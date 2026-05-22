Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συζήτηση στη Βουλή για εξεταστική επιτροπή σχετικά με τις υποκλοπές.

«Αν η σημερινή συνεδρίαση είχε έναν τίτλο, θα ήταν κακοποιούν τη Δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Υποβαθμίζουν για άλλη μια φορά την κοινοβουλευτική διαδικασία. Γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο», είπε αρχικά σε παρέμβασή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο κ. Βορίδης κατέθεσε επιχειρήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τον ορθό λόγο. Ο νόμος που επικαλεστήκατε κ. Βορίδη αφορά το 2008», υπογράμμισε.

«21/8/22 προεδρεύων της διαδικασίας ήταν κάποιος Νικήτας Κακλαμάνης. Υπήρξε το αίτημα της εξεταστικής επιτροπής. Τότε γιατί δεχθήκατε το αποτέλεσμα με 142 ψήφους; Και σήμερα ζητάτε από όλους εμάς κάτι εντελώς διαφορετικό», τόνισε.

«Άλλαξε το Σύνταγμα; Όχι. Άλλαξε ο κανονισμός της Βουλής; Όχι. Άλλαξε ο νόμος για την ΕΥΠ; Όχι. Άλλαξε ότι μεσολάβησε ένα δικαστήριο, που έκανε αυτό που αρνηθήκατε να κάνετε εσείς. Οι καταδικασμένοι λένε δημοσίως: ‘εμείς φταίμε; Ο Νίξον φταίει’», ανέφερε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ανδρουλάκης: Δεν ντρέπεστε που με λέγατε εκβιαζόμενο

«Άλλαξε ο εκβιασμός του απόστρατου στρατιωτικού από το Ισραήλ και του γνωστού ανιψιού. Δεν έχει δικαίωμα να μιλάει ο πρωθυπουργός για θέματα εθνικής ασφάλειας. Περίμενα από όλους εσάς να είστε ταπεινοί και να μη λέτε ότι πρέπει να λογοδοτήσω γιατί αποκάλυψα εθνικά μυστικά. Ήταν εθνικό μυστικό η απάντηση του κ. Δεμίρη σε εμένα. Δεν μου είπατε να τον ρωτήσω σε ένα σκοτεινό δωμάτιο; Τον ρώτησα σε ένα φωτεινό δωμάτιο, στη Βουλή. Και είπε ‘δεν ξέρω’. Δεν ντρέπεστε που με λέγατε εκβιαζόμενο. Ντροπή για εσάς, ντροπή για αυτόν που σας βάζει να τα κάνετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη», κατέληξε.

Η παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή:

«Βουλευτές της ΝΔ του κάνατε τις ερωτήσεις που του έδωσε το παρακράτος»

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήρε τον λόγο από το βήμα της Βουλής.

«Είχαμε μια κυνική ομολογία. Ναι έχετε δίκιο. Δεν αλλάξανε ούτε οι νόμοι, ούτε ο κανονισμός της Βουλής. Άλλαξε η βούλησή μας. Παίρνουμε τα γκολπόστ και τα πάμε κάπου αλλού», ανέφερε.

«Είστε σοβαροί; Την απόφαση του δικαστηρίου τη διαβάσατε; Τις καταδίκες τις διαβάσατε; Ακούσατε ότι ο κ. Τρίμπαλης είπε στο δικαστήριο, ένας αχυράνθρωπος του Λαβράνου, ότι ‘μου ζητήσανε να πάω στην εξεταστική επιτροπή και μου δώσανε φακελάκι με ερωτήσεις;’. Και βουλευτές της ΝΔ του κάνατε τις ερωτήσεις που του έδωσε το παρακράτος. Εσείς με τη συμπεριφορά σας υπονομεύσατε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Φανταστείτε να υπήρχε άλλο κόμμα στην κυβέρνηση τι θα έλεγε ο κ. Βορίδης;», πρόσθεσε.

«Είστε τα ίδια και χειρότερα με αυτούς που είχατε καταγγείλει πριν κάποια χρόνια. Εσείς κ. Βορίδη ως θύμα του predator γιατί δεν πήγατε στη Δικαιοσύνη; Όταν την κράτησε στο αρχείο ο κ. Τζαβέλλας ήταν θέμα ιδιωτών. Τέτοια κατάντια σε ένα κόμμα μισού αιώνα ιστορίας. Κατανοώ απόλυτα γιατί δεν σας λέει καλημέρα ούτε ο πρώην πρόεδρός σας, ούτε ο πρώην πρωθυπουργός σας. Βλέπεις την κατάντια αυτού του κόμματος, να λέει ό,τι του κατέβει απέναντι στον ορθό λόγο και στο Σύνταγμα», πρόσθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Βορίδης «κάποτε για να δείξει ότι είναι υπερπατριώτης κρατούσε και τσεκούρι»

«Από την ανασφάλειά του παρακολουθούσε το μισό υπουργικό συμβούλιο. Το παίζετε κόμμα πατριωτικό, αλλά δεν ενοχλείστε για το πού είναι τα αρχεία; Κάποτε για να δείξει ότι είναι υπερπατριώτης κρατούσε και τσεκούρι. Δεν σας ενδιαφέρει πού είναι το προϊόν;», διερωτήθηκε.

«Πόσο πατριώτες είστε; Δεν είστε τίποτα. Πατριώτες της φακής, όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης. Δεν κάνατε ζημιά στην ΕΥΠ; Για αυτό ο κ. Δεμίρης είπε ότι έπρεπε να κάνω μια νέα ΕΥΠ», πρόσθεσε.

«Υπάρχει ένα σαφές περιβάλλον που απειλεί τη Δημοκρατία, τον πυρήνα της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όταν ελέγχεις τα media, όταν έχεις στρατό για την αποδόμηση των πολιτικών αντιπάλων, πρέπει να είσαι έτοιμος να απολογηθείς. Έχετε να πείτε μια συγνώμη σε εμένα; Όσοι από εσάς λέγατε ότι δεν πάω στην ΕΥΠ επειδή φοβάμαι; Πήγα στη Βουλή και είπε ότι η ΕΥΠ δεν έχει τίποτα να μου πει», συμπλήρωσε, λέγοντας πως «ο κ. Δεμίρης δεν είχε να μου πει τίποτα. Το βράδυ που θα πάτε σπίτι σας, να δείτε το πρόσωπό σας στο καθρέφτη και να πείτε θα το κάνατε ή όχι;».

«Πότε έμαθε ο κ. Μητσοτάκης για το Predator; Ποιες συγκεκριμένες εντολές έδωσε; Ζήτησε ομάδα διερεύνησης; Ζήτησε τεχνικές εκθέσεις; Ζητήσατε αποτίμηση κινδύνου;», διερωτήθηκε.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε σήμερα να καταπατήσει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής γιατί φοβάται», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τέλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από τη συζήτηση για να μη νομιμοποιηθεί «το θέατρο του παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κ. Βορίδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο», όπως είπε.