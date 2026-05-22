Πολιτική Γραμματεία 22 Μαΐου 2026, 10:28

Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από τη συζήτηση στη Βουλή για να μη νομιμοποιηθεί «το θέατρο του παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης», όπως χαρακτηριστικά είπε

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συζήτηση στη Βουλή για εξεταστική επιτροπή σχετικά με τις υποκλοπές.

«Υπάρχει ένα σαφές περιβάλλον που απειλεί τη Δημοκρατία, τον πυρήνα της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος»

«Αν η σημερινή συνεδρίαση είχε έναν τίτλο, θα ήταν κακοποιούν τη Δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Υποβαθμίζουν για άλλη μια φορά την κοινοβουλευτική διαδικασία. Γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο», είπε αρχικά σε παρέμβασή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο κ. Βορίδης κατέθεσε επιχειρήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τον ορθό λόγο. Ο νόμος που επικαλεστήκατε κ. Βορίδη αφορά το 2008», υπογράμμισε.

«21/8/22 προεδρεύων της διαδικασίας ήταν κάποιος Νικήτας Κακλαμάνης. Υπήρξε το αίτημα της εξεταστικής επιτροπής. Τότε γιατί δεχθήκατε το αποτέλεσμα με 142 ψήφους; Και σήμερα ζητάτε από όλους εμάς κάτι εντελώς διαφορετικό», τόνισε.

«Άλλαξε το Σύνταγμα; Όχι. Άλλαξε ο κανονισμός της Βουλής; Όχι. Άλλαξε ο νόμος για την ΕΥΠ; Όχι. Άλλαξε ότι μεσολάβησε ένα δικαστήριο, που έκανε αυτό που αρνηθήκατε να κάνετε εσείς. Οι καταδικασμένοι λένε δημοσίως: ‘εμείς φταίμε; Ο Νίξον φταίει’», ανέφερε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ανδρουλάκης: Δεν ντρέπεστε που με λέγατε εκβιαζόμενο

«Άλλαξε ο εκβιασμός του απόστρατου στρατιωτικού από το Ισραήλ και του γνωστού ανιψιού. Δεν έχει δικαίωμα να μιλάει ο πρωθυπουργός για θέματα εθνικής ασφάλειας. Περίμενα από όλους εσάς να είστε ταπεινοί και να μη λέτε ότι πρέπει να λογοδοτήσω γιατί αποκάλυψα εθνικά μυστικά. Ήταν εθνικό μυστικό η απάντηση του κ. Δεμίρη σε εμένα. Δεν μου είπατε να τον ρωτήσω σε ένα σκοτεινό δωμάτιο; Τον ρώτησα σε ένα φωτεινό δωμάτιο, στη Βουλή. Και είπε ‘δεν ξέρω’. Δεν ντρέπεστε που με λέγατε εκβιαζόμενο. Ντροπή για εσάς, ντροπή για αυτόν που σας βάζει να τα κάνετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη», κατέληξε.

Η παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή:

«Βουλευτές της ΝΔ του κάνατε τις ερωτήσεις που του έδωσε το παρακράτος»

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήρε τον λόγο από το βήμα της Βουλής.

«Είχαμε μια κυνική ομολογία. Ναι έχετε δίκιο. Δεν αλλάξανε ούτε οι νόμοι, ούτε ο κανονισμός της Βουλής. Άλλαξε η βούλησή μας. Παίρνουμε τα γκολπόστ και τα πάμε κάπου αλλού», ανέφερε.

«Είστε σοβαροί; Την απόφαση του δικαστηρίου τη διαβάσατε; Τις καταδίκες τις διαβάσατε; Ακούσατε ότι ο κ. Τρίμπαλης είπε στο δικαστήριο, ένας αχυράνθρωπος του Λαβράνου, ότι ‘μου ζητήσανε να πάω στην εξεταστική επιτροπή και μου δώσανε φακελάκι με ερωτήσεις;’. Και βουλευτές της ΝΔ του κάνατε τις ερωτήσεις που του έδωσε το παρακράτος. Εσείς με τη συμπεριφορά σας υπονομεύσατε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Φανταστείτε να υπήρχε άλλο κόμμα στην κυβέρνηση τι θα έλεγε ο κ. Βορίδης;», πρόσθεσε.

