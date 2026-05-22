Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη είναι η καθημερινή σας ενασχόληση – Το ΚΚΕ αποχωρεί

«Η συγκάλυψη σκανδάλων είναι η αγαπημένη, καθημερινή σας ενασχόληση κύριοι της κυβέρνησης. Ξυπνάτε και σκέφτεστε τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα; Παίρνει σειρά για ακόμη μια φορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Συζητά την ανάγκη σύστασης εξεταστικής για αυτήν την πολύκροτη υπόθεση, γινόμαστε μάρτυρες ενός σίριαλ συγκάλυψης», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές στη Βουλή.

Κουτσούμπας: Νέα αδιάσειστα στοιχεία σας εκθέτουν

«Τι προσπαθείτε να μας πείσετε; Ότι η σύσταση εξεταστικής απαιτεί 151, ενώ το 2022 απαιτούσε 120. Αυτό που άλλαξε είναι τα νέα αδιάσειστα στοιχεία που σας εκθέτουν και για αυτό δεν θέλετε εξεταστική επιτροπή. Ο διορισμένος από εσάς εισαγγελέας δεν τα αξιολόγησε ως σημαντικά και εσείς του δώσατε πλήρη κάλυψη σε αυτό, τη στιγμή που υπήρχε η παραδοχή ενός εκ των καταδικασθέντων για χρήση από κυβερνήσεις», τόνισε.

«Στη διαμόρφωση του αντιδραστικού πλαισίου έχετε ευθύνη όλοι, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

Έκανε λόγο για προπέτασμα καπνού από τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα ώστε να μην προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

«Το ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει την απαράδεκτη διαδικασία. Θα αποχωρήσουμε και από τη συζήτηση και από την ψήφιση», κατέληξε.

Νωρίτερα, την αποχώρησή τους από τη διαδικασία είχαν ανακοινώσει τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ.