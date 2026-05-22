Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22 Μαΐου 2026, 06:00

Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών

Πίσω από τη σιγή ιχθύος του Μαξίμου, βρίσκονται οι μεθοδεύσεις για μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, μέσω επίκλησης λόγων «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» και ανέβασμα της αναγκαίας πλειοψηφίας από τους 120 στους 151 βουλευτές, προκειμένου η κυβερνητική πλειοψηφία να στερήσει από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Να υλοποιήσει όσο πιο αθόρυβα μπορεί το σχέδιό του να μπλοκάρει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου, όπως όλες οι πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον συγκλίνουν και όπως προκύπτει και από τη σιγή ιχθύος που εξακολουθεί να κρατάει το Μαξίμου για τις προθέσεις του, ακόμα και μέχρι την τελευταία στιγμή πριν τη σχετική συζήτηση στη Βουλή, και χωρίς να διαψεύδει ότι ετοιμάζεται να επικαλεστεί λόγους «εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας», προκειμένου να ανεβάσει την αναγκαία πλειοψηφία στους 151 βουλευτές και να στερήσει από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για τη σύστασή της.

Στο μέγαρο Μαξίμου είναι σαφές ότι επειδή ξέρουν ότι με τον τρόπο που θα μπλοκάρουν την εξεταστική θα βρεθούν μπροστά στην κατακραυγή και στις καταγγελίες για θεσμικό πραξικόπημα, δεν θέλουν να ξεσηκώσουν νωρίτερα από τη συζήτηση στη Βουλή, το τσουνάμι των αντιδράσεων που αναμένεται και έτσι αρνούνται μέχρι και μια μέρα πριν να ανακοινώσουν τη στάση που θα κρατήσουν στο Κοινοβούλιο.

Το σχέδιο

Όπως έχει ήδη γράψει το in, το Μαξίμου δεν θέλει με τίποτα μία νέα εξεταστική για τις υποκλοπές και το σενάριο που όλο αυτό το διάστημα επεξεργάζεται και το οποίο, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες ετοιμάζεται να εφαρμόσει, είναι το να καταφύγει στο άρθρο 68 (παρ. 2 εδ. β’) του Συντάγματος που προβλέπει ότι «προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών», άρα με πλειοψηφία 151 βουλευτών.

Με άλλα λόγια, να επικαλεστεί λόγους «εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας», προκειμένου να μην επιτρέψει στην αντιπολίτευση να συστήσει εξεταστική επιτροπή, όπως προβλέφθηκε στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, που έδωσε δικαίωμα μειοψηφίας στην αντιπολίτευση για τη σύσταση εξεταστικής (με 120 ψήφους), χωρίς τη συναίνεση και την υπερψήφισή της από την πλειοψηφία.

Δηλαδή να μην αφήσει η κυβερνητική πλειοψηφία να γίνει ό,τι έγινε με την προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές, η οποία συστάθηκε κανονικά όπως προβλέπει το Σύνταγμα, με αναγκαία πλειοψηφία 120 βουλευτών και όχι βέβαια 151.

Με Βορίδη εισηγητή

Καλά ενημερωμένες πηγές λένε ότι η κυβέρνηση δεν έχει στην πραγματικότητα άλλο τρόπο για να μπλοκάρει τη σύσταση εξεταστικής, αφού είτε η ίδια απλώς καταψηφίσει είτε αποχωρήσει από τη Βουλή, η εξεταστική επιτροπή θα συσταθεί από την αντιπολίτευση, με τις 120 ψήφους που απαιτούνται από το Σύνταγμα. Γι’ αυτό και οι ίδιες πηγές προεξοφλούν ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα θελήσει ανεβάσει την αναγκαία πλειοψηφία στους 151 βουλευτές, ούτως ώστε η εξεταστική να μη μπορεί να συσταθεί χωρίς τις δικές της ψήφους.

