωσε το νέο κίνημα η Μαρία Καρυστιανού, ποιο είναι το πλαίσιο που το περιβάλλει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, από τη μια έχουμε τις ανακοινώσεις του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Από την άλλη έχουμε ένα μπάζωμα διαρκείας από πλευράς κυβέρνησης. Ξεκίνησε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου η κυβερνητική πλειονότητα απάλλαξε με συνοπτικές διαδικασίες από τη βάσανο της εξεταστικής πρώην υπουργούς της ΝΔ, συνεχίζεται σήμερα σήμερα με το μπάζωμα για τις υποκλοπές. Ξέρει καλά από μπαζώματα αυτή η κυβέρνηση. Γι’ αυτό κι έχει χάσει ήδη 15 τουλάχιστον μονάδες από το περίφημο 41 τα εκατό του 2023. Ο κόσμος σιγά, σιγά αντιλαμβάνεται τι είδους καθεστώς έχει καταντήσει η ΝΔ και το εγκαταλείπει. Στο Μαξίμου βέβαια, δεν ιδρώνει κανενός το αυτί…

Με Βορίδη

Αν ίδρωνε θα κρατούσε τα προσχήματα και δεν θα έβαζε σήμερα τον Βορίδη -τον οποίο απέταξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- να πάει να πει το μνημειώδες ότι δεν θα γίνει προανακριτική για τις υποκλοπές επειδή συντρέχουν λόγοι «εθνικής ασφάλειας». Γελάνε και τα τσιμέντα της Βουλής με τόση ένδεια επιχειρημάτων από μια κυβέρνηση που έχει λερωμένη τη φωλιά της στο θέμα των υποκλοπών.

«Ανθρακες ο θησαυρός»

Νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου, πως η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Χθες ήταν η πολιτική «πρεμιέρα» της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Ολες τις προηγούμενες ημέρες είχε σηκωθεί μεγάλος «κουρνιαχτός» για το τι θα γίνει και το τι θα πει. Το γεγονός μάλιστα ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον της – εκτός ελαχίστων – ουδείς γνώριζε ποιοι είναι, έκανε ακόμη μεγαλύτερη την «ίντριγκα» της εκδήλωσης. Πόσο μάλλον που οι διαρροές έκαναν λόγο για … 2.000 συμμετέχοντες – εντός και εκτός του κινηματογράφου. Και μάλιστα είχε διαρρεύσει ακόμη πως η συγκέντρωση γίνεται στο συγκεκριμένο κινηματογράφο για να … «βάλει κάτω» τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα που είχε κάνει εκεί προ καιρού την δική του συγκέντρωση.

Ο κ. Ψωμιάδης και το … «Καπνισμένο τσουκάλι»

Όμως η τηλεοπτική εικόνα με τον πρώην περιφερειάρχη κ. Πανίκα Ψωμιάδη έξω από τον κινηματογράφο, προϊδέαζε για κάτι άλλο από αυτό που η κυρία Καρυστιανού επιχείρησε το προηγούμενο διάστημα με δηλώσεις και αναρτήσεις της να εμφανίσει πως είναι αναχρονιστικό το «ρήγμα» δεξιάς και αριστεράς. Οι ομιλίες της κυρίας Κατερίνας Μουτσάτσου – πρώην υποψήφια ευρωβουλευτής του ΕΠΑΜ – και του κ. Θανάση Αυγερινού  που έκαναν το … support της ηγέτιδος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού – Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών», είχαν μία πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση: Δεξιά! Κι η ομιλία της προέδρου του νέου κόμματος, απλώς το επιβεβαίωσε! Βέβαια στο κλίμα του «όλοι καλοί είμαστε και δεξιοί και αριστεροί», η μουσική που «έντυσε» την εκδήλωση, ήταν και το μόνο αριστερό στοιχείο στην προκειμένη περίπτωση. Κάτι σαν φερετζές…. Να σας θυμίσω ότι ο δίσκος του Χρήστου Λεοντή «Το καπνισμένο τσουκάλι» σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου – ακούγεται και η απαγγελία του – στα παλιά χρόνια ήταν σημείο αναφοράς για τα μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ. Τώρα τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η μουσική σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τις να σας πως – άβυσσος η ψυχή του … εμπνευστή της.

Από νωρίς

Το δεξιό «μπατάρισμα» του νέου κόμματος φάνηκε από τότε που η κυρία Καρυστιανού έκανε την περίφημη δήλωση για τις αμβλώσεις. Σύμπασα η αριστερά και σε κάθε εκδοχή της ξεσηκώθηκε. Τότε πολλοί κεντροαριστεροί και αριστεροί πολίτες άρχισαν να … «τσιμπιούνται». Κι η συγκινησιακή φόρτιση που τους είχε οδηγήσει να την στηρίζουν, άρχισε να απομακρύνεται. Κι οι αυταπάτες τελικά είχαν ημερομηνία λήξης. Τα όσα ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τις υποψίες – πως η κυρία Καρυστιανού ανήκει στη δεξιά! Και με την βούλα πλέον.