«Είστε τα ίδια και χειρότερα με αυτούς που είχατε καταγγείλει πριν κάποια χρόνια. Εσείς κ. Βορίδη ως θύμα του predator γιατί δεν πήγατε στη Δικαιοσύνη; Όταν την κράτησε στο αρχείο ο κ. Τζαβέλλας ήταν θέμα ιδιωτών. Τέτοια κατάντια σε ένα κόμμα μισού αιώνα ιστορίας. Κατανοώ απόλυτα γιατί δεν σας λέει καλημέρα ούτε ο πρώην πρόεδρός σας, ούτε ο πρώην πρωθυπουργός σας. Βλέπεις την κατάντια αυτού του κόμματος, να λέει ό,τι του κατέβει απέναντι στον ορθό λόγο και στο Σύνταγμα», πρόσθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Βορίδης «κάποτε για να δείξει ότι είναι υπερπατριώτης κρατούσε και τσεκούρι»

«Από την ανασφάλειά του παρακολουθούσε το μισό υπουργικό συμβούλιο. Το παίζετε κόμμα πατριωτικό, αλλά δεν ενοχλείστε για το πού είναι τα αρχεία; Κάποτε για να δείξει ότι είναι υπερπατριώτης κρατούσε και τσεκούρι. Δεν σας ενδιαφέρει πού είναι το προϊόν;», διερωτήθηκε.

«Πόσο πατριώτες είστε; Δεν είστε τίποτα. Πατριώτες της φακής, όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης. Δεν κάνατε ζημιά στην ΕΥΠ; Για αυτό ο κ. Δεμίρης είπε ότι έπρεπε να κάνω μια νέα ΕΥΠ», πρόσθεσε.

«Υπάρχει ένα σαφές περιβάλλον που απειλεί τη Δημοκρατία, τον πυρήνα της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όταν ελέγχεις τα media, όταν έχεις στρατό για την αποδόμηση των πολιτικών αντιπάλων, πρέπει να είσαι έτοιμος να απολογηθείς. Έχετε να πείτε μια συγνώμη σε εμένα; Όσοι από εσάς λέγατε ότι δεν πάω στην ΕΥΠ επειδή φοβάμαι; Πήγα στη Βουλή και είπε ότι η ΕΥΠ δεν έχει τίποτα να μου πει», συμπλήρωσε, λέγοντας πως «ο κ. Δεμίρης δεν είχε να μου πει τίποτα. Το βράδυ που θα πάτε σπίτι σας, να δείτε το πρόσωπό σας στο καθρέφτη και να πείτε θα το κάνατε ή όχι;».

«Πότε έμαθε ο κ. Μητσοτάκης για το Predator; Ποιες συγκεκριμένες εντολές έδωσε; Ζήτησε ομάδα διερεύνησης; Ζήτησε τεχνικές εκθέσεις; Ζητήσατε αποτίμηση κινδύνου;», διερωτήθηκε.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε σήμερα να καταπατήσει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής γιατί φοβάται», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τέλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από τη συζήτηση για να μη νομιμοποιηθεί «το θέατρο του παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κ. Βορίδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο», όπως είπε.

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Τράπεζες
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός

Κεραυνούς εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις μεθοδεύσεις στο μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και για τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι «η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης»

Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε

Βασιζόμενη στην πλειοψηφία της στη Βουλή η κυβέρνηση αποφάσισε ν’ αλλάξει πραξικοπηματικά την απαιτούμενη πλειοψηφία σε 151 και να θέσει ουσιαστικά ταφόπλακα στη συζήτηση.

Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη είναι η καθημερινή σας ενασχόληση – Το ΚΚΕ αποχωρεί
«Αδιάσειστα στοιχεία» 22.05.26

Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη είναι η καθημερινή σας ενασχόληση – Το ΚΚΕ αποχωρεί

«Ξυπνάτε και σκέφτεστε τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα; Παίρνει σειρά για ακόμη μια φορά το σκάνδαλο των υποκλοπών», είπε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

«Θάβουν» την εξεταστική για τις υποκλοπές με την πλειοψηφία των «151» – Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα καταγγέλλει η Αντιπολίτευση
Επικαιρότητα 22.05.26

«Θάβουν» την εξεταστική για τις υποκλοπές με την πλειοψηφία των «151» - Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα καταγγέλλει η Αντιπολίτευση

Να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών και να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 όπως ζητούσε η αντιπολίτευση αποφάσισε η Βουλή.

Φάμελλος: Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι – Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ συνένοχοι στο μπάζωμα
«Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» 22.05.26

Φάμελλος: Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι – Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ συνένοχοι στο μπάζωμα

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από τη διαδικασία στη Βουλή - Σωκράτης Φάμελλος: Είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας

Τι είναι και τι θέλει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Τι είναι και τι θέλει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού

Η ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού σε επίπεδο πολιτικού λόγου δεν επεφύλασσε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η ίδια αρνήθηκε να τοποθετήσει το κόμμα της στον άξονα δεξιάς και αριστεράς, ωστόσο η κατεύθυνση έγινε σαφής - Την Δευτέρα η κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο

Χάος στη Βουλή: Μπλόκο στην Εξεταστική από την κυβέρνηση – Θεσμική εκτροπή καταγγέλλει η Αντιπολίτευση – Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΕΑΡ
Υποκλοπές 22.05.26 Upd: 13:00

Χάος στη Βουλή: Μπλόκο στην Εξεταστική από την κυβέρνηση - Θεσμική εκτροπή καταγγέλλει η Αντιπολίτευση - Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΕΑΡ

Η κυβέρνηση επέλεξε να χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία των «151» για να αποφύγει τη σύσταση της εξεταστικής, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποχωρούν από τη διαδικασία.

Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  

Αν και απομακρύνεται το σενάριο για πρόταση δυσπιστίας, η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη σημερινή Ολομέλεια αναμένεται να είναι επιθετική απέναντι στην κυβέρνηση, εφόσον αυτή  «μεθοδεύσει» την απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Βουλή: Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής – Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής στη Βουλή - Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Η ΝΔ αναμένεται να θέσει ως όριο τις 151 θετικές ψήφους για τη σύσταση εξεταστικής, ωστόσο η απόφαση θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια

Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών

Πίσω από τη σιγή ιχθύος του Μαξίμου, βρίσκονται οι μεθοδεύσεις για μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, μέσω επίκλησης λόγων «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» και ανέβασμα της αναγκαίας πλειοψηφίας από τους 120 στους 151 βουλευτές, προκειμένου η κυβερνητική πλειοψηφία να στερήσει από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Θεσσαλονίκη: Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού
Παρασκήνιο 22.05.26

Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, γιατί «αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα».

Βουλή: Απορρίφθηκε με 152 «όχι» η πρόταση για σύσταση προανακριτικής- Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα 21.05.26

Απορρίφθηκε η πρόταση για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό-Αραμπατζή - Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ

Στην απόρριψη της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πρώην υπουργών της ΝΔ, προχώρησε η Βουλή.

Θεσσαλονίκη: «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού – Τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης
Θεσσαλονίκη 21.05.26 Upd: 21:21

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού - Τα είκοσι βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη.

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»

Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη στις αιχμές του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη για τον μη σεβασμό του κράτους δικαίου λόγω της δημοσιοποίησης των όσων διημείφθησαν μεταξύ του επικεφαλής της ΕΥΠ

Νίκος Ανδρουλάκης: Μετωπική με την κυβέρνηση – «Σε θεσμική και παραγωγική παρακμή η χώρα»
Λάβρος στη Βουλή 21.05.26

Μετωπική Ανδρουλάκη με την κυβέρνηση - «Σε θεσμική και παραγωγική παρακμή η χώρα»

«Δεν θα σιωπήσω» λέει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης και υπογραμμίζοντας πως «ο λαός θέλει διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και προοπτική, για αυτό η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική ανάγκη και δημοκρατικό καθήκον».

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Ήμουνα… νιος (vid)
Euroleague 22.05.26

Ήμουνα… νιος (vid)

Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Οι δικαιούχοι 22.05.26

Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές - Ποιοι δεν εντάσσονται στη ρύθμιση

Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
Κόσμος 22.05.26

Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi

Η άδεια λειτουργίας του Πανεπιστημίου İstanbul Bilgi, στο οποίο είχε προηγουμένως διοριστεί κρατικός επίτροπος, ανακλήθηκε βάσει του πρόσθετου άρθρου 11 του νόμου 2547 περί Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»
Ριζοσπαστισμός κι αντιιμπεριαλισμός 22.05.26

Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»

Ένας συλλογικός τόμος επιτρέπει να προσεγγίσουμε τη μακρά δεκαετία του 1960 στην Τουρκία

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση

Συνεδριάζει η Super League όπου θα συζητηθεί το αίτημα των πέντε ΠΑΕ για αύξηση του αριθμού των ομάδων ενώ θα γίνει συζήτηση να εισαχθεί σύστημα Goal Line Cameras, όπως και η επικύρωση των βαθμολογιών

Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες
Η ανακοίνωση 22.05.26

Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla υπέστησαν τα πάνδεινα κατά την απαγωγή τους από το Ισραήλ - Η ελληνική κυβέρνηση «συνεχίζει να μας κοροϊδεύει», λένε οι ακτιβιστές

Συμβολαιογράφοι Αθήνας: Αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών – Ζητούν σαφές νομοθετικό πλαίσιο
Εξαιρέσεις 22.05.26

Σε αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών οι συμβολαιογράφοι της Αθήνας - Ζητούν σαφές νομοθετικό πλαίσιο

Οι συμβολαιογράφοι «δεν προτείνουμε το ακαταδίωκτο ούτε το ανεύθυνο, απλά να οριοθετηθεί η έννοια της ευθύνης και του δόλου», λέει η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Eλένη Κοντογεώργου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

