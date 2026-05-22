Άσκηση: Εκτός από το σώμα, κάνει καλό και στη συγκέντρωση
Vita 22 Μαΐου 2026, 06:30

Άσκηση: Εκτός από το σώμα, κάνει καλό και στη συγκέντρωση

Σύμφωνα με νέα έρευνα, η άσκηση βοηθά τον εγκέφαλο να επεξεργάζεται πιο γρήγορα τις πληροφορίες

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Η αερόβια άσκηση, ακόμη και μόνο για 30 λεπτά, μπορεί να μειώσει σημαντικά το άγχος των εξετάσεων και να βοηθήσει στην καλύτερη συγκέντρωση. Αυτό έδειξε νέα επιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Physiology & Behavior.

Άσκηση και εγκέφαλος

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα σύντομο πρόγραμμα μέτριας άσκησης, όπως περπάτημα ή ελαφρύ τρέξιμο, βοηθά τον εγκέφαλο να επεξεργάζεται πιο γρήγορα τις πληροφορίες και να αγνοεί πιο εύκολα τους περισπασμούς.

Άγχος απόδοσης

Το άγχος των εξετάσεων δεν είναι απλή νευρικότητα. Συχνά συνοδεύεται από έντονη ανησυχία, ταχυκαρδία, πίεση και αρνητικές σκέψεις πριν ή κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης. Όταν κάποιος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί και να ελέγξει τις σκέψεις του.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι το άγχος επηρεάζει μια σημαντική λειτουργία του εγκεφάλου που ονομάζεται «ανασταλτικός έλεγχος». Πρόκειται για την ικανότητα του ανθρώπου να αγνοεί άσχετες πληροφορίες και να εστιάζει σε αυτό που έχει σημασία, όπως οι ερωτήσεις ενός διαγωνίσματος.

Όταν το άγχος είναι έντονο, ο εγκέφαλος καταναλώνει πολλή ενέργεια προσπαθώντας να διαχειριστεί την ανησυχία. Έτσι απομένει λιγότερη πνευματική δύναμη για σκέψη και επίλυση προβλημάτων.

Τα αποτελέσματα που είχε η άσκηση στη συγκέντρωση

Οι ερευνητές μελέτησαν 40 φοιτητές που εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα άγχους εξετάσεων. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα έκανε για 30 λεπτά αερόβια άσκηση σε διάδρομο, συνδυάζοντας περπάτημα και ελαφρύ τρέξιμο μέτριας έντασης. Η δεύτερη ομάδα παρέμεινε καθιστή σε ήσυχο χώρο διαβάζοντας περιοδικά.

Πριν και μετά τη διαδικασία, όλοι οι φοιτητές έκαναν ειδικά τεστ συγκέντρωσης στον υπολογιστή, ενώ οι επιστήμονες κατέγραφαν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου τους μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι γυμνάστηκαν ένιωσαν αμέσως λιγότερο άγχος. Παράλληλα, ανταποκρίνονταν πιο γρήγορα και πιο σωστά στα τεστ συγκέντρωσης. Οι επιστήμονες παρατήρησαν επίσης ότι ο εγκέφαλος των φοιτητών λειτουργούσε πιο αποτελεσματικά μετά την άσκηση.

Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να αγνοούν πιο εύκολα τους περισπασμούς και να κατευθύνουν καλύτερα την προσοχή τους. Αντίθετα, η ομάδα που παρέμεινε καθιστή δεν παρουσίασε σημαντικές αλλαγές ούτε στο άγχος ούτε στις νοητικές επιδόσεις.

Γιατί βοηθά η άσκηση

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η αερόβια άσκηση αυξάνει την παραγωγή ουσιών στον εγκέφαλο, όπως η ντοπαμίνη και η σεροτονίνη, που βελτιώνουν τη διάθεση και τη συγκέντρωση.

Παράλληλα, όταν μειώνεται το άγχος, ο εγκέφαλος έχει περισσότερη ενέργεια διαθέσιμη για σκέψη και μάθηση. Οι ερευνητές τονίζουν ότι ακόμα και μια σύντομη προπόνηση πριν από τη μελέτη για οποιαδήποτε εξέταση καλούμαστε να δώσουμε ως ενήλικες, μπορεί να μας βοηθήσει σημαντικά να αισθανθούμε πιο ήρεμοι και πιο συγκεντρωμένοι.

* Πηγή: Vita

Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα
Σκληρή επίθεση 22.05.26

«Ρώτησα τον κ. Δεμίρη σε ένα φωτεινό δωμάτιο, στη Βουλή, αν ήξερε τους λόγους που με παρακολουθούσαν και είπε 'δεν ξέρω'», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης - «Έχουμε έναν πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο»

Βουλή: Αποφεύγει την εξεταστική η κυβέρνηση επικαλούμενη «εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική» – Σε εξέλιξη η συζήτηση
Βουλή 22.05.26 Upd: 10:22

Συζητείται στη Βουλή το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές στον απόηχο της αρχειοθέτησης της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο αλλά και των αποκαλύψεων του in για τον εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Φθιώτιδα: Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δομοκό, πλημμύρισαν καλλιέργειες
Στη Φθιώτιδα 22.05.26

Από την κακοκαιρία επηρεάστηκε σχεδόν το σύνολο της περιοχής στη Φθιώτιδα - Η ισχυρή χαλαζόπτωση και βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα

Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Editorial 22.05.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο για τα προβλήματα της κοινωνίας

«Επιδημία» από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη – Γονόρροια και σύφιλη έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ
Έρευνα του ECDC 22.05.26

Έξαρση και επίπεδα ρεκόρ καταγράφουν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη. Αίτια, η απουσία πρόληψης και τα κενά στις διαγνωστικές εξετάσεις. Έκκληση του ECDC για δράση.

LAMDA LEVENTIS: Η ελληνική βιομηχανία που μετατρέπει τη σκίαση σε κεντρικό πυλώνα του σύγχρονου Real Estate
Τα Νέα της Αγοράς 22.05.26

"Engineered in Greece, trusted worldwide": Με εξαγωγές σε 65+ χώρες και επενδύσεις στη βιοκλιματική καινοτομία, η ιστορική εταιρεία επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη κατοικία.

Με όλα τα όπλα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρ στο… ραντεβού με τον τελικό του Final Four
Μπάσκετ 22.05.26

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για μάχη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 18:00). Μονόδρομος η νίκη για να διεκδικήσει το τρόπαιο το βράδυ της Κυριακής.

Ρούμπιο: «Η Κούβα είναι απειλή για τις ΗΠΑ» – Ψάχνει η Ουάσινγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας;
Ετοιμάζουν επέμβαση; 22.05.26

Η Κούβα αντιμετωπίζει κρίση καυσίμων, η οποία επιδεινώνεται από τον αμερικανικό αποκλεισμό της προμήθειας πετρελαίου - Αβάνα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μας επιτίθεται αδίστακτα και συστηματικά

Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Αν και απομακρύνεται το σενάριο για πρόταση δυσπιστίας, η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη σημερινή Ολομέλεια αναμένεται να είναι επιθετική απέναντι στην κυβέρνηση, εφόσον αυτή  «μεθοδεύσει» την απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