Το κόμμα είναι αλλιώς

Όμως στο περιβάλλον της δεν είναι μόνο δεξιοί, υπάρχουν και άνθρωποι που προέρχονται από την άλλη πλευρά, οι οποίοι καταβάλλουν απέλπιδες προσπάθειες να το «ισορροπήσουν» το πράγμα. Ισως σ΄ αυτούς να οφείλεται και η μουσική της εκδήλωσης. Αλλά με τον κ. Πανίκα Ψωμιάδη στο ακροατήριο είναι λίγο … δύσκολο. Ωστόσο όμως απ΄ ότι μου έλεγαν ο κόσμος ο οποίος την στηρίζει είναι εντελώς διαφορετικών καταβολών από περιοχή σε περιοχή. Ετσι επί παραδείγματι, λένε, ότι στην περιοχή της Θεσσαλίας προέρχεται από την αριστερή πλευρά, ενώ στη Βόρειο Ελλάδα από την βαθιά δεξιά – για να είμαι κι ευγενική. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν – και δεν είναι καθόλου μικρό – είναι πως θα μπορέσουν όλο αυτό τον κόσμο να τον «μορφοποιήσουν» σε κόμμα! Υπάρχουν ορισμένοι στο στενό της περιβάλλον που κατανοούν το μέγεθος του προβλήματος. Διότι αυτός ο κόσμος είναι ο «καθρέφτης» της αυριανής κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν υπάρχει σκελετός, δεν υπάρχει δομή και η ηγεσία είναι μονοπρόσωπη. Τα όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη και όλα αυτά τα προβλήματα κάνουν την Λεωφόρο Αμαλίας και την Χαριλάου Τρικούπη να χαμογελούν σαρδόνια….

Εκτίθενται

Στο επόμενο διάστημα κι όσο η κυρία Καρυστιανού και το περιβάλλον της – διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βγουν να μιλήσουν δημοσίως κι αυτοί που θεωρούνται στελέχη του νέου κόμματος – θα εκτίθενται στον δημόσιο λόγο, θα αρχίσει κι η απομυθοποίηση τους. Απλώς είναι θέμα χρόνου αυτό να συμβεί. Στα social media που η κυρία Καρυστιανού έχει ισχυρές συμπάθειες και πολύ μεγάλο κοινό, εκτιμώ ότι το επόμενο διάστημα θα γίνει μεγάλη μάχη. Μου έλεγαν ότι υπάρχουν 55.000 λογαριασμοί που φαίνεται να την υποστηρίζουν, αλλά το περιβάλλον της θεωρεί δικούς τους μόνο τους 15.000 που τους έχουν βρει – για τους υπόλοιπους έχουν υποψίες ότι είναι «βαλτοί». Αλήθεια – ψέματα, θα σας γελάσω – αυτή όμως η εκτίμηση επικρατεί. Και μία λεπτομέρεια: όταν χειροκροτούσε το κοινό για τα λεγόμενα της, χειροκροτούσε και η ίδια. Αυτό μπορώ να το εκλάβω μόνο ως εκδήλωση αμηχανίας….

Το δίλημμα

Από την άλλη πλευρά το Μέγαρο Μαξίμου ακούγοντας την δεν έκρυβε την χαρά του. Ετσι την επόμενη φορά που ο πρωθυπουργός Κυριάκος  θα χρησιμοποιήσει το δίλημμα που έθεσε στην τελευταία του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας – «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης», «Μητσοτάκης ή Ζωή» κλπ κλπ – θα συμπεριλάβει και το «Μητσοτάκης ή Καρυστιανού»….

Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει…

Εν τω μεταξύ χθες όπως σας είχα ενημερώσει στη συνεδρίαση της Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ προστέθηκαν ακόμη 29 πρόσωπα – τα τέσσερα εξ αυτών είναι πρώην βουλευτές και οι δύο από τους τέσσερις προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύκλος αυτός μου λένε ότι πλέον έκλεισε. Τώρα θα ανοίξει ο κύκλος περιοχών. Δηλαδή θα αρχίσουν γίνονται εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές, παρόντος του προέδρου του κόμματος κ. Νίκου Ανδρουλάκη και θα εκεί θα υπάρξει στην κάθε περιοχή διεύρυνση με τοπικές προσωπικότητες.

22.05.26

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από τα νύχια του πουλιού, καθώς επιτίθετο αιφνιδιαστικά σε περαστικούς που πλησίαζαν το σημείο όπου βρισκόταν το μικρό του - Αναστάτωση στο κέντρο της πόλης

Σύνταξη
22.05.26

Στις 4 το απόγευμα έφτασε στο «T-Center» η αποστολή του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε - Δείτε εικόνες.

Σύνταξη
22.05.26

«Θα ήταν μεγάλο λάθος να το υποτιμήσουμε αυτό, ειδικά με έναν ιό με αυτό το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν έχουμε το εμβόλιο», δήλωσε ο Μοχάμεντ Γιακούμπ Τζανάμπι

Σύνταξη
22.05.26

Στον Τελικό Κυπέλλου Τύπου το Σάββατο 23 Μαΐου θα αναμετρηθούν οι ομάδες GREEN PIXEL – περιοδικό ΙΠΠΑΣΙΑ και στον μεγάλο τελικό του Πρωταθλήματος θα αγωνιστούν οι ομάδες KINGBET – Σ.Ε.Η.

Σύνταξη
22.05.26

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, μετεφέρεται για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», καθώς συνεργάτες της αναφέρουν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας

Σύνταξη
22.05.26

«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας άδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας!!» δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και μάλιστα σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς

Σύνταξη
22.05.26

Τα παιδιά εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων, το οποίο περιέγραψε πως ήταν τρομοκρατημένα και έκλαιγαν ασταμάτητα - Συνελήφθη η μητέρα τους και ο πατριός τους

Σύνταξη
22.05.26

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταβαίνει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και να συζητήσει τη διερεύνηση για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις,», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής του ΕΚ

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

