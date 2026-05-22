«Θάβουν» την εξεταστική για τις υποκλοπές με την πλειοψηφία των «151» – Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα καταγγέλλει η Αντιπολίτευση

Την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της Νέας Αριστεράς, προκάλεσε η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας -κατά πλειοψηφία- να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών και να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 όπως ζητούσε η αντιπολίτευση.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι «έχοντας προσμετρήσει τους συναδέλφους που εγέρθηκαν, αυτοί είναι υπερδιπλάσιοι των παριστάμενων βουλευτών» και γίνεται δεκτό ότι μετά την ολοκλήρωση της συζητήσεως θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία και για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών.

«Είναι προφανές ότι εδώ γίνεται κατάχρηση κάθε κοινοβουλευτικού δικαιώματος από την αντιπολίτευση» ανέφερε νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μάκης Βορίδης αντικρούοντας τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

Ο Μάκης Βορίδης δήλωσε: «Σύμφωνα με τα οριζόμενα, τόσο στο Σύνταγμα, όσο και στον κανονισμό της Βουλής, η σύσταση εξεταστικής επιτροπής όταν αφορά ζήτημα που είναι θέμα εθνικής άμυνας, ή εξωτερικής πολιτικής, για να συσταθεί αυτή η εξεταστική επιτροπή, δεν αρκεί η μειοψηφία, αλλά απαιτείται πλειοψηφία. Δεν είναι ότι δε δύναται να συσταθεί εξεταστική επιτροπή. Συστήνεται όμως, με απόφαση της πλειοψηφίας».

Αντιδράσεις από την Αντιπολίτευση

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα «αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό» και βάζοντας το τίτλο της συνεδρίασης είπε ότι «κακοποιούν τη Δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία». Μάλιστα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει πως «δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου και θα σας αφήσουμε μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται ποιο επικίνδυνος για τη χώρα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» με εντολή Μητσοτάκη με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

«Η συγκάλυψη σκανδάλων είναι η αγαπημένη, καθημερινή σας ενασχόληση κύριοι της κυβέρνησης. Ξυπνάτε και σκέφτεστε τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα; Παίρνει σειρά για ακόμη μια φορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Συζητά την ανάγκη σύστασης εξεταστικής για αυτήν την πολύκροτη υπόθεση, γινόμαστε μάρτυρες ενός σίριαλ συγκάλυψης», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα σχολίασε το όριο των «151», τονίζοντας πως «η ‘εθνική ασφάλεια’ είναι νομικά διακριτός όρος και δεν ταυτίζεται αυτόματα με την άμυνα της χώρας ή την εξωτερική της πολιτική. Εφόσον το Σύνταγμα δεν συμπεριέλαβε τη λέξη ‘ασφάλεια’ στην εξαίρεση, η επέκταση του ορίου των 151 ψήφων σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας ή λειτουργίας των μυστικών υπηρεσιών αποτελεί καταχρηστική και αυθαίρετη ερμηνεία».

«Δεν μιλάμε για τις νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Μιλάμε για τις παράνομες. Δεν θα πρέπει να ερευνηθούν από το ίδιο το κράτος; Αν το κράτος για κάποιους ακατανόητους λόγους δεν θέλει να ερευνηθεί, η Βουλή δεν πρέπει;», σημείωσε από την πλευρά του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και τόνισε ότι το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. «Αν είχε γίνει γιατί δεν έκανε το κράτος καμία έρευνα;» πρόσθεσε.