Οι ίδιες πηγές αναμένουν, αφού κατατεθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής, να ζητήσει το λόγο ως εισηγητής της ΝΔ ο Μάκης Βορίδης και, με τη διαδικασία του «παρεμπίπτοντος» να θέσει θέμα αναγκαίας πλειοψηφίας 151 βουλευτών, με την επίκληση λόγων «εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας», το οποίο θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια και θα υπερψηφιστεί από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Τι απαντούν

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στις επίμονες ερωτήσεις στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δεν θέλησε πει τίποτα για τη στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή, αλλά ούτε και να διαψεύσει τις κυβερνητικές σκέψεις για το ανέβασμα της απαιτούμενης πλειοψηφίας στους 151 βουλευτές. Στη σχετική ερώτηση του in, περιορίστηκε μόνο να απαντήσει ότι «όλα αυτά θα απαντηθούν απολύτως τεκμηριωμένα, είτε με τον ένα, είτε με τον άλλο τρόπο αύριο από τους αρμόδιους εισηγητές. Λίγη υπομονή».

Αλλά την αγωνιώδη προσπάθεια του Μαξίμου να τελειώνει με θέματα όπως οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ και επομένως να εμποδίσει οποιαδήποτε περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, υποδηλώνει και η δήλωση του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών στη Σπάρτη, όπου ανέφερε ότι «η επικαιρότητα, όπως τη βλέπετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν συναντιέται με τις καθημερινές προτεραιότητες των πολιτών και αυτά τα οποία κουβεντιάζετε κάθε βράδυ στο τραπέζι του σπιτιού σας».

Σοβαρά ερωτήματα

Βέβαια, με τον τρόπο που επιλέγει να μπλοκάρει την εξεταστική για τις υποκλοπές, το Μαξίμου θα πρέπει να απαντήσει γιατί στην προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές που συστάθηκε το 2022, η κυβερνητική πλειοψηφία δεν είχε θέσει αντίστοιχο ζήτημα και είχε τότε (29.8.2022) υπερψηφιστεί η εξεταστική με αναγκαία πλειοψηφία 120 βουλευτών και ειδικότερα με 142 ψήφους από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ η ΝΔ είχε ψηφίσει ένα αμήχανο «παρών».

Αλλά επικαλούμενη ότι η εξεταστική αφορά την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, η κυβέρνηση δεν θα μπορεί πλέον να εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι το Predator δεν έχει σχέση με την ΕΥΠ, αφού θα συνδέει η ίδια τις παρακολουθήσεις μέσω παράνομου λογισμικού με τα θέματα εθνικής ασφάλειας.

Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο η στάση του Μαξίμου θα συνιστά ομολογία ότι υπεκλάπησαν κρατικά μυστικά και επομένως θα αποδέχεται ότι υπάρχει θέμα κατασκοπείας και θα βρεθεί στη δύσκολη θέση να εξηγήσει σε τι ενέργειες έχει προβεί, τι μέτρα έχει λάβει για να εξακριβώσει ποιοι υπέκλεψαν εθνικά ευαίσθητες πληροφορίες και σε γνώση ποιων βρίσκονται αυτές σήμερα.

Και βέβαια θα βρεθεί αντιμέτωπο με την κατηγορία για θεσμικό πραξικόπημα και με σφοδρή κριτική για το γεγονός ότι θα έχει μπλοκάρει το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στην αντιπολίτευση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα
Σκληρή επίθεση 22.05.26

Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα

«Ρώτησα τον κ. Δεμίρη σε ένα φωτεινό δωμάτιο, στη Βουλή, αν ήξερε τους λόγους που με παρακολουθούσαν και είπε 'δεν ξέρω'», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης - «Έχουμε έναν πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο»

Σύνταξη
Βουλή: Αποφεύγει την εξεταστική η κυβέρνηση επικαλούμενη «εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική» – Σε εξέλιξη η συζήτηση
Βουλή 22.05.26 Upd: 10:22

Αποφεύγει την εξεταστική η κυβέρνηση επικαλούμενη «εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική» - Σε εξέλιξη η συζήτηση

Συζητείται στη Βουλή το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές στον απόηχο της αρχειοθέτησης της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο αλλά και των αποκαλύψεων του in για τον εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Σύνταξη
Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  

Αν και απομακρύνεται το σενάριο για πρόταση δυσπιστίας, η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη σημερινή Ολομέλεια αναμένεται να είναι επιθετική απέναντι στην κυβέρνηση, εφόσον αυτή  «μεθοδεύσει» την απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βουλή: Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής – Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής στη Βουλή - Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Η ΝΔ αναμένεται να θέσει ως όριο τις 151 θετικές ψήφους για τη σύσταση εξεταστικής, ωστόσο η απόφαση θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Θεσσαλονίκη: Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού
Παρασκήνιο 22.05.26

Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, γιατί «αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα».

Σύνταξη
Βουλή: Απορρίφθηκε με 152 «όχι» η πρόταση για σύσταση προανακριτικής- Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα 21.05.26

Απορρίφθηκε η πρόταση για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό-Αραμπατζή - Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ

Στην απόρριψη της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πρώην υπουργών της ΝΔ, προχώρησε η Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Θεσσαλονίκη: «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού – Τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης
Θεσσαλονίκη 21.05.26 Upd: 21:21

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού - Τα είκοσι βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη.

Σύνταξη
Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»

Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη στις αιχμές του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη για τον μη σεβασμό του κράτους δικαίου λόγω της δημοσιοποίησης των όσων διημείφθησαν μεταξύ του επικεφαλής της ΕΥΠ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νίκος Ανδρουλάκης: Μετωπική με την κυβέρνηση – «Σε θεσμική και παραγωγική παρακμή η χώρα»
Λάβρος στη Βουλή 21.05.26

Μετωπική Ανδρουλάκη με την κυβέρνηση - «Σε θεσμική και παραγωγική παρακμή η χώρα»

«Δεν θα σιωπήσω» λέει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης και υπογραμμίζοντας πως «ο λαός θέλει διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και προοπτική, για αυτό η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική ανάγκη και δημοκρατικό καθήκον».

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής: Στη Βουλή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο
ΠΑΣΟΚ 21.05.26

Στη Βουλή από τον Δουδωνή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο

Στη Βουλή φέρνει ο Παναγιώτης Δουδωνής την έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο από το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
Επικαιρότητα 21.05.26

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας

«Για τους εμπλεκόμενους βουλευτές σας, φέρατε νομοθετική ρύθμιση για fast track δικαστικές διαδικασίες, για να τους έχετε 'ξεπλυμένους' και 'καθαρούς' για τα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Με αιχμές στον Ανδρουλάκη για τις επιστολικές δεν απαντάει στα κρίσιμα
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κακλαμάνης: Με αιχμές στον Ανδρουλάκη για τις επιστολικές δεν απαντάει στα κρίσιμα

«Καρφί» του προέδρου της Βουλής στα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν κάνει ευρύτατη χρήση των επιστολικών στο σύνολο των ψηφοφοριών της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσουκαλάς: Ο Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον πρωθυπουργό για τα «ήρεμα νερά» – Η χώρα δεν έχει εθνική στρατηγική
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Τσουκαλάς: Ο Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον πρωθυπουργό για τα «ήρεμα νερά» – Η χώρα δεν έχει εθνική στρατηγική

«Πηγαίνει η Τουρκία να κάνει το δόγμα της 'Γαλάζιας Πατρίδας' εσωτερικό δίκαιο, και η χώρα μας φαίνεται να έχει διαφωνία πρωθυπουργού - υπουργού Εθνικής Άμυνας, να μην έχει εθνική στρατηγική. Όλα αυτά καθιστούν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και για άλλη κυβέρνηση επιτακτική», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Αποστολάκη: Η κυβέρνηση αρνείται τη λογοδοσία, μετατρέπει τη Βουλή σε πεδίο αμνήστευσης και ατιμωρησίας
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση αρνείται τη λογοδοσία, μετατρέπει τη Βουλή σε πεδίο αμνήστευσης και ατιμωρησίας

Η Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι, «αμετανόητος. επιχειρεί να εξασφαλίσει το ακαταδίωκτο για τους εντολοδόχους του και δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει την λογοδοσία για το σύστημα εξουσίας του»

Σύνταξη
